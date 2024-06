Izrael: IDF se připravuje na severní ofenzívu proti Hizballáhu, říká generál. Čeká se na rozhodnutí v Gaze

7. 6. 2024

Šéf Severního velitelství Ori Gordin říká, že libanonská teroristická skupina bude "čelit silné a připravené armádě", přestože vysocí izraelští představitelé naznačují, že konflikt na severu by mohl být vyřešen urovnáním,

Šéf Severního velitelství IDF generálmajor Ori Gordin ve čtvrtek odpoledne řekl, že zatímco armáda je připravena na totální ofenzívu na severu proti agresi Hizballáhu, taková operace nezačne, dokud nebudou ukončeny boje v Gaze.

Dodal, že armáda "minulý týden dokončila přípravy generálního štábu na ofenzívu na severu" a že vojáci a velitelé na zemi jsou "vycvičeni a odhodlaní" a je přesvědčen o jejich schopnosti zvládnout jakoukoli misi proti Íránem podporované teroristické skupině.

"Ani na okamžik nepolevíme a budeme pokračovat v boji s odvahou a moudrostí, dokud nebude mise dokončena – obnovíme bezpečnost a pocit bezpečí na severu. Tato odpovědnost je jasná a spočívá na našich bedrech," dodal.

Šéf Severního velitelství zdůraznil, že během posledních osmi měsíců síly IDF bojovaly s teroristy Hizballáhu "dnem i nocí".

"Pronásledujeme, útočíme a ničíme operativce, schopnosti a infrastrukturu teroristické organizace," řekl.

"Hizballáh utrpěl těžké rány. Přibližně 420 operativců a vedoucích pracovníků bylo vyřazeno. Teroristická infrastruktura budovaná po léta byla zničena a denně je na ni útočeno. Dělali jsme to osm měsíců a pochopili jsme, že stejně jako před 18 lety nemáme jinou možnost, než pokračovat ve společném boji, dokud nebude mise dokončena."

Ve svém závěrečném projevu se obrátil na obyvatele severu, kteří byli s nástupem války evakuováni ze svých domovů. "Mluvím k vám a slyším vaši bolest. Slýchám o životě v nejistotě. Navzdory všemu, s nesmírnou houževnatostí, jste to vy, kdo nám poskytuje podporu při plnění našeho poslání," řekl.

Mezitím teroristická skupina zintenzivnila svůj útok a často se vyhýbá systémům protivzdušné obrany IDF. Tato eskalace byla zdůrazněna ve středu při útoku na město Hurfeish na severu země, kde dva bezpilotní letouny bez varování explodovaly a zabily štábního seržanta Refaela Kauderse.

Vysocí izraelští představitelé naznačili, že konflikt na severu by mohl být vyřešen dohodou, ale uznávají, že je přímo spojen se situací v Gaze. Dokud nedojde v Gaze k dohodě, očekává se, že nepřátelství na severu bude přetrvávat.

Vysocí představitelé Hizballáhu tento názor v posledních dnech zopakovali. V úterý náměstek generálního tajemníka Hizballáhu Najm Kásim řekl: "V posledních měsících jsme obdrželi výhrůžky a naší odpovědí bylo, že libanonská fronta je napojena na Gazu. Zprávy o stažení radwanských sil od hranic jsou falešné."

Kásim dodal, že návrhy amerického prezidenta Joea Bidena jsou zaujaté a souvisejí s nadcházejícími prezidentskými volbami, a zdůraznil, že "neexistuje žádné vážné americké rozhodnutí zastavit izraelskou válku v Gaze", což naznačuje, že konflikt na severu bude v důsledku toho přetrvávat.

Představitel Hizballáhu Muhammad Raad, jehož syn byl zabit při izraelském útoku, ve středu řekl: "Vítězství Gazy je obranou Libanonu. Ti, kteří nevidí dopad naší role na tamní situaci, nečtou správně mapu a nechápou význam bitvy."

V pátek vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh prohlásil: "Fronta odporu se stala větší, širší a silnější než kdy jindy. Stojíme před jasnou budoucností vítězství. Je to jen otázka času."

Vysocí izraelští představitelé říkají, že všechny detaily severního urovnání jsou dokončeny jako součást širšího amerického plánu, který zahrnuje příměří v Gaze, návrat rukojmích, normalizaci vztahů se Saúdskou Arábií a cestu k palestinské státnosti.

"Všechno ale závisí na delším příměří," říkají. "Bez toho nemůžeme pokročit, ale ohledně reakce Hamásu na tento návrh panuje jen malý optimismus. Ve skutečnosti se zdá, že šance se zmenšují a blížíme se k válce na severu," dodali.

Mezitím zprávy naznačují, že Hamás dohodu fakticky odmítl, ačkoli Izrael dosud neobdržel oficiální odpověď.

Izraelské zdroje navíc poznamenávají, že jakákoli vojenská akce v Libanonu je také spojena s operacemi v Rafáhu v Gaze a s tempem tamního pokroku. "Není pochyb o tom, že poslední dny měly vliv," říkají s odkazem na zabití seržanta Kauderse v Hurfeishi a rozsáhlé propuknutí násilí na severu.

Uprostřed diskusí o urovnání se také nabízí možnost příměří v Gaze, kdy Hizballáh zastaví své útoky, podobně jako předchozí příměří, které loni v listopadu zajistilo propuštění mnoha rukojmích. V takovém scénáři není jasné, zda by Izrael pokračoval ve své ofenzívě proti cílům Hizballáhu, nebo by se spokojil s příměřím, které by umožnilo návrat míru na sever.

V tomto případě je však těžké uvěřit, že by se obyvatelé plně vrátili do svých domovů, protože hrozba ze strany elitních sil Hizballáhu Radwan by přetrvávala. Ministr obrany Yoav Gallant již dříve slíbil, že i když Hizballáh jednostranně zastaví palbu, Izrael bude pokračovat ve svých operacích proti této teroristické skupině.

Zdroj v angličtině: ZDE

