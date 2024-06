Rosatom chce francouzské uranové doly v Nigeru

5. 6. 2024

Se ztrátou zákazníků na Západě se Rosatom snaží posílit svou pozici v rozvojových zemích. Niger, kde se v červenci 2023 chopila moci vojenská junta, byl důležitým zdrojem dodávek uranu pro evropskou jadernou energii. Rusko rozšiřuje svou vojenskou přítomnost v Africe a poté se Rosatom může pokusit vytlačit z Nigeru francouzskou státní společnost Orano. Se ztrátou zákazníků na Západě se Rosatom snaží posílit svou pozici v rozvojových zemích. Niger, kde se v červenci 2023 chopila moci vojenská junta, byl důležitým zdrojem dodávek uranu pro evropskou jadernou energii. Rusko rozšiřuje svou vojenskou přítomnost v Africe a poté se Rosatom může pokusit vytlačit z Nigeru francouzskou státní společnost Orano.

Představitelé Rosatomu byli v kontaktu s nigerskými úřady ohledně akvizice aktiv vlastněných společností Orano, řekla agentuře Bloomberg osoba obeznámená s touto záležitostí v Moskvě. Jednalo se o předběžnou výměnu názorů, diskuse se zatím neposunula do fáze jednání, dodala. Podle západního diplomata působícího v africkém regionu by mohlo jít o získání povolení k rozvoji uranových ložisek.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) si je vědoma možného převodu uranových aktiv v Nigeru, řekl agentuře diplomat blízký organizaci, aniž by upřesnil, které společnosti by se na tom mohly podílet.

V roce 2022 se Niger podílel 4 % na celosvětové produkci uranu, čímž se zařadil na 7. místo na světě. Ale pokud jde o dodávky uranu do EU, byl na druhém místě za Kazachstánem, který podle Zásobovací agentury Euratomu zajišťoval asi čtvrtinu nákupů ze strany zemí EU.

Orano působí v Nigeru od roku 1970 a má kontrolní podíly v rozmezí od 59 % do 66,65 % ve třech společnostech. Rozvíjí uranový důl Somair; důl Cominak byl uzavřen v roce 2021 z důvodu vyčerpání; projekt Imouraren je samotnou francouzskou společností nazýván "dolem budoucnosti", ale práce na něm byly v roce 2015 pozastaveny, dokud se podmínky na trhu nezlepší. Ceny uranu pak klesly po havárii v japonské jaderné elektrárně Fukušima a rozhodnutí řady zemí omezit jadernou energetiku. V poslední době se však zájem o něj začal opět zvyšovat a cena uranu se od roku 2021 ztrojnásobila.

V roce 2019 Orano podle ní v Nigeru vytěžilo 2 982 tun uranu. Niger pokryl asi 15 % francouzské potřeby tohoto paliva.

Po převratu loni v červenci junta požadovala stažení francouzského kontingentu ze země. Místo něj už začala přicházet ruská armáda. V dubnu přijelo asi 100 instruktorů, aby vycvičili místní vojenský personál, přivezli s sebou i systém protivzdušné obrany. O měsíc dříve se nigerská delegace poprvé zúčastnila výstavy Atomexpo pořádané Rosatomem v Soči. Poté se bývalý velitel prezidentské gardy a nyní vůdce junty Abdurachman Tchiani telefonicky dohodl s Vladimirem Putinem na "zintenzivnění politického dialogu a rozvoje vzájemně prospěšné spolupráce v různých oblastech".

Mluvčí společnosti Orano řekl agentuře Bloomberg, že společnost si není vědoma diskuse mezi vládou Nigeru a ruskými podniky a že je v dialogu s novými úřady. V září společnost Orano oznámila, že zastavila práce na jednom ze zařízení, protože její logistické operace utrpěly po uvalení mezinárodních sankcí na vojenskou juntu.

EU se snaží zbavit Ruska jako dodavatele energie. V jaderné energetice je to však mnohem obtížnější než v ropném a plynárenském průmyslu. V roce 2023 se Rusku podařilo vyvézt rekordní množství nízko obohaceného uranu v hodnotě 2,66 miliardy dolarů (oproti 2,03 miliardy dolarů v roce 2022 a 1,29 miliardy dolarů v roce 2021), uvádí UN Comtrade. Evropské země a Spojené státy dokonce zvýšily nákupy, aby se vyhnuly přerušení dodávek v nadcházejících letech, a připravily se na přerušení vazeb. Významnou roli ve zvýšení hodnoty vývozu sehrál také růst cen uranu.

"Rusko posiluje své ekonomické, diplomatické a vojenské vazby v Africe, a to i po převratu v Nigeru, a vidí v této části světa strategickou investiční příležitost. Rosatom diverzifikuje své investice do uranu v Africe," řekl Mark Hibbs, hostující člen jaderného programu v Carnegie Endowment for International Peace.

