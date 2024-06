Ukrajina začne vyrábět 155 mm granáty pro dělostřelecké systémy Caesar

10. 6. 2024

čas čtení 2 minuty

Francouzsko-německý výrobce zbraní KNDS, který vyrábí zejména 155 mm samohybné houfnice Caesar, vytvoří na Ukrajině vlastní pobočku. Zástupci KNDS a ukrajinské Energomechkomplekt již podepsali odpovídající dohodu za přítomnosti prezidenta Volodymyra Zelenského. Francouzsko-německý výrobce zbraní KNDS, který vyrábí zejména 155 mm samohybné houfnice Caesar, vytvoří na Ukrajině vlastní pobočku. Zástupci KNDS a ukrajinské Energomechkomplekt již podepsali odpovídající dohodu za přítomnosti prezidenta Volodymyra Zelenského.

Podle dokumentu bude na Ukrajině vytvořeno údržbářské centrum Caesaru, zahájena výroba munice ráže 155 mm, kterou Caesar používá, a komponentů pro zbraně. Pobočka KNDS se také bude podílet na výcviku ukrajinského personálu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron již dříve navrhl vytvoření koalice evropských zemí připravených vyslat na Ukrajinu své instruktory. Tento problém může být vyřešen během "několika týdnů nebo dokonce dnů", napsal 30. května deník Le Monde s odvoláním na zdroje.

V únoru Macron zahájil diskusi o vyslání západních vojáků na Ukrajinu. Následně řekl, že takový scénář by mohl být použit, pokud by ruská armáda prolomila frontovou linii a pokusila se dobýt Kyjev nebo Oděsu. Macron poznamenal, že v případě "vítězství" na Ukrajině by ruský prezident Vladimir Putin mohl pokračovat ve svém tažení a napadnout další evropské země.

Na začátku června však francouzský premiér Gabriel Attal řekl, že Paříž se nechystá vyslat vojáky na Ukrajinu, aby se účastnili nepřátelských akcí. Nevyloučil přitom v budoucnu výcvik ukrajinských vojáků a důstojníků francouzskými instruktory na území Ukrajiny.

Macron mezitím říká, že Paříž předá Kyjevu bojové letouny Mirage 2000-5 a zahájí program výcviku ukrajinských pilotů, aby se naučili létat se stíhačkami. Přípravy začnou letos v létě a potrvají "pět až šest měsíců" a přesun letadel se uskuteční "ke konci roku", poznamenává prezident.

Elysejský palác zase uvádí, že Paříž vytvoří agenturu pro rozvoj Ukrajiny, na jejíž realizaci bude vyčleněno 450 milionů eur. Francie také otevře fond pro rozvoj ukrajinské kritické infrastruktury, do kterého vyčlení dalších 200 milionů eur.

Zdroj ve francouzštině: ZDE

0