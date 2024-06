Válka mezi Izraelem a Gazou:: Izraelská armáda tvrdí, že se „blíží rozhodnutí“ o ofenzivě podél libanonských hranic

5. 6. 2024

čas čtení 7 minut



- Někteří lidé v Gaze jsou nyní odkázáni na pití splašků a konzumaci krmiva pro zvířata, uvedla v úterý regionální šéfka WHO a požádal o okamžité rozšíření přístupu pomoci na obléhané území. Hanan Balkhy, regionální ředitelka Světové zdravotnické organizace pro východní Středomoří, rovněž varovala, že válka mezi Izraelem a Hamásem má dopad na zdravotní péči v celém regionu. Odbornice na dětské zdraví hovořila s agenturou Agence France-Presse v rozhovoru v sídle WHO v Ženevě. Uvnitř Gazy „jsou lidé, kteří nyní jedí živočišnou stravu, trávu, pijí odpadní vodu,“ řekla. Dětinemají nic k jídlu, zatímco před Rafáhem stojí nákladní auta.“ Hanan Balkhy, regionální ředitelka Světové zdravotnické organizace pro východní Středomoří, rovněž varovala, že válka mezi Izraelem a Hamásem má dopad na zdravotní péči v celém regionu. Odbornice na dětské zdraví hovořila s agenturou Agence France-Presse v rozhovoru v sídle WHO v Ženevě. Uvnitř Gazy „jsou lidé, kteří nyní jedí živočišnou stravu, trávu, pijí odpadní vodu,“ řekla. Dětinemají nic k jídlu, zatímco před Rafáhem stojí nákladní auta.“

- Izrael prohlásil, že ukončí používání detenčního tábora, který je středem stížností na porušování lidských práv



Izrael postupně ukončí využívání vojenského tábora pro Palestince zajaté během války v Gaze, kde podle skupin bojujících za práva dochází k týrání vězňů, uvedli ve středu představitelé justice.



Státní zástupci podle agentury Reuters sdělili izraelskému Nejvyššímu soudu, že vězni držení v táboře Sde Teiman budou postupně převezeni do stálých vazebních zařízení. Přesuny již začaly a většina vězňů by měla být přemístěna během několika týdnů.



Koncem května Lorenzo Tondo a Quique Kierszenbaum pro deník Guardian uvedli, že informátoři popsali otřesné zacházení se zadržovanými v táboře. Svědčili, že vězni jsou pravidelně připoutáváni k nemocničním lůžkům, mají zavázané oči a jsou nuceni nosit pleny, a uváděli, že jednomu muži byla amputována končetina v důsledku zranění způsobeného neustálým poutáním.



Součástí zařízení, které se nacházelo přibližně 18 mil od hranic s Gazou, byl i výběh, v němž bylo údajně až 200 palestinských vězňů z Gazy drženo v klecích s přísnými fyzickými omezeními.



Náčelník generálního štábu Herzi Halevi říká, že armáda je připravena na „ofenzívu na severu“, protože Hizballáh odpaluje další rakety na Izrael; Biden zřejmě zmírnil kritiku Netanjahua





- Deník Haaretz uvádí, že při výbuchu munice uskladněné na základně v jižním Izraeli bylo zraněno devět izraelských vojáků, z toho dva vážně. Podle agentury IDF incident vyšetřují.





- Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvádí, že vyzvedla šest těl z palestinského domu východně od Deir al-Balah v centrální části pásma Gazy poté, co podle ní izraelské síly „zasáhly několik domů dělostřeleckými granáty“.





- Izrael tvrdí, že je připraven k ofenzívě podél severní hranice s Libanonem a blíží se k rozhodnutí, uvedl v úterý podle agentury Reuters náčelník generálního štábu.



Hnutí Hizballáh totiž uvedlo, že neusiluje o rozšíření konfliktu, ale je připraveno bojovat v jakékoli válce, která mu bude vnucena.



Konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem, který probíhá souběžně s válkou v Gaze, se v posledních dnech zintenzivnil, což zvyšuje obavy, že by mezi silně vyzbrojenými stranami mohla vypuknout ještě rozsáhlejší konfrontace.



- Mezitím se zdá, že americký prezident Joe Biden zmírňuje svou kritiku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua poté, co prohlásil, že existují „všechny důvody“ pro vyvození závěru, že Netanjahu prodlužuje válku v Gaze kvůli vlastní politické sebezáchově. Biden se tak vyjádřil v rozhovoru pro časopis Time, který byl zveřejněn v úterý ráno. Později v úterý byl Biden dotázán, zda Netanjahu „hraje politiku s válkou“, a Biden odpověděl: „To si nemyslím. Snaží se vyřešit vážný problém, který má.“





- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí doma i na mezinárodní scéně rostoucímu tlaku, aby podpořil nový plán příměří v Gaze, čemuž se brání kvůli obavám, že to povede k pádu jeho vlády.



- Izraelský premiér uvedl, že Biden při prosazování plánu na ukončení války v Gaze zveřejnil pouze některé podrobnosti. „Válka bude zastavena za účelem návratu rukojmích a poté budeme pokračovat v dalších jednáních,“ citoval Netanjahua mluvčí izraelské vlády David Mencer.



- Hraniční přechod Rafáh, který má zásadní význam pro dodávky pomoci do Gazy z Egypta, nemůže opět fungovat, pokud se Izrael nevzdá kontroly a nevrátí jej Palestincům na straně Gazy, uvedl egyptský ministr zahraničí Sameh Shoukry. „Je obtížné, aby přechod Rafáh nadále fungoval bez palestinské správy,“ řekl na tiskové konferenci se svým španělským protějškem v Madridu.



- Podle předběžné satelitní analýzy OSN bylo od vypuknutí války v říjnu zničeno, poškozeno nebo pravděpodobně poškozeno přibližně 55 % všech staveb v pásmu Gazy. Podle agentury Unosat, která provádí satelitní analýzy OSN, analýza ukázala, že bylo zasaženo více než 137 000 budov.





Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý řekl izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že palestinská samospráva by měla „zajistit správu“ pásma Gazy, uvedla prezidentská kancelář. Macron v telefonickém rozhovoru podpořil návrh dohody o příměří v Gaze a propuštění rukojmích, který předložil americký prezident Joe Biden, informuje agentura France-Presse. „Tato dohoda by měla znovu otevřít věrohodnou perspektivu pro realizaci dvoustátního řešení, které jediné je schopno poskytnout Izraeli nezbytné bezpečnostní záruky a reagovat na legitimní aspirace Palestinců,“ řekl Macron.



- Slovinsko uznalo palestinský stát v úterý poté, co se pro tento krok drtivou většinou vyslovil jeho parlament, informuje agentura Associated Press. „Milý palestinský lide, dnešní konečné rozhodnutí Slovinska je poselstvím naděje a míru,“ uvedla slovinská ministryně zahraničí Tanja Fajonová na sociální síti X. „Věříme, že pouze dvoustátní řešení může vést k trvalému míru na Blízkém východě. Slovinsko bude neúnavně pokračovat v práci na zajištění bezpečnosti obou národů, Palestinců i Izraelců.“ Rozhodnutí Slovinska přišlo několik dní poté, co Španělsko, Norsko a Irsko uznaly palestinský stát, což Izrael odsoudil.



- Skupina expertů OSN vyzvala všechny země, aby uznaly palestinský stát a zajistily tak mír na Blízkém východě. Experti, mezi nimiž je i zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv na palestinských územích, uvedli, že uznání palestinského státu je důležitým uznáním práv palestinského lidu a jeho boje za svobodu a nezávislost.





- Americká Sněmovna reprezentantů v úterý odhlasovala návrh zákona, který je do značné míry symbolický a vyzývá k uvalení sankcí na Mezinárodní trestní soud poté, co jeho prokurátor požádal o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0