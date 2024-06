Zahraničním bankám hrozí sankce za používání ruského analogu SWIFT

7. 6. 2024

Země G7 a Evropská unie se připravují na zpřísnění kontroly dodržování sankcí. Hrozba sekundárních sankcí proti bankám, které Rusku pomáhají obcházet omezení, již vedla k vážným problémům při vypořádání a novým cílem se mohou stát ti, kdo používají systém finančních zpráv (SPFS), ruský ekvivalent SWIFT vytvořený centrální bankou. O takových opatřeních se nyní diskutuje před červnovým zasedáním G7.

Po anexi Krymu a prvních sankcích začala centrální banka budovat alternativní infrastrukturu, která by zajistila platby v případě závažnějších sankcí. Původně byla plánována jako rezerva, řekla Alla Bakina, ředitelka odboru národního platebního systému centrální banky. Ale museli jsme z ní udělat hlavní: Od října jsou ruské banky povinny provádět všechny domácí platby prostřednictvím SPFS.

Zapojit se do něj mohou i zahraniční účastníci. Podle centrální banky měl SPFS na začátku roku 556 ruských a zahraničních uživatelů. Z toho je 159 zahraničních z 20 zemí, včetně 58 bank. Zdroj agentury Bloomberg obeznámený s konzultacemi mezi nimi jmenuje Čínu, Bělorusko, Arménii, Tádžikistán a Kazachstán. "O SPFS je stále velký zájem ze strany zahraničních účastníků," uvedla centrální banka ve své výroční zprávě.

Díky včasnému a koordinovanému převodu vypořádání do národních měn "jsou vzájemný obchod a investice spolehlivě chráněny před negativním vlivem třetích zemí," radoval se Vladimir Putin při rozhovorech s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem během květnové návštěvy. Ve skutečnosti existují problémy, a to vážné, včetně dohod s čínskými bankami, a naděje podnikatelů, že Putinova návštěva je pomůže vyřešit, se zatím nenaplnily. Centrální banka neustále hovoří o problémech s vypořádáním zahraničního obchodu, zejména u dovozu. Nárůst sankčního tlaku, včetně sankcí na "spřátelené" země, přispěl ke zranitelnostem ruského finančního sektoru.

Západní země již uvalily mnoho sankcí, ale nedosáhly očekávaného účinku a nyní se hodlají zaměřit na sledování obcházení zákazů, které zavedly. Banky jsou důležitým prvkem této kontroly. Nebude však snadné dohodnout se na sankcích: Podle agentury Bloomberg se několik členů EU staví proti úplnému zákazu používání SPFS. Obávají se, že to zasáhne jak legitimní transakce, tak poškodí vztahy se třetími zeměmi. To je přesně to, co se děje v obchodu s Čínou: Ruští dovozci si stěžují, že čínské banky ze strachu ze sankcí často neprovádějí platby ani za to nejneškodnější zboží.

