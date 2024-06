Čtyři mrtví a desítky zraněných po čelní srážce dvou vlaků v Česku

6. 6. 2024

Osobní vlak byl na cestě na Ukrajinu a vezl více než 300 lidí, když se v Pardubicích srazil s nákladním vlakem



Čtyři lidé zemřeli a 26 bylo zraněno poté, co se osobní vlak směřující na Ukrajinu srazil v Pardubicích s nákladním vlakem, uvedli úředníci.



„Mohu potvrdit, že čtyři lidé utrpěli zranění neslučitelná se životem,“ řekla České televizi mluvčí místní záchranné služby.

K nehodě došlo ve středu večer v Pardubicích.

Česká televize uvedla, že ve vlaku cestovalo více než 300 cestujících, z nichž mnozí byli cizinci.



Premiér Petr Fiala vyjádřil na Twitteru soustrast s tím, že nehoda je „velkým neštěstím“ a že „všichni myslíme na oběti a zraněné“.



Ministři vnitra a dopravy dorazili na místo neštěstí ve čtvrtek v ranních hodinách. Ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že většina zranění je lehká a že cestující byli evakuováni do nádražní budovy.



Vít Rakušan uvedl, že policie zjišťuje totožnost cestujících shromážděných na nádraží poté, co jí provozovatel, společnost Regiojet, poskytl seznam cestujících.



Záchranáři uvedli, že bylo nasazeno devět sanitních vozů, dva vrtulníky a více než 60 profesionálních i dobrovolných hasičů.



„Záchranné práce byly komplikované, protože první vagón byl zdeformovaný. To ztěžovalo přístup ke zraněným lidem,“ řekl novinářům na místě hasič Pavel Ber.



Vlak směřoval do západoukrajinského města Čop poblíž hranic se Slovenskem.



Podle jízdního řádu vlak vyjížděl z Prahy v 1952 a z Pardubic měl odjet ve 2047. V Čopu měl být ve čtvrtek v 0835po přejezdu Slovenska.



Podle ministra dopravy Martina Kupky probíhá vyšetřování příčiny nehody.



Dodal, že hlavní vlakový koridor spojující Prahu s Brnem a Ostravou zůstane uzavřen nejméně několik hodin.



Záběry po nehodě na zpravodajském webu idnes.cz ukazovaly nejméně jeden vůz mimo trať, zatímco policie na svém účtu na Twitteru ukázala řadu vozidel záchranné služby a vrtulník.



Mluvčí hasičů Správy železnic České televizi řekl, že několik lidí bylo vážně zraněno.



Mluvčí místních hasičů Vendula Horáková České televizi řekla, že nákladní vlak převážel karbid vápníku.





Pardubice byly také dějištěm historicky nejhoršího českého železničního neštěstí v roce 1960, kdy při čelní srážce dvou osobních vlaků severně od města zemřelo 118 lidí a asi 100 jich bylo zraněno.







Podrobnosti v angličtině ZDE

