Kazašský vicepremiér slibuje, že se podřídí západním sankcím proti Rusku

7. 6. 2024

čas čtení 1 minuta

Kazachstán se podřídí protiruským sankcím, protože "je to výhodné z ekonomického hlediska", řekl vicepremiér Serik Žumangarin. "Máme malou ekonomiku, tlak sankcí samozřejmě neustojíme. Proto jsme neustále v dialogu, máme centra, která pracují přímo se Spojenými státy a Evropskou unií," vysvětlil Žumangarin. Kazachstán se podřídí protiruským sankcím, protože "je to výhodné z ekonomického hlediska", řekl vicepremiér Serik Žumangarin. "Máme malou ekonomiku, tlak sankcí samozřejmě neustojíme. Proto jsme neustále v dialogu, máme centra, která pracují přímo se Spojenými státy a Evropskou unií," vysvětlil Žumangarin.

Místopředseda vlády poznamenal, že v rámci probíhající sankční politiky se Kazachstánu daří udržovat své pozice.

Několik kazašských bank již přestalo převádět peníze z Ruské federace do Číny. Za důvod bankéři označují skutečnost, že největší čínská Bank of China pravidelně "ruší" kazašské platby za sankcionované produkty.

Začátkem dubna začaly kazašské banky masivně odmítat obsluhovat ruské karty Mir. K sankcím se připojila zejména největší banka v Kazachstánu Halyk Bank, která zcela přestala obsluhovat ruské karty, včetně převodů, plateb prostřednictvím terminálů a výběrů hotovosti z bankomatů. Karty ruských bank přestaly obsluhovat také ForteBank, Nurbank, Freedom Bank a CenterCredit.

O několik dní později Nikolaj Dunajev, viceprezident Opory Rusko, uvedl, že ruské společnosti začaly mít problémy s převodem plateb do Kazachstánu: Začaly se týdny "poflakovat" v místních bankách. Je to podle něj dáno tím, že se úvěrové instituce snaží co nejvíce chránit před případným dopadem sekundárních sankcí. Některé banky v Kazachstánu přitom odmítají s Ruskem vůbec spolupracovat.

Na konci prosince 2023 americký prezident Joe Biden umožnil americkému ministerstvu financí uvalit sankce na zahraniční banky, pokud pomohou při provádění transakcí pro sankcionované ruské osoby.

Kazachstán je klíčovým obchodním partnerem Ruské federace v postsovětském prostoru, který je součástí vojenského bloku Organizace kolektivní bezpečnosti a Euroasijské ekonomické unie (EAEU).

Zdroj v ruštině: ZDE

0