K britské předvolební kampani. Rishi Sunak - The Movie

6. 6. 2024

čas čtení 11 minut

Toto je příběh Rishiho Sunaka, muže, který žije na jiné planetě než my ostatní.

<br><br>

1980

Sunak se narodil ve Všeobecné nemocnici v Southamptonu. Navštěvuje soukromou přípravnou školu Oakmont a Winchester College, jednu z nejdražších soukromých škol v zemi.

1996

Dospívající Sunak je nadšeným příznivcem Konzervativní strany. V článku pro časopis Winchester College se šestnáctiletý Sunak rozhořčeně staví proti návrhu Labouristické strany na zavedení celostátní minimální mzdy ve výši 3,60 libry za hodinu. V příštích volbách vede kampaň za konzervativce.





1998





Sunak odchází z Winchesteru do Oxfordu. Tam se stává předsedou univerzitní Investiční společnosti. Devatenáctiletý Sunak a jeho oxfordští přátelé tráví studentské dny organizováním her, při nichž předstírají, že jsou bankéři. Mladý Sunak vypráví reportérovi, že je to vzrušující jako skutečná situace, zejména když bankéři vypočítávají, který tým vydělal nejvíce peněz.





2001





Sunak: „Mám přátele, kteří jsou z vyšší třídy. Mám přátele, kteří jsou, víte, dělnická třída, vlastně ne z dělnické třídy.“







V témže roce získává místo v programu pro absolventy americké investiční banky Goldman Sachs.





2004





Sunak se stěhuje do Kalifornie. Tam se seznamuje s Aksatou Murty, dcerou indického miliardáře a podnikatele Narayany Murtyho, zakladatele IT gigantu Infosys. Hodnota 1% podílu Akshaty Murty ve společnosti jejího otce přesahuje 100 milionů dolarů.





2006





Sunak se vrací do Londýna, kde se stává partnerem hedgeového fondu TCI.





2007





2009





Zatímco zuří finanční krize, Sunak a jeho kolega Patrick Degorce odjíždějí do Kalifornie a zakládají nový hedgeový fond Theleme Partners. Fond je registrován na Kajmanských ostrovech, což je nechvalně proslulý offshoreový daňový ráj. Degorce později dostane účet za vyhýbání se placení daní ve výši osmi milionů liber.





Sunak se v Kalifornii znovu setkává s Akshatou Murty. Pár si pronajímá byt na pláži v Santa Monice za 20 000 dolarů měsíčně. V srpnu se vezmou.





2013





Sunak se chce stát poslancem. Přestěhuje se zpět do Velké Británie a začne si hledat místo, kde by mohl kandidovat.





2015





Stává se konzervativním poslancem za Richmond v Yorkshiru, přestože k městu nemá žádný znatelný vztah. Ve volebním okrsku kupuje honosný dům zasazený do mnoha akrů parkového pozemku se soukromým jezerem. Nyní vlastní 4 domy. Ty stály celkem 12 milionů liber.





2019





Sunak podporuje Borise Johnsona na post předsedy toryů. Johnson zvítězí a jmenuje ho hlavním tajemníkem ministerstva financí, tedy o jednu příčku níže než je minsitr financí.





Únor 2020





Dominic Cummings provede puč v Downing St, při kterém je kministr financí Sajid Javid donucen odstoupit a Sunak získává jeho místo. Sunak má nyní pravomoc stanovovat daně ve Spojeném království. V té době není známo, že je uveden jako beneficient trustů registrovaných v daňových rájích Britských Panenských ostrovů a Kajmanských ostrovů.





Březen 2020





Nový virus podobný chřipce, který se objevil v Číně, se nyní rychle šíří ve Spojeném království. Mezitím dochází k náhlé a nápadné změně ve výstupech nového ministra financí na sociálních sítích, kdy předchozí nezáživný a někdy trapný obsah nahrazují uhlazené příspěvky, v nichž se Sunak snaží prezentovat jako dynamický a zároveň velmi normální. Vzniká tak značka Rishi, PR kampaň vedená konzultanty pro sociální média placenými daňovými poplatníky.





Když se Británie ocitne v krizi a Sunak vyhlásí řadu ekonomických opatření k jejímu překonání, včetně programu nucené dovolené, tým značky Rishi se pustí do intenzivních akcí a snaží se formovat veřejné mínění o ministru financí ve snaze zajistit mu politický kredit za vládní přístup. Ve skutečnosti jsou ekonomická opatření zavedená Sunakem provázena podvody, plýtváním a protekcionářstvím. Za Sunakova působení se celkový objem podvodů na daňových poplatnících během dvou let zečtyřnásobil z 5,5 miliardy na 21 miliard.





Jako ministr financí má Sunak také konečnou odpovědnost za nákup osobních ochranných prostředků pro lékaře a zdravotní sestry v první linii během pandemie covidu. Brzy vyjde najevo, že vláda si zorganizovala skupinu kamarádů. Miliardové zakázky na osobní ochranné prostředky jdou přátelům a spolupracovníkům Konzervativní strany, často za nepoužitelné vybavení. Jednou z nich je i toryovská baronka Michelle Moneová, která dostala zakázku za 200 milionů liber na z velké části nepoužitelné ochranné prostředky. Koupila si za ty peníze jachtu.





Červenec 2020





Sunak plánuje spustit program dotování obědů v kavárnách a restauracích ve snaze přimět lidi, aby se opět stravovali v restauracích. Utratí dva miliony liber z peněz daňových poplatníků na fokusní skupiny a průzkumy veřejného mínění, aby vytvořil komunikaci týkající se tohoto programu, ale o svém nápadu neinformuje hlavního lékaře vlády ani hlavního vládního vědeckého poradce. Program nazvaný Jídlem mimo domov pomůžete je spuštěn v rámci PR kampaně, jejímž středobodem je značka Rishi. Výzkum později ukáže, že program způsobil celostátní nárůst infekcí covidu o 8 až 17 %, zatímco jeho ekonomický přínos byl krátkodobý. Sir Chris Whitty, hlavní vládní anglický lékař, soukromě označuje program jako nápomoc šíření viru. Ten měsíc je Sunak vyfotografován se svou novou nápojovou konvicí Ember s technologií Bluetooth, která mu umožňuje nastavit přesnou teplotu kávy v aplikaci na telefonu. Konvice se prodává za 180 liber.





Červen 2021





Sunak žádá o stavební povolení na novou budovu na pozemku svého volebního domu v Yorkshiru, kde by měl být umístěn krytý bazén a místnost s rostlinami. O dva týdny později Sunak prohlásí, že zruší navýšení finanční pomoci pro chudé lidi o 20 liber týdně. Více než 40 charitativních organizací varuje, že snížení tohoto navýšení vystaví mladé lidi riziku opakovaného bezdomovectví.





Březen 2022





Tým značky Rishi zinscenuje fotografickou akci, při níž kancléř tankuje do auta u čerpací stanice Sainsbury's. Brzy vyjde najevo, že vůz Kia Rio není jeho a že si ho pro tento kousek vypůjčil od zaměstnance supermarketu Sainsbury's. Sunak se pak snaží neúspěšně při koupi v obchodě použít bezkontaktní kartu.





Duben 2022





Sunak je pokutován policií za porušení vlastních vládních zákonů o lockdownu. V témže měsíci jsou Sunak a jeho žena obviněni z vydělávání krvavých peněz, protože vychází najevo, že Infosys, společnost jejich rodiny, v níž mají významný podíl, po invazi Vladimira Putina na Ukrajinu nadále působí v Rusku.





O několik dní později vyšlo najevo, že Sunakova manželka Akshata Murty je non-dom, což je speciální daňové označení, které umožňuje jednotlivcům s bydlištěm ve Spojeném království uvádět, že jejich trvalé bydliště je ve skutečnosti v zahraničí, což omezuje jejich daňovou povinnost ve Spojeném království.





To znamená, že Murtyová je zdaněna pouze ze svých příjmů ve Spojeném království, zatímco její zahraniční příjmy, včetně dividend z podílu manželů ve společnosti Infosys, nejsou v Británii zdaněny.





Odhaduje se, že status "cizince" Murtyové v Británii ušetřil Sunakovi a jeho ženě 20 milionů liber na daních v době, kdy to bylo zcela legální. Brzy poté vyšlo najevo, že ještě před šesti měsíci byl Sunak držitelem americké zelené karty. Držitelé zelené karty musí platit daň z celosvětových příjmů v USA a zavazují se, že Amerika je jejich domovem navždy. V říjnu 2021, kdy se zelené karty vzdal, byl Sunak již 18 měsíců britským ministrem financí a více než šest let britským poslancem.





Sunakovi přátelé řekli deníku Telegraph, že pokud se nestane premiérem před příštími volbami, odejde Sunak z parlamentu a přestěhuje se do Kalifornie. Pokud by se ukázalo, že se premiérem nestane, prostě by prý odešel. Podle dobře zdrojovaného článku je veřejným tajemstvím, že Sunaka láká představa budoucího života v Kalifornii, o níž prý během nedávné oficiální návštěvy mluvil jako o svém domově.





Květen 2022





Sunak a jeho manželka se objevují na seznamu boháčů listu The Sunday Times s majetkem ve výši 730 milionů liber.





Červenec 2022





Boris Johnson rezignuje na svou funkci. Následujícího dne Sunak zahajuje svou kampaň - chce se stát Johnsonovým nástupcem - pomocí úhledného videa a webové stránky Ready4Rishi.com. Ukáže se, že doména webu byla zaregistrována o šest měsíců dříve.





Srpen 2022





V kampani na post lídra toryů se Sunak chlubí členům toryů v Royal Tunbridge Wells, že v době, kdy působil jako ministr financí, odebral peníze z chudých městských oblastí a dal je bohatým městům. Komentář je tajně nahrán.







„Podařilo se mi změnit vzorce financování tak, aby oblasti, jako je tato, dostávaly finance, které si zaslouží. Protože jsme po Labouristické straně zdědili několik vzorců, které strkaly veškeré financování do chudých městských oblastí, a víte, to bylo třeba zrušit."





Září 2022





Sunak prohrává volby do vedení strany s Liz Trussovou.





Říjen 2022





0

277

Sunak vystupuje v dokumentu BBC, v němž hovoří o společenském kalibru svých přátel.Sunak je součástí malého týmu šéfů hedgeových fondů, kteří podle deníku The Times vyvolali finanční krizi v roce 2008. Získává jmění ve výši 100 milionů liber poté, co TCI prosadí transakci, která zatíží Royal Bank of Scotland ochromujícím dluhem a povede k vládní dotaci ve výši 45,5 miliardy liber. Následný krach zdecimuje životní úroveň milionů Britů. Sunak se mezitím ve svých sedmadvaceti letech stane multimilionářem.Trussová vydrží ve funkci premiérky pouhých 49 dní, než rezignuje. Poslanci toryů zorganizují následné hlasování o jejím nástupci a Sunak se tak stane premiérem. Členové Konzervativní strany ani širší veřejnost nemají možnost vyjádřit se k tomu, kdo by měl stát v čele Británie. Tou dobou už se staví Sunakův nový soukromý vyhřívaný bazén. Bude spotřebovávat tolik energie, že bude nutné modernizovat místní elektrickou síť, aby pokryla jeho energetické nároky. Mezitím byla řada městských lázní, včetně těch v jeho okolí, nucena kvůli zvýšeným nákladům na energii zkrátit otevírací dobu.