O významu voleb a benzínových autech

7. 6. 2024 / Boris Cvek

Slyšel jsem tento rozhovor mezi mladými lidmi, ve věku asi 30 let, zaměstnanci, asi středoškolského negymnaziálního vzdělání: nikdy jsem nevolila – tak to je super, tak to má být – co by vlastně dělali, kdyby nikdo nešel volit!? Ta velká radost z představy, že nikdo nepřijde volit. Pomsta těm „oni“.

Typický český tzv. demokrat by asi začal kázat o smyslu voleb, o kontrole moci, o tom, jak se bez svobodných voleb ve společnosti šíří korupce, tyranie, bezpráví. A je to pravda. Jenže hodnota demokracie, důvěra v instituce se vytváří v reálném životě, v reálné zkušenosti. Jakým „oni“ se vlastně ti mladí lidé chtěli mstít a za co?

Co si vlastně mohou myslet o našich politicích a naší demokracii? Jakým školstvím asi prošli? Jak se jim sháněla práce a bydlení? Když potřebovali pomoci od úřadů, jak se k nim asi ty úřady chovaly? Něco je přece musí štvát. A dělají za to odpovědnými jakési „oni“, kterým by se chtěli pomstít tak, že nikdo nepřijde k volbám.

Vlastně se chtějí pomstít demokracii. Chtějí ji zničit. Asi by rádi viděli, jak tzv. demokratům spadne celý ten domeček z karet, kterému říkají demokracie. Možná chtějí právě to, aby si tzv. demokraté konečně uvědomili, jak jsou mimo. Že taková situaci nejvíce nahrává těm, kdo chtějí demokracii proměnit ve zkorumpovanou tyranii, je naprosto zřejmé. Orbánovi a Putinovi. Jen je otázka, zda to vadí samotným tzv. demokratům. Nebo zda realitu budou opět a opět chtít neutralizovat žvaněním o hodnotách.

Už vidím, jak se začneme uklidňovat tím, že jde jen o jakési unijní volby. Volby přece naprosto druhořadé. Chodí k nim málo lidí (zatímco do Senátu je to hitparáda) atd. Už vidím, jak se tzv. demokraté rozjaří nad tím, když dosáhnou podobného výsledku jako Babiš. Vše je přece dobré, společnost vzkvétá, lidé stojí za námi. Skvělé výsledky koalice i opozice se společným plánem destruovat Unii a očernit západní demokratické země ve jménu naší vlastní suverenity jezdit v benzínových autech.

Vlastně jsem slyšel ještě jednu zajímavou debatu. Ve středu na ČRo Plus. Vyjadřoval se tam v pořadu Zaostřeno mluvčí firmy Škoda Auto. Podle firmy prý je třeba plnit klimatické cíle a trvat na skončení benzínových motorů v určeném termínu. Pro firmu by prý bylo nejhorší, kdyby se už dohodnutá pravidla měnila za pochodu. Za koho vlastně čeští politici tedy mluví? Koho zájmy hájí?

Odkud se berou ty fantasmagorie v českém veřejném prostoru? Možná se politici vlastně chtějí pomstít nějakým „oni“, nějakým „nahoře“, a splynout v tom s českým lidem, který touží po pomstě všem „oni“, dokonce i jim samotným. „Oni“ nám berou benzínová auta, berou nám náš svět. „Oni“ chtějí, abychom nebyli suverénní a nezávislí. My přece máme právo uváznout v zátočině času. Svět musí být takový, jako byl dřív. A jaderná energetika vše vyřeší, přece jako kdysi, jako za Sovětského svazu.

