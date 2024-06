Z britské předvolební debaty. Jonathan Pie: Trochu nedávné historie

6. 6. 2024

Satirik Jonathan Pie: V první ze série speciálních volebních reportáží se podíváme na otázky, které rozhodnou nadcházející volby. Když před téměř dvěma týdny Rishi Sunak vypálil startovní výstřel, řekl nám, že než před čtrnácti lety nastoupili toryové k moci, labouristé rozbili ekonomiku. Zanechali po sobě vzkaz, řekl, že už nejsou žádné peníze. Takže se zdá, že je to stejně dobrý začátek jako kterýkoli jiný. Dnes se tedy podíváme na ekonomiku.







Čtrnáct let pořád mluví o tom zatraceném vzkazu. Před 14 lety nechal odcházející labouristický náměstek ministra financí nastupujícímu toryovskému náměstku ministra financí vzkaz: Vážený pane náměstku, všechny peníze jsou pryč.





Což nebyla tak úplně lež, ale byl to také zcela zjevně zatracený vtip, o jakém si všimněte, že labouristé stále nemluví, když v roce 1964 odcházející toryovský ministr financí zanechal svému nástupci laboristovi Jamesi Callaghanovi vzkaz: Hodně štěstí, starý kokote, omlouvám se, že jsem to nechal v takovém bordelu. Což opět nebyla tak docela lež, ale opět to byl také zatracený vtip.





Když to nějaký tory pořád opakuje, že když byli labouristé naposledy ve vládě, rozbili ekonomiku, tak vám lže. Labouristé v roce 2008 ekonomiku nerozbili. V roce 2008 došlo k něčemu, čemu se říká globální finanční krach, a ten způsobili chamtiví bankéři, katastrofičtí kapitalisté a manažeři hedgeových fondů. Manažeři hedgeových fondů, jako jsou, překvapení, Rishi Sunak a konzervativní ministři financí Kwasi Kwarteng a Sajid Javid. Hmm. Zajímavé.





Jedním z hlavních faktorů krachu ve Spojeném království v roce 2008 bylo, že společnost TCI, která se zabývá hedgeovými fondy, donutila ABM k prodeji bance Royal Bank of Scotland, což znamenalo, že Royal Bank of Scotland šla do kytek a daňoví poplatníci ji museli zachraňovat a zároveň snášet roky brutálních a trvalých úsporných opatření, která měla údajně pomoci odstranit katastrofu, kterou způsobili pochybní bankéři, protože jsme v tom prý byli všichni stejnou měrou společně.





Vzpomínáte si na to? No, hádejte, kdo byl partnerem hedgeových fondů TCI, v té době, hádejte, kdo právě na tomto bankovním krachu vydělal miliony liber. Hádejte, kdo vydělal miliony liber na úkor celé země, na váš úkor, zatímco všichni ostatní trpěli.





Rishi Sunak.





Vydělal miliony liber právě na tom chaosu, který pomáhal vyvolat. Rishi Sunak je osobně viníkem tohoto bankovního krachu více než kdokoli, kdo byl v té době ve vládě, a ano, labouristé přehnali výdaje, a to jen nepatrně, ale přehnali výdaje na věci, jako jsou nemocnice a školy a sociální péče a bombardování Iráku.





Nevydali 37 miliard na nefunkční covidové testování a trasování, 26 miliard na nezvládnuté finanční podvody, které si Rishi Sunak za covidu osobně nechal proklouznout mezi prsty, nebo 1,6 miliardy na loď plnou listerie, pro věznění žadatelů o azyl, takže teď, stejně jako v roce 2008, zase už nejsou žádné peníze, jenže tentokrát je všechny dostala Michelle Moneová, kamarádka vedení Konzervativní strany, která dostala stamiliony na covidové zakázky a dodala materiál, který nebyl k použití.





Když se toryové zhroutili, nebylo to kvůli globálním finančním událostem. Bylo to proto, že krátkodobá konzervativní premiérka Liz Trussová a její ministr financí Kwasi Kwarteng si dali o pár řádek víc gaku a řekli si, že zavedou 45 miliard liber nefinancovatelného snížení daní pro nejbohatší, což prý znamená, že všichni v Británii zbohatnou. Po čtyřiceti sedmi dnech jí vyhodili.





Až budou toryové příště někoho poučovat o tom, že labouristé přivedli zemi k bankrotu, řekněte dvě slova. Liz Trussová. Pokud vás právě teď ohrožuje masivní zvýšení splátek hypotéky, je to Liz Trussová. To je její zásluha. Až je příště uslyšíte mluvit o fiskální odpovědnosti, dvě slova: Nadim Zahawi, konzervativní ministr financí, který se vyhýbal placení daní, člověk s majetkem přes 100 milionů liber, který se vyhýbal placení daní. Milionů liber na daních a zároveň vás ožebračil. To udělal on.





Až se příště konzervativci zmíní o kontrole inflace, dvě slova: Jděte do prdele. Nejsme tak hloupí. Inflace možná zpomaluje, ale ceny jsou stále o 20 % vyšší než v roce 2021, a zatímco všichni konzervativci vydělávají a rozdávají miliardové zakázky svým bohatým kamarádům, zatímco si nárokují obrovské částky na výdaje, přičemž mají prsty doslova v národní kase, starají se o to, aby se na titulních stránkách Telegraphu objevil údajný podvod labouristky Angely Raynerové s druhým bytem, který se ve skutečnosti nestal.





Ať už si o labouristech myslíte cokoli, nedokážu si představit, že by z rozmaru najednou zavedli snížení daní pro nejbohatší ve výši 45 miliard liber. Ve skutečnosti neudělají vůbec nic radikálního. Ve skutečnosti nedosáhnou naprosto ničeho, pokud vyhrají tyto volby, víte proč. Nezbývají jim žádné zatracené peníze. No a zítra se podíváme na druhé nejdůležitější téma pro většinu britských voličů, a to je imigrace.



