Zájemce o britskou poštu, rajské ostrovy a pražské nemovitosti: otazníky nad obchodními vazbami Daniela Křetínského

7. 6. 2024

Britský deník Guardian vydal rozsáhlou investigaci ohledně pochybných obchodních vazeb Daniela Křetínského, který se snaží koupit si pět set let starou britskou poštu

Dlouholetí obchodní partneři českého miliardáře jsou spojováni s kontroverzními globálními realitními obchody, píší Simon Goodley a Rob Davies



V exkluzivní Pařížské ulici v Praze stojí nevýrazné hnědé dveře.



Jsou zasazeny mezi obchod se značkovým oblečením a obchod s luxusními zavazadly a jsou vstupní branou do nenápadné kanceláře v šestém patře, odkud řídí své impérium jeden z nejbohatších lidí v České republice.



Na vchodu není nic přehnaně okázalého, ale uvnitř kancelář přímo křičí bohatstvím: papíry týkající se miliardářových nejnovějších obchodů se mísí mezi četnými impresionistickými uměleckými díly, z nichž některá prostě leží na podlaze.



Jeho sbírka rozpoznatelných aktiv zahrnuje podíly ve velkých supermarketech, jako je Sainsbury's ve Velké Británii a francouzské Casino, trofejní mediální značky včetně francouzského časopisu Elle a podíly ve dvou špičkových evropských fotbalových klubech, West Ham United a Spartě Praha.





Nechybí ani povinné portfolio luxusních nemovitostí: pařížské sídlo a dům v Londýně za 65 milionů liber, který si kdysi údajně pronajala popová hvězda Justin Bieber.Tento majetek je však odměnou za jeho nemoderní investice v energetice, kde se Křetínský honil za zisky - spíše než za ekologickými referencemi - tím, že kupoval zlevněné podniky na fosilní paliva, zatímco jejich předchozí majitelé přešli na ekologické projekty.





Ve vzácném veřejném projevu v roce 2015 Křetínský řekl: „Chceme vydělávat na odvětvích, která umírají, protože si myslíme, že budou umírat mnohem pomaleji, než říká obecný konsenzus.“





Jeho přístup přiměl ochránce životního prostředí, aby ho nazvali „fosilní hyenou“.Zatímco se však pozornost upírá na Křetínského, který usiluje o převzetí úctyhodné a zranitelné britské pošty, mnohem méně pozornosti se věnuje nenápadným obchodním partnerům, s nimiž je jeho osud nerozlučně spjat - a jejich zapojení do kontroverzních majetkových transakcí sahajících od České republiky až po ostrovy Turks a Caicos.

„Má čistou kůži,“ říká jeden z blízkých pozorovatelů a naznačuje, že za vanilkovým miliardářem, který vede nabídku na získání 500 let staré britské instituce, stojí partneři s méně sterilním obchodním stylem. „Tím nechci říct, že nemá samostatnost, a dovedu si představit, že je to velmi chytrý člověk.“





Křetínského konexe





Mluvčí společností Vitek a CPI PG popřel, že by „roundtrip“ byl vymyšlený tak, aby Vitek získal více než 30 milionů eur, a uvedl: "Majetek se v uplynulých letech zlepšil díky získání stavebních povolení pro zhruba 1 000 bytů. Od akvizice v roce 2017 CPI PG na nemovitostech výrazně vydělala a očekává, že bude zpeněžovat další zisky."

Pokud se tak ještě nestalo, britská vláda si možná bude chtít položit tyto otázky due diligence ohledně nabídky Křetínského-Tkáče-J&T na koupi Royal Mail, a to znovu a znovu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Křetínský vystudoval politologii a práva na Masarykově univerzitě v Brně, než začal stoupat jako právník v investiční společnosti J&T Finance Group.Společnost byla založena na Slovensku v roce 1993 - v roce, kdy se země osamostatnila po sametové revoluci v roce 1989, která vedla ke konci komunismu a bývalého Československa. Vytvořili ji „bývalí spolužáci Patrik Tkáč a Ivan Jakabovič“, uvádí se v článku vez roku 2008, který dodává: „Od začátku měli poměrně snadný přístup ke kapitálu a kontaktům, protože Tkáčův otec Jozef byl šéfem státní banky IRB“.V jediné knize, která kdy byla o Křetínském napsána, Mister K, spisovatel Jérôme Lefilliâtre zaznamenává: "Patrik Tkáč pracuje na základě intuice, citu, impulsu, ale není to dokonalé, když je třeba proniknout do detailů operací. Křetínský jako právník to má. Proto se stal v J&T tak důležitým."Tento precizní pohled vedl k jeho vzestupu na pozici kapitálového partnera J&T - což ho následně postavilo do centra transakce z roku 2009, kdy firma vyčlenila svá energetická a průmyslová aktiva do nové společnosti EPH. EPH vlastní řadu uhelných elektráren a plynárenských aktiv - včetně plynovodu, kterým proudí ruský plyn do střední a východní Evropy, a také britskou společnost, která loni dostala pokutu 23,63 milionu liber poté, co regulační úřad Ofgem dospěl k závěru, že hrála nekalým způsobem na energetickém trhu. V celé Evropě má více než 25 000 zaměstnanců.J&T si při rozdělení ponechala 40% podíl, dalších 40 % získala česká investiční společnost PPF Group a Petr Kellner, který byl až do své smrti při nehodě vrtulníku v březnu 2021 nejbohatším mužem České republiky. Křetínský, který novou samostatnou firmu řídil a držel 20% podíl, je dlouholetým partnerem Anny Kellnerové, Kellnerovy dcery.O více než deset let později je Křetínský nevyzpytatelnou postavou rozsáhlého impéria v hodnotě 50 miliard eur. Jeho EP Group je hlavním akcionářem EPH - části impéria založeného na sedmi holdingových společnostech, které vlastní podíly v energetice, logistice, sportu, médiích a maloobchodě, jak vyplývá z organizačního schématu poskytnutého Guardianu miliardářovými poradci.V tabulce je dále uvedeno, že - s výjimkou skupiny, která vlastní podíly ve West Hamu a pražské Spartě - všechny holdingové společnosti vlastní nejméně 44 % „investoři spříznění s J&T včetně P Tkače“. Tato struktura se bude zrcadlit, pokud Křetínský nakonec získá mateřskou společnost Royal Mail, International Distribution Services (IDS).Zdá se tedy zvláštní, že veškerá pozornost Královské pošty se soustředí na muže tak záhadného, že se mu přezdívá „česká sfinga“. Vypadá to dvojnásob podivně, protože je-li Křetínský ztělesněním uhlazenosti, Tkáč a J&T mají zřejmě poněkud drsnější hrany.Území Turks a Caicos leží v Atlantském oceánu, asi 200 mil od východního pobřeží Kuby, a je jedním ze 14 zámořských území Spojeného království.Skládá se ze 40 ostrovů a ostrůvků o rozloze asi 190 mil čtverečních, včetně malého Salt Cay na jihovýchodě. Právě tam vedl zdánlivě provinční projekt výstavby luxusního hotelu a golfového hřiště k tomu, že britská vláda v roce 2009 zavedla přímou správu tohoto místa z Londýna - na základě obvinění bývalého premiéra Michaela Misicka z korupce.Jedno z obvinění proti Misickovi se týkalo tvrzení, že pomohl slovenskému miliardáři získat privilegovaný přístup k nákupu a následné zástavbě korunní půdy. Podnikatel Mario Hoffmann byl blízkým spolupracovníkem Tkáče a J&T, který Misicka osobně představil bance J&T Banka. Banka pak premiérovi poskytla milionové osobní půjčky.Misick vždy odmítal jakékoliv pochybení a očekává se, že bude mít šanci očistit své jméno v dlouho očekávaném soudním procesu - což může v Praze a Bratislavě vyvolat určité znepokojení vzhledem k tehdejším vazbám Tkáče a Křetínského na tuto skupinu.Slyšení by se mohlo zabývat šestimilionovou půjčkou, kterou Misick obdržel v roce 2007 od J&T Banky a která byla poskytnuta „za výhodných podmínek od zámořských sponzorů (J&T) developerského projektu na Salt Cay“, jak uvádí následná zpráva vyšetřovací komise Robina Aulda z roku 2009 o skandálu.Není jasné, zda Misick splatil 6 milionů dolarů společnosti J&T. Zvažte však, co by se stalo, kdyby premiér své závazky nesplnil. V takovém případě by J&T a Hoffmann mohli převzít vlastnictví společnosti, která se po jednání premiéra Turks a Caicos náhle stala cennou. Současně by tomu samému premiérovi zůstalo v bance 6 milionů dolarů.J&T tvrdila, že nikdy neměla v úmyslu vlastnit golfovou společnost - a na transakcích neviděla nic špatného. „Vzhledem ke statusu [politicky exponované osoby] pana Misicka byla úvěrová linka z tohoto pohledu prověřena a v té době nebylo zjištěno žádné pochybení,“ uvedla.Auld ve své zprávě nesouhlasil.V doporučení k trestnímu vyšetřování soudce napsal: „Konstatuji, že existují informace o možném korupčním a/nebo jinak závažném nečestném zapojení, včetně zneužití pravomoci veřejného činitele, ctihodného Michaela Misicka v souvislosti s vládními transakcemi s Mariem Hoffmannem.“Uvedl, že to zahrnuje „možné zneužití jeho veřejné funkce tím, že usiloval o získání a přijetí půjčky ve výši 6 milionů USD od J&T Banky, když tato banka na vlastní účet jednala s vládou o financování a účasti na rozvoji Salt Cay“.J&T pro Guardian popřela, že by o financování přímo jednala s vládou Turks a Caicos, ale po vypuknutí skandálu se od podrobností v Auldově zprávě příliš nesnažila distancovat.Hoffmannovo úzké spojení s bankou pokračovalo dlouhá léta, a když se v roce 2015 s J&T rozloučil, Tkáč oznámil: "Maria Hoffmanna si vážím jak profesně, tak osobně. Po několika letech dobré spolupráce jsme se tak dohodli na rozdělení a vypořádání společných aktivit v J&T. V současné době je v J&T již několik let. Budeme vzájemně spolupracovat na projektu výzkumu Alzheimerovy choroby."Zatímco vazby J&T na Hoffmanna vyvolávají otázky ohledně posuzování banky v roce 2000, existuje druhá právní žaloba zahrnující novější obvinění týkající se jednání uchazeče o koupi Royal Mail, která by mohla přitáhnout pozornost britské vlády při posuzování národněbezpečnostních aspektů převzetí.J&T byla jmenována žalovanou stranou v případu podaném v New Yorku v průběhu roku 2019, v němž se tvrdí, že další český miliardář Radovan Vítek - plus jeho společnost CPI Property Group (CPI PG) kótovaná na frankfurtské burze - „spáchali rozsáhlý podvod na svých obchodních partnerech“, včetně investiční společnosti Investhold.Tento systém - v němž Vítek údajně připravil společnost o „nejcennější aktiva ... pro své osobní obohacení“ - umožnila „J&T Banka ... a její přidružené společnosti“, tvrdí soudní dokumenty, přičemž banka financovala „téměř každý z Vítkových podvodných plánů a byla ochotným účastníkem Vítkových zločinů“.Tkáč je v žalobě popsán jako jeden z Vítkových „blízkých přátel“ a soudce rozhodl, že New York je nesprávnou jurisdikcí pro projednání žaloby, takže podobné případy budou probíhat na Kypru a v Lucembursku.Mluvčí Vítka a CPI PG uvedl, že newyorská žaloba byla „založena na nepravdivých tvrzeních“ a podána s cílem „způsobit CPI PG maximální poškození pověsti“. Mluvčí dodal, že Vitek a společnost věří, že všechna tvrzení jsou „zcela nepodložená“.Mezitím zpráva, kterou v lednu zveřejnila americká investiční společnost Muddy Waters Research, jež se zabývá vyšetřováním veřejných společností, vyvolala další otázky, když zdůraznila zapojení J&T do mnohamilionové transakce s nemovitostmi CPI v České republice.Zpráva označila J&T za Vítkova „zmocněnce“ poté, co v roce 2014 podle všeho získal od CPI dvě realitní společnosti, které vlastnily pozemky v Praze. O tři roky později Vítek prodal nezastavěné pozemky zpět CPI se značným ziskem.Ve zprávě Muddy Waters se uvádí: "Protihodnota [v roce 2014] činila 14,2 mil. V roce 2017 Vítek dokončil obchvat a prodal [holdingové společnosti] zpět CPI PG za 50,9 milionu eur. Vítkův zisk z toho činil 30,9 milionu eur, ačkoli ani jeden z pozemků neprošel žádným rozvojem."Mluvčí J&T dodal: „Rádi bychom zdůraznili, že případy [Turks a Caicos a CPI PG], na které odkazujete, se týkají obvinění z protiprávního jednání klientů, s nimiž jsme měli bankovní vztahy, nikoliv protiprávního jednání, které by provedla naše skupina.“Křetínského mluvčí uvedl: "Skupina EP nedávno obdržela od příslušných úřadů ve Francii, Německu a Velké Británii povolení vlastnit nebo investovat do národně významných podniků. Patří sem i přezkum v roce 2022 podle britského zákona o národní bezpečnosti a investicích, který neshledal žádný důvod, proč by skupina EP prostřednictvím své investiční společnosti Vesa Equity Investment nemohla zvýšit svůj podíl v IDS na více než 25 %."Skupina EP Group navíc vydává veřejně obchodovatelné dluhopisy, což vyžaduje, aby mezinárodní banky a investoři prováděli každoroční kontroly skupiny EP Group a společnosti J&T Capital Partners v režimu ‚poznej svého klienta‘ (KYC). Tyto banky a investoři byli vždy spokojeni se stranami, vlastnickou strukturou a konečnými skutečnými vlastníky."