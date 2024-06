„Právě teď se nacházíme v roce 1938“: Putinova válka na Ukrajině a poučení z historie

8. 6. 2024

čas čtení 19 minut

Kdyby se Čechoslováci v roce 1938 vojensky bránili, nedošlo by k druhé světové válce

Mnozí analytici se domnívají, že Kyjev poskytuje čas Západu nyní na pokraji světové války. Využívá toho času Západ moudře?



Jedním ze současných politiků, kteří jsou nejvíce ovlivněni minulostí, je estonská premiérka Kaja Kallasová, a to nejen kvůli okupaci své země Ruskem nebo osobní rodinné historii v exilu, píše v rozsáhlé a zdrcující, závažné analýze Patrick Wintour.

Podle Kallasové se stejná chyba jako dnes stala v roce 1938, kdy se napětí v Habeši, Japonsku a Německu považovalo za izolované události. Bezprostřední příčiny současných konfliktů na Ukrajině, Blízkém východě, v Jihočínském moři a dokonce i v Arménii mohou být různé, ale širší obraz ukazuje propojené bojiště, na němž jistoty po studené válce ustoupily „velmocenskému soupeření“, v němž autoritářští vůdci testují hranice svých impérií. Poučen spočívalo v odporu a vyzbrojení. „Poučení z let 1938 a 1939 je, že pokud se agrese někde vyplatí, slouží jako výzva k jejímu použití jinde,“ říká Kallasová.

Její oblíbený historik, profesor Tim Snyder, k tomu přidává poučení, když si rok 1938 představuje jako rok, v němž by se Československo, stejně jako Ukrajina v roce 2022, rozhodlo bojovat: „Takže jste měli v Československu, stejně jako dnes na Ukrajině, nedokonalou demokracii.Je to nejvzdálenější demokracie ve východní Evropě. Má různé problémy, ale když ho ohrožuje větší soused, rozhodne se postavit na odpor.V tom světě, kde se Československo začne vojensky bránit, nedojde k druhé světové válce." Podle Snydera byl takový výsledek možný. "Čechoslováci mohli Němce zadržet. Z německé strany to byl do značné míry blaf. Kdyby se Čechoslováci vzepřeli a Francouzi a Britové a možná i Američané nakonec začali pomáhat, došlo by sice ke konfliktu, ale nebyla by druhá světová válka. Místo toho, když Německo v roce 1939 napadlo Polsko, napadlo Polsko s českým zbrojním průmyslem, který byl nejlepší na světě. Vtrhlo do něj se slovenskými vojáky. Útočilo z geografické pozice, kterou získalo jen díky tomu, že zničilo Československo." Její oblíbený historik, profesor Tim Snyder, k tomu přidává poučení, když si rok 1938 představuje jako rok, v němž by se Československo, stejně jako Ukrajina v roce 2022, rozhodlo bojovat: „Takže jste měli v Československu, stejně jako dnes na Ukrajině, nedokonalou demokracii.Je to nejvzdálenější demokracie ve východní Evropě. Má různé problémy, ale když ho ohrožuje větší soused, rozhodne se postavit na odpor.V tom světě, kde se Československo začne vojensky bránit, nedojde k druhé světové válce." Podle Snydera byl takový výsledek možný. "Čechoslováci mohli Němce zadržet. Z německé strany to byl do značné míry blaf. Kdyby se Čechoslováci vzepřeli a Francouzi a Britové a možná i Američané nakonec začali pomáhat, došlo by sice ke konfliktu, ale nebyla by druhá světová válka. Místo toho, když Německo v roce 1939 napadlo Polsko, napadlo Polsko s českým zbrojním průmyslem, který byl nejlepší na světě. Vtrhlo do něj se slovenskými vojáky. Útočilo z geografické pozice, kterou získalo jen díky tomu, že zničilo Československo."





Snyder si bere z historie ponaučení: "Pokud se Ukrajinci vzdají, nebo pokud my Ukrajinu opustíme, pak je to jiné. Rusko v budoucnu povede válku. Rusko povede válku s ukrajinskou technikou, s ukrajinskými vojáky, z jiné geografické pozice. V tu chvíli jsme v roce 1939. Teď jsme v roce 1938. V podstatě to, co nám Ukrajinci dovolují, je prodloužení roku 1938."

Sám Scholz například odmítá klást si za cíl porážku Ruska a po neúspěšné ukrajinské ofenzivě se v jeho straně znovu objevili zastánci míru. Strana se domnívá, že její podporu ji odebírají dvě strany, jedna levicová a druhá pravicová, které obě tvrdí, že válku nelze vyhrát. Na znamení doby odchází z politiky Michael Roth, předseda zahraničního výboru Spolkového sněmu za SPD a zastánce vyzbrojování Ukrajiny, s tím, že zastávat tyto názory bylo v jeho vlastní straně nemožné.

Macron bude vědět, že mnozí v Evropě vidí vnější hrozbu v migraci, nikoli v Putinovi, a především jako francouzský politik zná populární lákadlo snadného míru. Květiny, nikoli rajčata, vítaly francouzského premiéra Édouarda Daladiera k jeho překvapení, když se v roce 1938 vrátil z Mnichova. Protože dobře věděl, jakou hrozbu Hitler představuje a že spolu s Chamberlainem zradili Československo, jedinou demokratickou zemi ve středovýchodní Evropě, obrátil se ke svému poradci a o jásajících davech prohlásil: „Banda hlupáků.“ Všichni se na něj usmívali.









Jak kdysi napsal Christopher Hitchens, mnoho amerických hloupostí v zahraničí, od Koreje přes Vietnam až po Irák, bylo zahájeno na základě mnichovského syndromu, tedy přesvědčení, že ti, kdo ustupují tyranům, jak to v roce 1938 v Mnichově udělal tehdejší britský premiér Neville Chamberlain vůči Adolfu Hitlerovi, jsou buď hlupáci, nebo zbabělci. Takoví vůdci jsou nakonec nuceni poslat své vojáky do boje, často nepřipravené a špatně vybavené - muže proti strojům, jak je barvitě popsáno v knize Guilty Men, kterou po fiasku u Dunkerque napsali Michael Foot, Frank Owen a Peter Howard. Ve Francii to vystihuje nadávka- synonymum pro zbabělost.Snyder své výroky pronesl minulý měsíc v Tallinnu na konferenci Lennarta Meriho, která byla z velké části věnována Ukrajině a konala se pod heslem „Nezoufejme, ale jednejme“. Konala se na pozadí toho že Rusko a Čína ve společném prohlášení o 6 000 slovech hlásají nový autoritářský světový řád, jehož záměrem je vytvořit osu, která by zrušila urovnání posledních dvou světových válek.Mnozí účastníci konference se zamýšleli nad tím, jak moc se toho na Ukrajině pokazilo a proč. Všichni chtěli znát odpověď na otázku, kterou položil polský ministr zahraničí Radosław Sikorski: „Ukrajina nám získala čas. Využijeme ho dobře?"Johann Wadephul, místopředseda výboru pro obrannou politiku německé Křesťanskodemokratické unie, se obává, že odpověď na Sikorského otázku bude záporná. "Pokud bude válka pokračovat tak, jak pokračuje, je jasné, že Ukrajina prohraje. Nemůže odolat ruské síle s dobře organizovanou podporou Íránu, Číny a Severní Koreje a zemí jako Indie, které hledí pouze na své vlastní zájmy."Evropa se podle něj na válku jednoduše nepřeorganizovala. Při výčtu důsledků pro kontinent v podobě ztráty lidských práv, přístupu ke zdrojům a důvěry v Západ řekl jednoduše: „Pokud Ukrajina prohraje, bude to katastrofa.“Samir Saran, šéf indického thinktanku Observer Research Foundation, který sám sebe označil za ateistu v místnosti plné věřících, nicméně souhlasil, že v sázce je něco většího než Evropa, když se téměř vysmíval neschopnosti západní ekonomiky v hodnotě 40 bilionů dolarů zorganizovat porážku ruské ekonomiky v hodnotě 2 bilionů dolarů na bitevním poli.Řekl: "Existuje jeden aktér, který reorganizoval své strategické angažmá, aby mohl vést válku, a druhý ne. Jedna strana se války neúčastní. Uspořádali jste konference na podporu Ukrajiny a pak už neděláte nic. Ale pokud jde o akci, Rusko 2.0 se dere kupředu."Říká zemím, jako jsme my, že kdyby se něco takového stalo v Indopacifiku, nemáte proti Číně šanci. Pokud nedokážete porazit zemi s 2 biliony dolarů, nemyslete si, že Čínu odradíte. Čína si dělá naději z vašeho zoufale špatného výkonu proti mnohem menšímu protivníkovi."Přesto je to paradoxní. NATO je větší a silnější než kdykoli předtím. Transatlantická aliance funguje mnohem lépe než USA, Francie a Británie ve 30. letech 20. století - a po pěti měsících váhání se část z dodatečných 60 miliard dolarů na americké zbraně může dostat na frontu během několika týdnů.Z pohledu Kyjeva však vše zůstává příliš pomalé a okleštěné, s výjimkou vzájemného obviňování napříč Evropou. Na jedné straně stojí německá poslankyně Marie-Agnes Strack-Zimmermannová, jednička kandidátky Svobodných demokratů do evropských voleb, která naléhá na Francii, aby urychlila dodávky zbraní na Ukrajinu. Řekla: „Máme problém, že zatímco Polsko jako sousední země dělá hodně, zatímco Německo dělá hodně, Francie dělá poměrně málo.“Jiní říkají, že viníkem zůstává Berlín, který si sice uvědomuje, jakou hrozbu představuje Vladimir Putin, ale nedokáže přijmout důsledky, pokud jde o jaderné riziko.. Benjamin Tallis, vedoucí výzkumný pracovník Německé rady pro zahraniční vztahy, řekl: "Přes všechny ty řeči o politické vůli se ve skutečnosti setkáváme s politickou nevůlí. Nejsme schopni definovat cíl jako vítězství."Aniž by jmenoval Německo, francouzský prezident Emmanuel Macron řekl: „Evropa zjevně stojí před okamžikem, kdy bude nutné nebýt zbabělý.“Ben Wallace, bývalý britský ministr obrany, měl méně zábran jmenovat. „[Olaf] Scholz svým chováním ukázal, že pokud jde o bezpečnost Evropy, je to špatný člověk na špatném místě ve špatnou dobu,“ řekl o německém kancléři.Eliot Cohen shledává širší institucionální a morální neduh, který je třeba řešit teorií vítězství a konkrétním praktickým plánem, jak toto vítězství zajistit, tedy něčím podobným, jako bylo Churchillovo volání po ministerstvu zásobování, které proměnilo Spojené království v obří továrnu na zbraně.Cohen řekl: „Jde o čísla. Jste ochotni zrušit omezení pro zbrojní továrny, aby mohly fungovat 24 hodin denně? Jste ochotni jim dát Atacmy [rakety] a zasáhnout cíle v Rusku a přimět Německo, aby jim dalo rakety Taurus?„Mám hlavně obavu, že válka je naší společnosti tak vzdálená, že máme problém se vyrovnat s tím, co úspěch vyžaduje.“Sabine Fischerová, politoložka z německé Rady pro zahraniční vztahy, říká, že stěžejní bod je: zda si Evropa myslí, že ukrajinskou porážku lze zvládnout. Jinými slovy, jaké budou důsledky pro Evropu, pokud se Ukrajina zhroutí nebo pokud Ruskem diktovaný mír povede k tomu, že si Rusko ponechá území získané vojenským dobytím?Koncepce ruské zahraniční politiky vydaná v roce 2023 se zaměřuje na globální konfrontaci s USA a budování aliancí k porážce Západu. Vzhledem k Putinově bezkonkurenční bilanci porušených slibů by ruská mírová záruka mohla skončit stejně uklidňujícím způsobem jako Chamberlainova rada Britům, aby po jeho návratu z Mnichova klidně spali. Americký prezident Joe Biden, který tento týden poskytl rozhovor časopisu Time, zřejmě považuje důsledky za nedozírné. „Jestli někdy necháme Ukrajinu padnout, pamatujte si moje slova: uvidíte, jak bude zničeno Polsko, a uvidíte, jak všechny ty země podél hranice Ruska, od Balkánu a Běloruska, ty všechny, udělají Rusku vlastní ústupky.“Podle jiných bude polská reakce méně smířlivá. Jeden z bývalých velitelů NATO, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že východní státy nebudou čekat, až se dozví Putinův další krok. "Pokud Ukrajina neuspěje, jsem si jistý, že naši polští spojenci nebudou sedět za Vislou a čekat na ruskou invazi. Myslím, že rumunští spojenci nebudou sedět za řekou Prut a čekat, až Rusko napadne Moldavsko. Takže nejlepší způsob, jak zabránit přímému zapojení NATO do konfliktu, je pomoci Ukrajině porazit Rusko na Ukrajině."Fischerová se domnívá, že důsledky míru diktovaného Ruskem nebude možné zvládnout. "Ukrajina zažije novou vlnu uprchlíků, kteří budou utíkat na západ. Teroristický režim ruské okupace se rozšíří a v důsledku toho budou trpět statisíce lidí. Ekonomická, politická a bezpečnostní situace se na celé Ukrajině drasticky změní. Může vypuknout partyzánská válka, kterou bude podněcovat militarizace ukrajinské společnosti,“ uvedla."Situace ohrožení států sousedících s Ukrajinou by se masivně zhoršila. To platí pro Moldavsko, které by se opět ocitlo v centru pozornosti, jako tomu bylo v roce 2022, zejména pokud by Moskva obsadila ukrajinské černomořské pobřeží. Soudržná síla západní aliance by se otřásla v základech. Rusko by pokračovalo v oslabování Evropy zevnitř vytvářením spojenectví s pravicovými, šovinistickými a populistickými stranami."Ukrajinci, počínaje prezidentem Volodymyrem Zelenským konče, se již více než rok snaží líčit důsledky porážky v hrozivých barvách ve snaze otřást evropskou letargií a povzbudit Západ.Olena Halušenková, spoluzakladatelka Mezinárodního centra pro ukrajinské vítězství, vyzvala Evropu, aby se zamyslela nad bombardováním Charkova. "Představte si, že město velikosti Mnichova bude tuto zimu pravděpodobně bez elektřiny. Náklady v podobě milionů migrantů Evropu ohromí."Wadephul se obává, že ani takové varování nezabírá. "Když se zeptáte průměrného Němce na ulici: 'Opravdu si uvědomujete, co je v sázce? Že musíme vydávat peníze nikoli na zdravotnictví, ale na obranu?", odpovědi ukazují, že je třeba ještě hodně lidi přesvědčovat. Evropané si myslí, že mohou vést tuto válku, aniž by si uvědomili, že jsou sami ve válce."Viníky jsou podle něj lídři, kteří se podbízejí voličům, kteří odmítají ruskou hrozbu. Tím se debata vrací k ambivalenci Německa, konkrétně sociálnědemokratické strany, ohledně ruské porážky. Není náhodou, že volebním heslem Scholzovy SPD byl „bezpečný mír“.Pět historiků 20. století, včetně odborníka na Výmarskou republiku Heinricha Augusta Winklera, si v otevřeném dopise stěžovalo, že Scholz není ochoten poučit se z historie a uznat, že Rusko usiluje o zničení Ukrajiny. „Kancléř a vedení SPD tím, že vytyčují červené linie nikoli pro Rusko, ale pro německou politiku, oslabují bezpečnostní politiku Německa a prospívají Rusku.“ Vláda musí přijít se strategií vítězství, zdůraznili.Existuje dokonce podezření, že protiváleční politici, kteří mají přístup ke zprávám zpravodajských služeb, záměrně prozrazujií pesimistické zprávy německých zpravodajských služeb a posilují tak dojem, že pozice Ukrajiny je beznadějná. Ralf Stenger, člen zpravodajského výboru Bundestagu za SPD, uvedl, že loňská neúspěšná ukrajinská ofenzíva ukázala, že „můžeme a musíme zabránit tomu, aby Ukrajina prohrála, ale nemůžeme zajistit, aby vyhrála“. Dodal, že každý, kdo „neustále požaduje, aby zbraň A byla dodána rychleji a zbraň B v ještě větším množství“, se honí za iluzemi. Neustálé zvyšování dávky, když lék nezabírá, „není přesvědčivé“.Kritici tvrdí, že tento fatalistický narativ - souznící s hlavním cílem Ruska, kterým je přesvědčit USA, že další pomoc je marná - se také příliš nesnaží identifikovat poučení z posledních dvou let o neúspěchu organizace válečné ekonomiky v Evropě. Macron na konferenci o vojenských technologiích Eurosatory u Paříže v červnu 2022 použil výraz „válečná ekonomika“, ale je jen málo známek toho, že by se příslib takové zásadní reorganizace evropského zbrojního průmyslu uskutečnil, nebo dokonce že by byl někdo pověřen jeho realizací.Liberální tržní ekonomiky se ze své podstaty pravděpodobně přizpůsobují válce pomaleji než jejich autoritářské protějšky, ale jedním z poučení z třicátých let je, že organizace zbrojení vyžaduje plánování, a nikoliv jen falešné ujišťování, které bylo základem Chamberlaina a jeho předchůdce Stanleyho Baldwina.Skutečnost byla taková, že přetížená a zadlužená Británie zaostávala a výzvy k vytvoření ministerstva pro zásobování, které by koordinovalo tok zbraní, byly odmítnuty. Přesto Chamberlain samolibě předpovídal, že „děsivá síla, kterou Británie buduje“ posilováním své obrany, „bude mít na Hitlera vystřízlivující účinek“.Něco podobného se stalo i v případě dodávek munice pro Ukrajinu v Evropě. V roce 2023 vedoucí představitelé prohlásili, že do března 2024 budou mít pro Ukrajinu připraven 1 milion dělostřeleckých nábojů, aby vzápětí přiznali, že mohou dosáhnout pouze poloviny tohoto počtu. Slíbili, že až v roce 2025 dosáhnou 2 milionů kusů ročně.Jeden z významných ukrajinských vojenských poradců uvedl, že skutečnost je taková, že ruský zbrojní průmysl je nyní schopen chrlit 4,5 milionu nábojů ročně, přičemž výroba každého z nich stojí přibližně jen 1 000 dolarů. V Evropě a USA se mezitím vyrábí celkem 1,3 milionu nábojů s průměrnou cenou přibližně 4 000 dolarů. To znamená, že NATO je desetkrát méně efektivní a má problémy s výrobou výbušnin.Řekl: "Potřebujeme centrální plán jako za první nebo druhé světové války. Pokud mají vlády existenční potřebu, neměla by mít firma možnost vydělávat tolik, kolik chce. Mělo by to být regulováno. Průmyslová válka vyžaduje národní instituce a výbor pro průmyslovou válku na úrovni Nato, který by reguloval ceny."Právě teď máme každý den desítky opravdu vysoce důležitých, superdůležitých cílů. A my máme jen jednu raketu, kterou můžeme použít týdně, a to je vlastně šílené."Někteří tvrdí, že se situace zlepšuje, ale podle Sikorského je krutým faktem, že 40 % ruského státního rozpočtu je věnováno na obranu. Je to Rusko, nikoli Evropa, kdo vybudoval válečnou ekonomiku.Ukrajinský poradce předpovídá, že Západ možná Rusko dožene za dva až tři roky v oblasti bezpilotních letounů a munice, ale to znamená, že příštích několik let bude pro region nejnebezpečnějších.V krátkodobém horizontu je to absence baterií Patriot, řízených střel země-vzduch a letounů F-16 dodávaných USA, sjednaná v srpnu 2023, která činí Ukrajinu tak zranitelnou. Systémy Patriot provozuje pouze šest členských států EU - Německo, Řecko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Španělsko. Německo nabídlo třetí baterii a Nizozemci část své, ale Řecko a Španělsko tvrdí, že nemají nic nazbyt. Termín dodávek F-16 závisí na rychlosti, s jakou se podaří vycvičit piloty.Michael Bohnert, inženýr z Rand Corporation, však nevidí žádné známky veřejně koordinovaného vojenského plánu na zvýšení potřebné palebné síly, natož nové muniční továrny. Je neuvěřitelné, že poradce polského náčelníka generálního štábu Krzysztof Król minulý měsíc na konferenci přiznal, že po dvou letech „jsme svými plány ještě nevytvořili vhodné podmínky pro ukrajinské vítězství, protože političtí představitelé jim ještě neřekli cíl“. Dodal, že pokud by tento cíl byl sdělen, „vojenští představitelé by mohli snadno rozhodnout, co je zapotřebí. V současné podobě dáváme dost jen na to, aby Ukrajina přežila".Pokud některý z evropských lídrů tuto mezeru pochopil, je to Macron, který se 26. února na mimořádné schůzce v Paříži zabýval nedostatkem munice a opakovaně hovořil o existenčním ohrožení Evropy spojenectvím krajní pravice a Putina.Bude zapotřebí dvou setkání, jednoho za účasti lídrů G7 v Itálii příští týden a poté summitu NATO u příležitosti 75. výročí ve Washingtonu v červenci, aby se ukázalo, zda si Západ nepřeje Putina zadržet, ale porazit - se všemi riziky, která to s sebou nese, a to i pro Čínu.