9. 6. 2024

Vyšel první odhad eurovoleb. Jasný, je to jenom odhad, ale fakt nevypadá dobře.



Nechi říkat, že to tak nějak všichni říkali že je blbej nápad dávat tomu primitivovi tolik pozornosti a dokonce ho zvát na "duel" v pondělí před volbama.



Ale inu, přesně to všichni říkali... 😔 pic.twitter.com/9H6On4OoMg