Ukrajina kupuje z Francie druhý systém protivzdušné obrany

10. 6. 2024

čas čtení 1 minuta

Francouzská technologická skupina Thales oznámila, že ukrajinské ministerstvo obrany zakoupí druhý systém protivzdušné obrany poté, co byl první takový systém dodán v roce 2023. Francouzská technologická skupina Thales oznámila, že ukrajinské ministerstvo obrany zakoupí druhý systém protivzdušné obrany poté, co byl první takový systém dodán v roce 2023.

Cena nákupu nebyla specifikována, uvádí Ukrinform s odvoláním na Le Monde.

"Tento druhý systém protivzdušné obrany posílí ochranu ukrajinského území, což umožní co nejdříve odhalit existující hrozby. Společnost Thales je hrdá na to, že může své odborné znalosti poskytnout do služeb ochrany Ukrajiny," řekl Herve Dammann, výkonný viceprezident pro pozemní a vzdušné systémy.

"ControlMaster 200 současně detekuje a sleduje cíle v malých a velkých výškách ve všech typech prostředí," poskytuje "koordinaci zbraní protivzdušné obrany, od protivzdušné obrany velmi krátkého dosahu (VShorad) přes protivzdušnou obranu dlouhého dosahu" až po rozšířenou obranu krátkého dosahu (E-Shorad)," řekl Thales.

"Tento systém protivzdušné obrany zahrnuje ControlMaster 200 (CM 200) včetně radaru Ground Master 200 pro sledování vzdušného prostoru, radiokomunikační systém, velitelské a řídicí centrum ControlView (C2) a také přenosné koncové zbraně," uvedl francouzský výrobce.

Radar Ground Master 200 je radar středního dosahu, přepravitelný na nákladním automobilu, který dokáže detekovat nepřátelské letadlo na 250 kilometrů a bojovat s ním na 100 kilometrů, ať už létá nízkou rychlostí a malou výškou jako drony, nebo ve velké výšce jako stíhačky. Podle výrobce také poskytuje ochranu proti raketám a dělostřelecké palbě tím, že upozorňuje pozemní jednotky na nepřátelskou palbu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0