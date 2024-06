NYT: Izrael tajně cílí na americké zákonodárce. Snaží se je přesvědčit, aby podporovali jeho válku v Gaze trvalou dodávkou amerických zbraní

6. 6. 2024

čas čtení 8 minut





Podle informovaných činitelů a podle dokumentů o této akci nařídilo izraelské ministerstvo pro záležitosti diaspory operaci, která využívala falešné účty na sociálních sítích, které naléhaly na americké zákonodárce, aby financovali americkou armádu



Izrael loni zorganizoval a zaplatil vlivovou kampaň zaměřenou na americké zákonodárce a americkou veřejnost proizraelskými zprávami s cílem podpořit své vojenské akce ve válce s Gazou, uvádějí úředníci zapojení do tohoto úsilí a dokumenty týkající se této operace.



Izrael loni zorganizoval a zaplatil vlivovou kampaň zaměřenou na americké zákonodárce a americkou veřejnost proizraelskými zprávami s cílem podpořit své vojenské akce ve válce s Gazou, uvádějí úředníci zapojení do tohoto úsilí a dokumenty týkající se této operace.

Tajná kampaň byla zadána izraelským ministerstvem pro záležitosti diaspory, což je vládní orgán, který spojuje židy po celém světě se státem Izrael, uvedli čtyři izraelští úředníci. Podle těchto úředníků a dokumentů ministerstvo na operaci vyčlenilo přibližně 2 miliony dolarů a najalo si k jejímu provedení firmu Stoic, která se zabývá politickým marketingem v Tel Avivu.

Kampaň začala v říjnu a zůstává aktivní na Twitteru. Na svém vrcholu využívala stovky falešných účtů, které se na Twitteru, Facebooku a Instagramu vydávaly za autentické Američany a zveřejňovaly proizraelskévýroky. Účty se zaměřovaly na americké zákonodárce, zejména černochy a demokraty, jako je zástupce Hakeem Jeffries, vůdce menšiny ve Sněmovně reprezentantů z New Yorku, a senátor Raphael Warnock z Georgie, a příspěvky je vyzývaly, aby pokračovali ve financování izraelské armády.



K vytvoření mnoha příspěvků byl použit ChatGPT, chatbot s umělou inteligencí. V rámci kampaně byly také vytvořeny tři falešné anglicky psané zpravodajské stránky s proizraelskými články.



O napojení izraelské vlády na tuto vlivovou operaci, které deník The New York Times ověřil u čtyř současných a bývalých členů ministerstva pro záležitosti diaspory a dokumentů o kampani, se dosud nepsalo. Izraelská organizace pro sledování dezinformací FakeReporter tuto snahu identifikovala letos v březnu. Minulý týden společnosti Meta, která vlastní Facebook a Instagram, a OpenAI, která vytváří ChatGPT, uvedly, že operaci rovněž odhalily a narušily.



Tajná kampaň signalizuje, jak daleko byl Izrael ochoten zajít, aby ovlivnil americké mínění o válce v Gaze. Spojené státy jsou dlouhodobě jedním z nejvěrnějších spojenců Izraele a prezident Biden nedávno podepsal balík vojenské pomoci pro tuto zemi ve výši 15 miliard dolarů. Konflikt se však nelíbí mnoha Američanům, kteří vyzvali Bidena, aby zrušil podporu Izraele tváří v tvář rostoucímu počtu mrtvých civilistů v Gaze.



Podle odborníků na sociální média je tato operace prvním zdokumentovaným případem, kdy izraelská vláda zorganizovala kampaň s cílem ovlivnit americkou vládu. Ačkoli koordinované kampaně podporované vládou nejsou neobvyklé, obvykle je obtížné je prokázat. Všeobecně se má za to, že Írán, Severní Korea, Čína, Rusko a Spojené státy podporují podobné snahy po celém světě, ale často maskují svou účast tím, že práci zadávají soukromým společnostem nebo ji řídí prostřednictvím třetí země.



„Role Izraele v této věci je bezohledná a pravděpodobně neúčinná,“ uvedl Achiya Schatz, výkonný ředitel organizace FakeReporter. To, že Izrael „vedl operaci, která zasahuje do politiky USA, je krajně nezodpovědné“.



Izraelské ministerstvo pro záležitosti diaspory popřelo, že by se na kampani podílelo, a uvedlo, že nemá žádné spojení s firmou Stoic. Společnost Stoic na žádosti o komentář nereagovala.



Kampaň neměla široký dopad, uvedly minulý týden společnosti Meta a OpenAI. Falešné účty nasbíraly více než 40 000 sledujících na Twitteru, Facebooku a Instagramu, zjistil FakeReporter. Mnoho z těchto sledujících však mohli být boti a nevytvořili velké publikum, uvedla společnost Meta.



Podle izraelských představitelů a dokumentů o tomto úsilí začala operace jen několik týdnů po začátku války v říjnu. Podle dokumentace k dispozici deníku NYT obdržely ten měsíc desítky izraelských technologických start-upů e-maily a zprávy na WhatsApp, které je vyzývaly, aby se připojily k naléhavým schůzkám a staly se „digitálními vojáky“ Izraele během války. Některé e-maily a zprávy byly zaslány izraelskými vládními úředníky, zatímco jiné pocházely od technologických start-upů a inkubátorů.



První schůzka se konala v Tel Avivu v polovině října. Podle tří účastníků šlo zřejmě o neformální setkání, na kterém mohli Izraelci dobrovolně nabídnout své technické dovednosti na pomoc válečnému úsilí země. Podle nich se setkání zúčastnili také členové několika ministerstev.



Podle záznamů ze setkání bylo účastníkům řečeno, že se mohou stát „bojovníky za Izrael“ a že mohou jménem země vést „digitální kampaně“.



Ministerstvo pro záležitosti diaspory zadalo kampaň zaměřenou na Spojené státy, uvedli izraelští úředníci. Byl stanoven rozpočet ve výši přibližně 2 milionů dolarů.



Na vedení kampaně byla najata společnost Stoic. Společnost Stoic na svých internetových stránkách a na síti LinkedIn uvádí, že byla založena v roce 2017 týmem politických a obchodních stratégů, a označuje se za firmu zabývající se politickým marketingem a obchodním zpravodajstvím. Na vedení dalších kampaní mohly být najaty další společnosti, uvedl jeden z izraelských představitelů.



Mnoho falešných účtů kampaně na Twitteru, Instagramu a Facebooku se vydávalo za americké studenty, znepokojené občany a místní americké voliče. Účty sdílely články a statistiky, které podporovaly postoj Izraele ve válce.



Operace se zaměřila na více než desítku členů Kongresu, z nichž mnozí jsou černoši a demokraté, uvádí analýza FakeReporter. Kromě Jeffriese a Warnocka byl terčem útoku také zástupce Ritchie Torres, demokrat z New Yorku, který se otevřeně hlásí ke svým proizraelským názorům.



Některé z falešných účtů reagovaly na Toprresovy příspěvky na Twitteru komentáři o antisemitismu na univerzitních kampusech a ve velkých amerických městech. V reakci na Torresův příspěvek na Twitteru z 8. prosince o požární bezpečnosti jeden falešný účet odpověděl: „Konflikt má na svědomí Hamás." Příspěvek obsahoval hashtag, podle kterého jsou židé pronásledováni.



Na Facebooku falešné účty zveřejnily n Jeffriesově veřejné stránce dotaz, zda viděl zprávu o tom, že OSN zaměstnává v Gaze členy Hamásu. Ta zpráva byla lživá.



Kampaň také vytvořila tři falešné zpravodajské stránky s názvy jako Non-Agenda a UnFold Magazine, které podle analýzy FakeReporter ukradly a přepsaly materiály z médií včetně CNN a The Wall Street Journal, a propagovaly tím postoj Izraele během války. Falešné účty na Redditu pak odkazovaly na články na takzvaných zpravodajských webech, aby je pomohly propagovat.



Snaha byla nedbalá. Profilové obrázky používané na některých účtech někdy neodpovídaly fiktivním osobám, které si pěstovaly, a jazyk používaný v příspěvcích byl strojený.



Nejméně ve dvou případech účty s profilovými fotografiemi černochů psaly o tom, že majiteli účtů jsou „židovské ženy středního věku“. U 118 příspěvků, v nichž falešné účty sdílely proizraelské články, se objevila stejná věta: „Kvůli těmto novým informacím musím přehodnotit své názory“.



Společnosti Meta a OpenAI minulý týden zveřejnily zprávy, v nichž vlivovou kampaň připisují společnosti Stoic. Společnost Meta uvedla, že odstranila 510 účtů na Facebooku, 11 stránek na Facebooku, 32 účtů na Instagramu a jednu skupinu na Facebooku spojenou s touto operací. Společnost OpenAI uvedla, že Stoic vytvořila fiktivní osoby a životopisy, které měly zastupovat skutečné osoby na službách sociálních médií používaných v Izraeli, Kanadě a Spojených státech k zveřejňování protiislámských zpráv. Mnohé z těchto příspěvků zůstávají na Twitteru i nadále.



Společnost X na žádost o komentář nereagovala.





Na své stránce na síti LinkedIn společnost Stoic propagovala svou schopnost vést kampaně podporované A.I. „Při pohledu do budoucna je jasné, že role A.I. v politických kampaních je nastavena na transformační skok, který změní způsob, jakým jsou kampaně strategizovány, prováděny a vyhodnocovány,“ napsala.







Podrobnosti v angličtině ZDE

