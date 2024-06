Přeživší tvrdí, že Rusko vede na okupovaných územích Ukrajiny válku sexuálního násilí. Muži jsou často oběťmi

7. 6. 2024

čas čtení 2 minuty

Do hodiny po zatčení ruskými bezpečnostními silami bylo Romanu Šapovalenkovi vyhrožováno znásilněním, píší Ivana Kottasová a Olga Vojtovyč. Do hodiny po zatčení ruskými bezpečnostními silami bylo Romanu Šapovalenkovi vyhrožováno znásilněním,

Dne 25. srpna 2022, den po ukrajinském Dni nezávislosti, uvedl, že tři ozbrojení maskovaní důstojníci ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) zaútočili na jeho dům v jihoukrajinském přístavním městě Cherson, které bylo v té době okupováno ruskými silami.

Obrátili jeho dům naruby a hledali usvědčující důkazy. Stačila jim zpráva v Šapovalenkově telefonu, která nazývala ruské vojáky "skřety" – posměšná narážka na zlé síly v knihách J. R. R. Tolkiena o Středozemi a oblíbená ukrajinská nadávka pro ruskou armádu. Řekl, že byl svázán, se zavázanýma očima a nacpán do neoznačeného auta.

Několik dní poté byl Šapovalenko podle svého vyjádření opakovaně mučen elektrickým proudem v oblasti genitálií, bylo mu vyhrožováno znásilněním skleněnou lahví a dokonce byl přesvědčován, že může být sterilizován.

"Zdálo se, že mají fetiš na genitálie. Někdy se otevřely dveře a oni řekli: 'Vytáhneme obušky a všechny tady znásilníme,'" řekl CNN devětatřicetiletý manažer farmy.

Když Šapovalenko věcně popisoval barvité detaily svého zážitku, občas se odmlčel a nervózně se zasmál. Řekl, že jeho smysl pro humor mu pomáhá s tím, o čem ví, že bude dlouhá rekonvalescence. Rusové, řekl, to nenáviděli. "Udělal jsem malý vtip a jim se to nelíbilo. Dostal jsem za to nakládačku."

Šapovalenkova zkušenost se sexuálním násilím ze strany ruských sil je běžná mezi Ukrajinci – včetně civilistů a vojáků –, kteří jsou zadržováni od doby, kdy Rusko před více než dvěma lety zahájilo totální invazi do země.

Pozorovatelé lidských práv již dlouho informují o nekontrolovatelném používání sexuálního násilí ruskou policií a bezpečnostními silami proti vězňům a zadrženým osobám v Rusku. Nyní se zdá, že Rusko tuto praxi vyváží na okupovanou Ukrajinu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

