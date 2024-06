Gruzínský hlubokomořský přístav Anaklia se stává čínským geopolitickým projektem

10. 6. 2024

čas čtení 6 minut

Vláda Gruzínského snu oznámila, že čínsko-singapurské konsorcium ovládané čínským státem vyhrálo tendr na výstavbu a správu strategického hlubokomořského přístavu Anaklia, informuje Giorgi Menabde. Vláda Gruzínského snu oznámila, že čínsko-singapurské konsorcium ovládané čínským státem vyhrálo tendr na výstavbu a správu strategického hlubokomořského přístavu Anaklia,

Přístav by mohl drasticky změnit geoekonomickou a geopolitickou situaci v regionu, poskytnout Číně větší ekonomickou sílu a vliv a přiblížit Tbilisi Moskvě prostřednictvím spojenectví Pekingu s Kremlem.

Peking se stává hlavním strategickým partnerem Tbilisi a výrazně posiluje svou pozici na jižním Kavkaze, zatímco vliv Západu, dříve prioritního partnera proti ruské dominanci, slábne.

Gruzínský ministr hospodářství a udržitelného rozvoje Levan Davitašvili 29. května oznámil, že čínsko-singapurské konsorcium vyhrálo výběrové řízení na výstavbu hlubokomořského přístavu Anaklia. Konsorcium zahrnuje společnosti China Communication Construction Company a China Harbor Investment, subdodavateli jsou společnosti China Road and Bridge Corporation a Qingdao Port International. Podle Davitašviliho další konkurent, švýcarsko-lucemburská společnost Terminal Investment, nepředložil svůj návrh navzdory prodloužení lhůty z února na květen. Toto rozhodnutí podtrhuje obrat vlády Gruzínského snu od Západu směrem k Číně poté, co loni vyhlásila "strategické partnerství".

Gruzínská státní společnost "Anaklia Deep Sea Port" vlastní 51 % podíl v projektu Anaklia a konsorcium bude vlastnit 49 % podíl. Čínsko-singapurské konsorcium však bude projektu nepochybně dominovat. Hlubokomořský přístav bude údajně vybudován na základě potřeb čínského nákladu a zdá se, že se stane kritickým uzlem pekingské iniciativy Pásu a stezky. Davitašvili dodal, že "ve státním rozpočtu jsou příděly na financování státní části financování projektu hlubokomořského přístavu Anaklia" a tvrdil, že tento projekt "je velmi důležitou etapou ve směru ekonomického rozvoje Gruzie" v sektorech dopravy a rozvoje středního koridoru.

Gruzínská vláda reagovala na kritiku zapojení společnosti China Communication Construction Company, protože ministerstvo obchodu USA zařadilo společnost v srpnu 2020 na černou listinu za budování umělých ostrovů v Jihočínském moři pro vojenské účely. V reakci na to tisková služba ministerstva hospodářství a udržitelného rozvoje uvedla: "Zprávy o sankcích proti společnosti China Communications Construction Company Limited nejsou pravdivé. Společnost se může volně podílet na realizaci projektu přístavu Anaklia". Současně jeden z úředníků ministerstva vysvětlil, že "černá listina" neznamená, že země je sankcionována Spojenými státy. Toto vysvětlení signalizuje, že se Gruzie odvrátila od Západu jako autoritativního bodu ohledně toho, s jakými subjekty je přijatelné spolupracovat, což zvyšuje vliv Číny na rozhodování Tbilisi.

V roce 2012 tehdejší gruzínský prezident Michail Saakašvili navrhl vybudovat nový přístav v Černém moři, který by byl schopen přijímat velké nákladní lodě. Přístav by měl být do roku 2030 schopen přijímat 100 milionů tun zboží ročně. V roce 2016 vyhrálo konsorcium Anaklia Development Consortium (ADC) s TBC Holding (včetně TBC Bank) jako jeho hlavním partnerem státní tendr na výstavbu přístavu a podepsalo dohodu s vládou. V roce 2019 gruzínská ministryně infrastruktury Maia Tskitišvili poznamenala, že ADC čelí problémům se získáváním finančních prostředků na projekt černomořského přístavu v hodnotě 2,5 miliardy dolarů.

ADC se nepodařilo získat peníze ze dvou hlavních důvodů. Nejprve v lednu 2019 gruzínská prokuratura oznámila vyšetřování generálního ředitele a akcionáře TBC Bank Mamuky Chazaradzeho pro podezření z praní špinavých peněz. Za druhé, někteří západní investoři byli skeptičtí ohledně úspěchu projektu bez přímého zapojení Číny (viz EDM, 20. března 2020, 20. ledna 2023).

Gruzínští experti tvrdí, že rozhodnutí ve prospěch Pekingu bylo předvídatelné poté, co vláda loni podepsala strategické partnerství s Čínou. Bývalý prezident Gruzínské národní banky Roman Gotsiridze ve svém rozhovoru s autorem tohoto článku z 31. května uvedl, že "projekt hlubokomořského přístavu Anaklia není jen ekonomickým projektem. Přímo se dotýká otázek strategické bezpečnosti Gruzie." Dále tvrdil, že "dominance Číny v přístavu Anaklia bude mít ekonomické a politické důsledky pro bezpečnost celého černomořského regionu a v kontextu skutečného spojenectví mezi Čínou a Ruskem v otázce ruské agrese proti Ukrajině". Gotsiridze poznamenal, že Moskva buduje námořní základnu v přístavu Očamčyra v okupované Abcházii, jen několik kilometrů od Anaklie. "Kreml se snaží 'ukrýt' své válečné lodě, které 'utekly' z Krymu, v Očamčyře." Podle jeho názoru bude přístav Anaklia primárně "sloužit nákladu z Číny a Střední Asie do Evropy, ale to neznamená, že přístav musí nutně a bez alternativy patřit těm, kteří náklad posílají".

Jiní experti vyjádřili obavy, že historické rozhodnutí zapojit Čínu představuje další krok od Západu a prospěje Rusku. Gruzínský historik a politolog Paata Čekurišvili je v Gruzii dobře znám jako jeden z uctivých zastánců gruzínsko-čínského partnerství. V rozhovoru s tímto autorem z 31. května však tvrdil, že tento názor zastával v letech, kdy existovaly formální náznaky, že zájem USA o Gruzii, jižní Kavkaz a střední Asii prudce klesá a že samotné Spojené státy se propadají do aktivního izolacionismu. Dnes, kdy se situace radikálně změnila, jsou rozhodnutí gruzínské vlády provokativní. Čekurišvili poznamenal: "Případ se týká přesunu 'Středního koridoru' na jih směrem k takzvanému dopravnímu a energetickému koridoru Zangezur, který může být spuštěn pod stejným patronátem Spojených států a Evropské unie." Čekurišvili dále zdůraznil: "Myslím si, že vyhlídky přístavu v Anaklii budou vážně sníženy (pokud jeho výstavba vůbec neztratila svůj význam), stejně jako geopolitická a geoekonomická váha Gruzie. … To je pouze v zájmu severního souseda Gruzie – Ruska".

29. května Saakašvili uvedl, že oznámení čínského konsorcia jako vítěze tendru na projekt přístavu Anaklia bylo největším geopolitickým selháním Gruzie a obrovským krokem k distancování se od Západu. V posledních letech američtí představitelé často vyjadřovali obavy z role Ruska a Číny v projektu Anaklia. Oslabení pozic Washingtonu v Gruzii však pro geopolitické angažmá Číny na jižním Kavkaze téměř dosáhlo "bodu, odkud není návratu".

Zdroj v angličtině: ZDE

0