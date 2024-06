K mezinárodnímu trestnímu soudu podány žaloby na ruské propagandisty

7. 6. 2024

Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) a její partneři zaslali Úřadu žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu podnět, v němž požádali o vydání zatykače na šest ruských propagandistů. Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) a její partneři zaslali Úřadu žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu podnět, v němž požádali o vydání zatykače na šest ruských propagandistů.

Lidskoprávní aktivisté požadovali vydání zatykače na televizního moderátora Vladimira Solovjova, šéfredaktorku televizního kanálu RT Margaritu Simonjan, šéfa mediální skupiny Rossija Segodňa Dmitrije Kiseljova, rozhlasového a televizního moderátora Sergeje Mardana a místopředsedu Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrije Medveděva.

Všichni se podle autorů prohlášení podílejí na válečných zločinech Ruska a podílejí se na kampani šíření nenávisti vůči civilistům na Ukrajině. Lidskoprávní aktivisté tvrdí, že tyto činy lze kvalifikovat jako zločin proti lidskosti.

FIDH se rovněž domnívá, že první zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Ruské federace Alexej Gromov – osoba odpovědná za státní propagandu v ruské televizi – je rovněž odpovědný za pronásledování Ukrajinců prostřednictvím nenávistných projevů.

Lidskoprávní aktivisté v rámci své výzvy analyzovali více než dva tisíce videí s výroky ruských propagandistů z období od 24. února 2022 do 24. února 2024. Celkem FIDH a její partneři identifikovali více než 300 výroků, které byly považovány za projevy nenávisti vůči Ukrajincům. Výsledky studie FIDH byly zaslány státnímu zastupitelství Mezinárodního trestního soudu.

"Každý den umírají Ukrajinci pod ruskými bombami, ukrajinští civilisté jsou zadržováni a mučeni při okupaci, ukrajinské děti jsou deportovány do Ruska, a to vše proto, že je Rusko chce učinit součástí 'ruského světa'," řekla Oleksandra Matvijčuk, viceprezidentka FIDH a vedoucí Centra pro občanské svobody. "Toto hrubé porušování lidských práv by nebylo možné bez dehumanizující kampaně ruských propagandistů, kteří jsou stejně vinni jako ti, kteří mačkají spoušť zabíjením ukrajinských občanů."

V březnu 2023 vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskou dětskou ombudsmanku Marii Lvov-Bělovou. Jsou podezřelí z nelegálních deportací dětí z okupovaných území Ukrajiny do Ruska.

