Izraelci v pátek zabili další desítky lidí v Gaze

8. 6. 2024

8. 6. 2024

Izrael v pátek opět bombardoval centrální a jižní oblasti pásma Gazy a zabil nejméně 28 Palestinců, jak informovala agentura Reuters, zatímco tankové jednotky postupovaly k západním okrajům Rafáhu.



Tanky byly rozmístěny ve čtvrti al-Izba poblíž pobřeží Středozemního moře v nejjižnějším městě Gazy, zatímco odstřelovači obsadili některé budovy a vyvýšená místa a uvěznili lidi v jejich domech, uvedli obyvatelé.



Zdravotníci v pásmu Gazy ovládaném Hamásem uvedli, že dva Palestinci byli zabiti a několik jich bylo zraněno v západním Rafáhu při ostřelování tamních tanků. V centrální části Gazy palestinští zdravotníci uvedli, že izraelské bombardování zabilo přes noc na pátek nejméně 15 lidí.



Údery přišly v době, kdy obnovené úsilí o příměří ve válce uvázlo na mrtvém bodě uprostřed zpráv o tom, že Katarem a Egyptem podporovaní zprostředkovatelé z USA zvýšili úsilí o dohodu.

Na severu Gazy zahynuli tři Palestinci při izraelském náletu na budovu školy ve městě Gaza, která ukrývala vysídlené rodiny, uvedli záchranáři.



Izraelská armáda uvedla, že se zaměřila na ozbrojence Hamásu, kteří operovali z kontejneru uvnitř školního areálu, což je podobné vysvětlení jako při čtvrtečním náletu na školní budovu OSN v al-Nuseiratu v centrální části Gazy, při kterém podle zdravotníků zahynulo 40 lidí.





- Podle vyslance OSN Gilada Erdana zařadila OSN Izrael na celosvětový seznam států a ozbrojených skupin, které se dopustily protiprávního jednání vůči dětem.



Zpráva o zařazení Izraele na seznam následovala po osmi měsících války v Gaze, při níž bylo podle odhadů zabito více než 13 000 dětí, a přišla den po izraelském bombardování školy OSN v al-Nuseiratu. Podle představitelů lidských práv je Hamás ve zprávě jmenován také za zabíjení a únosy dětí při útoku na Izrael 7. října, při němž zahynulo téměř 1 200 Izraelců.





- Osama al-Kahlut z palestinské společnosti Červeného půlměsíce uvedl, že „okupační síly a odstřelovači“ východně od Deir al-Balah stříleli na lidi podél hlavní dopravní tepny v Gaze. „Střelba na ulici Salaheddin vážně omezila pohyb lidí a několik zraněných bylo z oblasti evakuováno,“ řekl agentuře France-Presse.





- Klíčový úsek mola vybudovaného americkou armádou a určeného k dopravě pomoci do Gazy na lodích byl po opravě škod způsobených bouří znovu připojen na pláž Gazy a pomoc začne brzy proudit, uvedlo v pátek americké Centrální velitelství (Centcom). Úsek, který se napojuje na pláž - hráz - byl obnoven téměř dva týdny poté, co jej poškodily silné bouře a zastavily dodávky. Očekává se, že humanitární pomoc začne do Gazy proudit námořní cestou v nejbližších dnech.





- „Znormalizovali jsme horor,“ řekl Sam Rose, ředitel plánování palestinské humanitární agentury Unrwa, po čtvrtečním izraelském úderu na školu. Incidenty s hromadnými oběťmi na životech způsobené izraelskou vojenskou ofenzívou na jihu Gazy se na západě normalizují a vedou k pocitu fatalismu uvnitř samotné Gazy, řekl Rose, když se po pěti týdnech v Gaze vrátil do Londýna.





- Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzívě zabito více než 36 731 Palestinců a 83 530 jich bylo zraněno, uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy. Ministerstvo řízené Hamásem v pátek uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo zabito 77 Palestinců a 221 jich bylo zraněno.





- Podle úřadů jemenští Húsíové za nejasných okolností zadrželi 11 jemenských zaměstnanců agentur OSN, tato militantní skupina čelí rostoucímu finančnímu tlaku a leteckým útokům koalice vedené USA. Mluvčí OSN Stéphane Dujarric uvedl, že bylo zajato 11 zaměstnanců OSN. Zadrženi byli také lidé pracující pro další humanitární skupiny.





- Benjamin Netanjahu vystoupí 24. července v americkém Kongresu, „aby navázal na naše trvalé vztahy a zdůraznil americkou solidaritu s Izraelem“, uvedli američtí političtí představitelé v prohlášení. Vystoupení izraelského premiéra před stále více rozděleným Kongresem bude sporné a pravděpodobně se setká s protesty jak zákonodárců uvnitř Kapitolu, tak propalestinských demonstrantů venku.





- Nezaměstnanost v pásmu Gazy dosáhla od začátku války s Izraelem loni v říjnu téměř 80 %, uvedla agentura práce OSN, čímž se průměrná míra nezaměstnanosti na celém palestinském území zvýšila na více než 50 %. „Při této velmi vysoké míře nezaměstnanosti nebudou lidé schopni zajistit potraviny pro sebe a pro své rodiny,“ uvedla Ruba Jaradatová, regionální ředitelka MOP pro arabské státy.









