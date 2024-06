Válka mezi Izraelem a Gazou: desítky mrtvých, včetně dětí, po útoku na školu UNRWA

6. 6. 2024

čas čtení 4 minuty





Izrael tvrdí, že v cílové škole se nacházel militantní komplex, což Hamás odmítá

Tareq Abu Azzoum, reportér z Deir al-Balah v Gaze pro Al Jazeeru, řekl v televizi:



"V centrální oblasti Gazy, zejména v uprchlickém táboře Nuseirat, kde se noční útok zaměřil na školu spravovanou OSN, v níž byly ubytovány stovky vysídlených palestinských rodin, je další tragické ráno.



Kromě toho byl zcela zničen obytný dům. Při těchto útocích bylo údajně zabito nejméně 39 Palestinců. Hovořili jsme s řadou rodin v nemocnici. Říkají, že před útokem nedostali žádné předchozí varování."



Podle místních zdravotníků v Gaze bylo při čtvrtečním izraelském útoku na školu OSN v centrální části pásma Gazy zabito nejméně 30 lidí, včetně pěti dětí. Izraelské síly uvedly, že škola UNRWA byla sídlem Hamásu a nacházeli se v ní bojovníci zapojení do útoku na jižní Izrael ze 7. října. Izraelská armáda uvedla, že před úderem izraelských stíhacích letounů podnikla kroky ke snížení rizika zabití civilistů.



Ismail Al-Thawabta, ředitel vládní mediální kanceláře řízené Hamásem, tvrzení Izraele odmítl.



"Okupace využívá lhaní veřejnému mínění prostřednictvím falešných smyšlených příběhů, aby ospravedlnila brutální zločin, který provedla proti desítkám vysídlených lidí."



Útok přichází v době, kdy Izrael ohlásil novou vojenskou kampaň v centrální části Gazy, kde bojuje proti skupině bojovníků spoléhajících na povstaleckou taktiku „udeř a uteč“.

Tareq Abu Azzoum, reportér z Deir al-Balah v Gaze pro Al Jazeeru, řekl v televizi:"V centrální oblasti Gazy, zejména v uprchlickém táboře Nuseirat, kde se noční útok zaměřil na školu spravovanou OSN, v níž byly ubytovány stovky vysídlených palestinských rodin, je další tragické ráno.Kromě toho byl zcela zničen obytný dům. Při těchto útocích bylo údajně zabito nejméně 39 Palestinců. Hovořili jsme s řadou rodin v nemocnici. Říkají, že před útokem nedostali žádné předchozí varování."Podle místních zdravotníků v Gaze bylo při čtvrtečním izraelském útoku na školu OSN v centrální části pásma Gazy zabito nejméně 30 lidí,Izraelské síly uvedly, že škola UNRWA byla sídlem Hamásu a nacházeli se v ní bojovníci zapojení do útoku na jižní Izrael ze 7. října. Izraelská armáda uvedla, že před úderem izraelských stíhacích letounů podnikla kroky ke snížení rizika zabití civilistů.Ismail Al-Thawabta, ředitel vládní mediální kanceláře řízené Hamásem, tvrzení Izraele odmítl."Okupace využívá lhaní veřejnému mínění prostřednictvím falešných smyšlených příběhů, aby ospravedlnila brutální zločin, který provedla proti desítkám vysídlených lidí."Útok přichází v době, kdy Izrael ohlásil novou vojenskou kampaň v centrální části Gazy, kde bojuje proti skupině bojovníků spoléhajících na povstaleckou taktiku „udeř a uteč“.

- USA varovaly před „eskalací“ na izraelsko-libanonské hranici s tím, že konflikt by pouze poškodil izraelskou bezpečnost. „Nechceme, aby došlo k eskalaci konfliktu, která by vedla jen k dalším ztrátám na životech jak Izraelců, tak Libanonců a velmi by poškodila celkovou bezpečnost a stabilitu Izraele v regionu,“ řekl novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller. Stalo se tak poté, co premiér Benjamin Netanjahu během středeční návštěvy Kirjat Šmony v severním Izraeli pohrozil „mimořádně silnou“ reakcí na útoky Hizballáhu.



- Měsíce extrémního hladu již zabily mnoho Palestinců v Gaze a způsobily trvalé poškození dětí v důsledku podvýživy, zjistily dvě nové zprávy o potravinové bezpečnosti. Americká síť systému včasného varování před hladomorem (Fews Net) uvedla, že je „možné, ne-li pravděpodobné“, že hladomor začal v severní Gaze v dubnu. Dvě organizace OSN uvedly, že do poloviny července se „očekává, že více než 1 milion lidí bude čelit smrti a hladomoru“.



- Vůdce Hamásu prohlásil, že skupina bude v rámci plánu příměří požadovat trvalé ukončení války v Gaze a stažení Izraele, čímž zasadil zjevnou ránu návrhu příměří, který minulý týden propagoval americký prezident Joe Biden.



- Izrael prohlásil, že během jednání o příměří nedojde k žádnému zastavení bojů, a zahájil nový útok na centrální část pásma Gazy poblíž posledního města, na které dosud útočily jeho tanky.



- Násilné střety vypukly v Jeruzalémě během každoročního pochodu Den jeruzalémské vlajky, který připomíná výročí převzetí kontroly a okupace východního Jeruzaléma Izraelem v roce 1967. Při pochodu pravicové izraelské mládeže, která skandovala protiarabská a protiislámská hesla, byli zraněni nejméně dva novináři. Izraelští míroví aktivisté se účastnili „květinového průvodu“, při němž předávali květiny palestinským obyvatelům jako alternativu k pochodu s vlajkou.





- Izrael postupně přestává využívat vojenský tábor pro zadržování Palestinců zajatých během války v Gaze, kde podle skupin ochránců práv docházelo k týrání vězňů, uvedli ve středu představitelé justice. Koncem května Lorenzo Tondo a Quique Kierszenbaum pro deník Guardian uvedli, že informátoři popsali otřesné zacházení se zadrženými v táboře. Tvrdili, že vězni jsou pravidelně připoutáváni k nemocničním lůžkům, mají zavázané oči a jsou nuceni nosit pleny, a uváděli, že jednomu muži byla amputována končetina v důsledku zranění způsobených neustálým poutáním.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0