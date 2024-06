Rakouští liberálové požadují prošetření vazeb krajně pravicového vůdce na Putina

5. 6. 2024

Herbert Kickl ze Strany svobodných se pravděpodobně stane příštím kancléřem země, upozorňuje Matthew Karnitschnig.

Šéf rakouské liberální strany vyzval vládu, aby vyšetřila, zda se vůdce krajně pravicové strany Svobodných Herbert Kickl nedopustil vlastizrady poté, co se objevily náznaky, že on a jeho strana jednali jako "prodloužená ruka ruské rozvědky".

S odkazem na podrobnou zprávu v Politico o roli Svobodné strany při podkopávání zpravodajské služby země lídryně strany Neos Beate Meinl-Reisinger varovala, že otázka ruského vlivu je otázkou "života a smrti pro Rakousko a Evropu".

"Otázkou je, jak píše Politico, zda byl Kickl pro Putina užitečným idiotem, nebo zda věděl, co dělá a pro koho," řekla. "To by byl velký skandál s možným kriminálním rozměrem. Chci, aby bylo jasno: Mluvíme o zradě."

Článek POLITICO podrobně popisuje obvinění, že bývalí rakouští zpravodajští důstojníci po léta poskytovali Rusku tajné informace, zatímco pomáhali Moskvě podkopávat špionážní služby země. Konečným cílem, podle představitelů západních zpravodajských služeb, bylo ochromit starou rakouskou zpravodajskou službu BVT a pak ji znovu vybudovat s agenty loajálními Moskvě.

Mluvčí Svobodné strany odmítl výzvu Meinl-Reisinger k vyšetření Kicklovy role jako "nepodložený pokus pošpinit" jeho stranu.

Svobodná strana Rakouska (FPÖ) je favorizována na vítězství jak ve volbách do Evropského parlamentu příští měsíc, tak v podzimních celostátních volbách v Rakousku. To by Kickla postavilo do silné pozice stát se příštím kancléřem země, což by byl výsledek, který by poprvé v historii postavil do čela západoevropské země proputinovskou stranu.

Zdroj v angličtině: ZDE

