BBC: Masové hroby a pytle s mrtvolami: nemocnice al-Šifa po stažení izraelských jednotek

6. 6. 2024

Poté, co se izraelské síly 1. dubna po svém druhém nájezdu stáhly z rozsáhlého nemocničního komplexu al-Šifa ve městě Gaza, ohromení Palestinci, kteří si prohlížejí vyhořelé ruiny, říkají, že páchnou smrtí.



Během posledních osmi měsíců války byly opakovaně napadány nemocnice a Izrael tvrdí, že je Hamás využívá jako základny, což tato skupina popírá.



Překvapivý dvoutýdenní útok, který byl zahájen poté, co Izrael uvedl, že se v místě znovu objevil Hamás, izraelská vláda popsala jako „přesný a chirurgický“.



Její mluvčí Avi Hyman prohlásil, že se jedná o „zlatý standard městské války“. Řekl: „Je to ‚zlatý hřeb‘: „Zlikvidovali jsme více než 200 teroristů. Zadrželi jsme více než 900 teroristů, přičemž nedošlo k jediné civilní oběti.“



Vzhledem k rozkládajícím se tělům trčícím z písku navršeného bojovými buldozery na nádvořích nemocnice al-Šifa bylo tvrzení, že nedošlo k žádným civilním obětem, okamžitě zpochybněno.



V posledních týdnech byly na tomto místě odhaleny čtyři masové hroby a palestinské pátrací týmy uvedly, že bylo nalezeno několik stovek mrtvol.



„Vyhrabali jsme mrtvé lidi, z nichž mnozí jsou v rozkladu a zcela neidentifikovatelní,“ řekl nám 8. května pochmurně pracovník palestinské civilní obrany Rami Dababesh, který stál u řady bílých plastových pytlů na těla v al-Šifa, na obličeji měl masku a plnou ochrannou výstroj.



„Našli jsme mrtvoly žen, dětí a jednotlivců bez hlav i roztrhané části těl,“ dodal.



Civilní obrana nemá k dispozici forenzní vybavení a odborné znalosti, ale její týmy dokumentují ostatky pomocí fotografií a videí. Ředitel, Dr. Mohamed Mughir, nám sdělil, že existují podezřelé nálezy; popsal, že „na tělech některých mrtvých byly pozorovány známky polní popravy, stopy po svázání, střelné rány na hlavě a stopy po mučení na končetinách“.



Rada bezpečnosti OSN vyjádřila „hluboké znepokojení“ nad nálezem masových hrobů v nemocnici al-Šifa i v nemocnici Násir v jižní Gaze. Spolu s USA a Evropskou unií vyzvala k nezávislému vyšetřování možných válečných zločinů.



Izraelské obranné síly (IDF) tvrdí, že při útocích na nemocnice v Gaze v rámci pátrání po ostatcích asi 250 rukojmích zajatých během smrtících útoků Hamásu na Izrael 7. října jejich vojáci exhumovali těla, která Palestinci pohřbili dříve.



Tvrdí, že těla byla pietně prohlédnuta a ta, která nepatřila izraelským zajatcům, byla vrácena na své místo.



Přinejmenším některé z těl nalezených nedávno v al-Šifě však patřily pacientům, kteří zemřeli během nejnovější izraelské vojenské akce. Zdravotník, který se podílel na pátrání, uvedl, že někteří z nich měli stále připojené kapačky.



BBC se 15. dubna setkala se dvěma muži, jejichž mrtvé matky byly naposledy viděny při ošetřování v nemocnici. Jejich těla byla právě vyzvednuta z masového hrobu.



„Přiběhl jsem sem, když mi řekli o hrobě,“ řekl Mohammed al-Khatib, který strávil několik dní hledáním své matky Khawly. „Z milosti všemohoucího Boha se její tělo našlo.“



Walid Fteima řekl, že jeho starší matka Lina Abu Leila se léčila s podvýživou a těžkou dehydratací, když zemřela. Její tělo bylo v rozkladu a on ji mohl identifikovat pouze podle zranění, která měla po loňském izraelském bombardování. „[Měla] amputovaný prst na obou nohách,“ vysvětlil.



Doktor Rik Peeperkorn z WHO uvedl, že ti, kteří zůstali v nemocnici, skončili v zařízeních, která byla „zcela nevhodná pro léčbu“.



Místní zástupce WHO, Dr. Rik Peeperkorn, říká, že tato skupina prošla „strašnými podmínkami“. Říká, že poté, co byli opakovaně přemisťováni po areálu, „skončili v budově lidských zdrojů, která byla zcela nevhodná k léčbě“. Nakonec podle něj 20 pacientů zemřelo.



Několik přeživších pacientů - všichni zranění při předchozích izraelských úderech - nám řeklo, že dostávali jen malé množství jídla, například tuňáka v konzervě. Uvedli, že byl velký nedostatek pitné vody a léků.



„Bombardování nás obklopovalo 24 hodin denně,“ řekl Mohamed al-Nadeem, který je napůl ochrnutý. „Jsem nemocný a nemohu se hýbat. Spal jsem na podlaze bez přikrývek.“



„Nebyly tu žádné obvazy ani léky proti bolesti,“ řekl patnáctiletý Rafif Doghmush, kterému byla amputována noha.



IDF novinářům sdělila, že žádný zaměstnanec ani pacient nezemřel „přímým důsledkem“ její akce, ale že někteří mohli zemřít „přirozenou smrtí“.



Během zásahu prý pomohla pacientům tím, že je přemístila mimo nebezpečí, a do nemocnice přivezla zdravotnický materiál a přístroje, jakož i potraviny, vodu a generátor.



Zrnité záběry z dronu, které IDF sdílela po zahájení náletu 18. března, ukazují palestinské ozbrojence, kteří zřejmě stříleli na vojáky z vnitřku nemocnice al-Šifa. Později se prý ozbrojenci zabarikádovali na odděleních a chodbách, stříleli a házeli výbušniny.



Bylo potvrzeno, že během dvoutýdenní operace byli zabiti tři izraelští vojáci.



IDF informovala novináře, že k zásahu v nemocnici přistoupila na základě „konkrétních zpravodajských informací“, podle nichž Hamás a palestinský Islámský džihád obsadily části areálu a jejich agenti je využívali k přístupu k základním zásobám a také k elektřině a internetu.





Hamas sice popřel, že by al-Šifu využíval jako základnu, jeho představitelé však nepopřeli přítomnost některých členů uvnitř komplexu, což naznačuje, že se mohli nacházet mezi vysídlenými osobami, které se zde ukrývaly.



Izrael uvedl, že v al-Šifě a jejím okolí bylo zabito „více než 200 teroristů“, stejně jako stovky zadržených, ale uvedl pouze některá jména.



Mezi nimi je i Faiq al-Mabhouh, označovaný za vedoucího operací vnitřní bezpečnostní služby Hamásu. Podle mediální kanceláře vlády vedené Hamásem se jednalo o policejního velitele, který koordinoval dodávky pomoci do severní části Gazy.



Další zabití byli identifikováni jako vysoký velitel Hamásu Raed Thabet, který byl údajně vedoucím náboru a získávání zásob, a Mahmúd Zakzúk, který byl údajně zástupcem velitele raketové jednotky Hamásu ve městě Gaza. Další dva členové Hamásu byli jmenováni jako Fadi Dweik a Zakaria Najib, kteří se údajně podíleli na organizaci útoků na okupovaném Západním břehu Jordánu.



V dubnu IDF rovněž zveřejnila záběry, které podle ní pocházejí z výslechu Tareka Abu Shalufa, mluvčího politického křídla Islámského džihádu. Uvedla, že byl zajat v al-Šifě.



Hamás a Islámský džihád běžně nepotvrzují jména nízko postavených bojovníků zabitých při izraelských vojenských akcích, takže je velmi obtížné odhadnout, kolik jich bylo zabito v nemocnici a v jejím okolí. Je pravděpodobné, že řada z nich byla mezi mrtvými nalezenými v masových hrobech.



O tom, co se v al-Šifě a jejím okolí stalo, se opakovaně objevují protichůdné narativy.



Navzdory tvrzení Izraele, že při jeho útoku „nedošlo k jediné civilní oběti“, jsme dostali přesvědčivá svědectví o tom, že v okolních čtvrtích byli těžkým izraelským bombardováním a intenzivní střelbou zabiti palestinští civilisté.



Palestinská civilní obrana nám sdělila, že po březnovém útoku se stále pohřešují stovky Palestinců.



Během prvního kontroverzního útoku tam izraelská armáda vyvolala očekávání, že by se na místě mohli nacházet izraelští rukojmí. Zveřejnila také vblastní grafiku údajné rozsáhlé sítě podzemních tunelů, které se podle ní nacházely pod nemocnicí a sloužily jako hlavní velitelské a kontrolní centrum Hamásu.



IDF sice uvedly, že poblíž nemocnice nalezly těla dvou izraelských rukojmích, ale neoznámily, že by v komplexu našly nějaká těla. Záznamy z bezpečnostních kamer, které byly nalezeny, však ukazují, že 7. října zde byli zajati nejméně dva cizinci.



Izraelská armáda ukázala něco, co podle ní představuje opevněný 55 metrů dlouhý tunel v areálu nemocnice. To neodpovídalo jejím původním tvrzením o rozsahu skrytých tunelů, ačkoli pozdější zprávy naznačovaly, že chodba - která byla vyhozena do povětří - byla ve skutečnosti delší a s největší pravděpodobností byla napojena na širší síť pod městem Gaza.



Když se IDF v březnu na místo vrátily, naznačily, že její klíčové nálezy jsou jiné povahy, a zveřejnily fotografie peněz, zbraní a munice, které tam podle ní našly spolu s dokumenty Hamásu.



Nemocnice Al-Shifa se stala středem debaty o tom, zda Hamás využívá zdravotnická zařízení jako zástěrku. Izrael soustavně tvrdí, že skupina skrývá své bojovníky a infrastrukturu za nemocné a zraněné, což podle něj činí z nemocnic legitimní vojenské cíle.



Hamás odmítá, že by zneužíval civilní objekty, a obviňuje Izrael z porušování mezinárodního humanitárního práva tím, že se zaměřuje na nemocnice.



Když OSN v dubnu vyzvala k „jasnému, transparentnímu a důvěryhodnému vyšetřování“ masových hrobů v Gaze, její mluvčí Stephane Dujarric novinářům řekl, že je třeba, aby více novinářů mohlo na území bezpečně pracovat a informovat o faktech. Izrael a Egypt během války odepřely volný přístup zahraničním médiím.



Dujarric rovněž uvedl: „Je důležité, aby byly dobře uchovány všechny forenzní důkazy.“ To se zatím ukazuje jako problém.



Mezinárodní forenzní specialisté se nemohli dostat do Gazy, aby vyšetřili, co se stalo v al-Šifě. Proto se na místě soustředí především na evidenci a identifikaci mrtvých, pokud je to možné, a na jejich řádné pohřbení.



Narušení míst s masovými hroby podle odborníků nakonec značně ztíží odhalení pravdy o nich.



Přestože byla nemocnice al-Šifa z velké části zničena, v poslední době se objevily snahy o obnovení velmi omezených lékařských služeb na místě. Ty nabraly na síle, když se Izrael zaměřil na další zdravotnická zařízení, která podle něj využíval Hamás, zejména na nemocnici Kamal Adwan v severní Gaze.





Koncem května se v narychlo opravené místnosti oddělení dialýzy ledvin v al-Šifě setkal novinář, který s námi spolupracoval, se čtyřmi pacienty, kteří seděli napojeni na neustále pípající přístroje. Po tolika úmrtích v nemocnici opět poskytují některé život zachraňující léčbu.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

