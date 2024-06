Univerzity ve Spojeném království čelí nezvratnému úpadku, vyplývá z celosvětového žebříčku

Čeští univerzitní učitelé stávkují, Fialova vláda české univerzity hrubě podfinancovává, přestože ekonomická i politická budoucnost ČR je naprosto závislá na dobré kvalitě vzdělávacího systému. Existuje paralela z Británií, kde tamější krachující konzervativní vláda vážně ohrozila existenci univerzit nejprve zavedením vysokého školného, pak zákazem ho zvyšovat podle inflace a nyní omezením přístupu zahraničních studentů do Británie v důsledku patologické nenávisti vůči "imigrantům" - přitom britské univerzity zoufale závisejí na školném zahraničních studentů, Očekává se propad.

Přesto však jsou zatím britské univerzity daleko výše na mezinárodním žebříčku než české. Pro srovnání: Karlova univerzita je v žebříčku QS na 246. místě, Masarykova univerzita v Brně na místě 408. (Glasgow University si letos o pět míst polepšila a je na místě 65.) (JČ)



Britským institucím hrozí likvidace, protože 52 z 90 institucí se letos umístilo na nižších pozicích v žebříčku společnosti



Podle autoritativního žebříčku, v němž se Imperial College London umístila na druhém místě na světě, se mezinárodní reputace britských univerzit zhoršila a hrozí jim možné uzavření kvůli pokračujícím tlakům na financování.



Imperial College předstihla univerzity v Oxfordu a Harvardu a v každoročním žebříčku světových univerzit Quacquarelli Symonds (QS) se umístila pouze za Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Celková tabulka však byla pro britské instituce chmurným čtením, včetně Cambridge, která klesla z druhého místa až na páté, neboť 52 z 90 britských univerzit získalo letos nižší hodnocení.



Pouze 20 z nich, včetně Imperialu, si polepšilo, zatímco University College London zůstala celkově devátá.



Ben Sowter, senior viceprezident QS, uvedl, že některé britské univerzity by mohly být nuceny zavřít kvůli současné politice financování, zatímco sektor začíná „ztrácet půdu pod nohama" v kritických ukazatelích, jako je poměr zaměstnanců ke studentům, pracovní výsledky a akademická pověst.



„Kumulativní účinky hrozí, že se britské vysoké školství dostane do sestupné spirály směřující k nezvratnému úpadku,“ uvedl Sowter s tím, že více než 50 britských univerzit nedávno oznámilo snižování počtu pracovních míst.



„Tyto škrty byly přímo spojeny s poklesem počtu studentů v důsledku nedávno oznámené politiky. Není těžké si představit, jak to může vést k postupné erozi britského vysokého školství,“ dodal.



„Vzhledem k tomu, že v důsledku klesajícího počtu studentů mizí místa na fakultách - a univerzity, které jsou závislé na ekonomickém dopadu mezinárodní mobility studentů, čelí stále větším finančním potížím -, je možné, že některé instituce budou nuceny ukončit činnost.“



Prof. Hugh Brady, prezident Imperial College London, uvedl, že umístění jeho instituce je „fantastickým“ odrazem energie jejích zaměstnanců a studentů. Univerzita se v posledních letech rozšířila o nový kampus ve White City v západním Londýně.



„Řekl bych, že je to stejně fantastický výkon, jako mít čtyři britské instituce v první desítce, vzhledem k tomu, že naše kapsy jsou mnohem mělčí než u našich vrstevníků. Naší starostí je, jak se tam udržet,“ řekl Brady.



Brady uvedl, že úspěch Spojeného království může být ohrožen vládní politikou, která od roku 2016 zmrazila výši školného pro britské studenty a také omezila mezinárodní studentská víza a podkopala pracovní víza pro absolventy, která jsou nezbytná pro příchod talentovaných studentů a výzkumných pracovníků do Spojeného království.



„Musíme být přinejmenším schopni vyrovnat se naší opozici. V současné době je to stále obtížnější kvůli nedostatečné udržitelnosti modelu financování kolem výuky a výzkumu a kvůli tomu, co je v zahraničí vnímáno jako jazyk nevítaných,“ řekl.



Brady vyzval k tomu, aby se po volbách dosáhlo konsensu napříč stranami v oblasti politiky vysokoškolského vzdělávání a aby se vytvořil soubor nástrojů, který by odpovídal nástrojům používaným mezinárodními soupeři Spojeného království.



Řekl“: „Pokud se podíváme na celý sektor, univerzity přicházejí v průměru o zhruba 2 500 liber na jednoho britského studenta. V oborech Stem [věda, technologie, inženýrství a matematika] je to více než 4 000 liber. To jsou absolventi, které bychom měli produkovat, ale pro nás je to ztrátové. A tak tuto mezeru vyplňujeme příjmy od zahraničních studentů, kteří platí školné.“



„Mít zahraniční studenty má mnoho výhod. Ale skutečnost je taková, že bez těchto příjmů bychom nebyli schopni křížově dotovat vzdělávání britských studentů a skutečně mnoho oborů.



„Když si vezmete umělou inteligenci nebo kvantovou [výpočetní] techniku nebo čisté technologie, existuje mnoho kurzů, které nabízíme na magisterské úrovni a které by jednoduše nebyly životaschopné, kdyby nebyly atraktivní na mezinárodním trhu.



„Tato širší nabídka, zejména v kmenových oborech, která je nyní k dispozici britským studentům, by se dramaticky zmenšila, kdyby sem přestali přicházet zahraniční studenti.“



Světový žebříček QS hodnotí 1 500 univerzit ve více než 100 zemích na základě výsledků výzkumu, výuky a zaměstnanosti absolventů.



Jessica Turnerová, výkonná ředitelka QS, ocenila výsledky Spojeného království „navzdory turbulencím, kterým země čelila“, ale varovala, že pokud nedojde k oživení sektoru, bude následovat další pokles.





„Bez ohledu na výsledek červencových voleb musí příští vláda učinit z řádně financovaného a trvale podporovaného sektoru vysokoškolského vzdělávání naléhavou prioritu. Je to jedna z největších předností a úspěchů Spojeného království a musí být odpovídajícím způsobem zachován,“ řekl Turnerová.







