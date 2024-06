Dva klíčoví dodavatelé letounů F-16 pro Ukrajinu schválili bombardování ruského území

5. 6. 2024

Nizozemsko po Dánsku povolilo použití stíhaček F-16 k útokům na vojenské objekty v Rusku, uvedl nizozemský ministr zahraničí Hanke Bruins Slot. Nizozemsko po Dánsku povolilo použití stíhaček F-16 k útokům na vojenské objekty v Rusku, uvedl nizozemský ministr zahraničí Hanke Bruins Slot.

"Pokud máte právo na sebeobranu, neexistují žádná omezení pro použití zbraní. To je obecná zásada, které se držíme. Pokračujeme v jednáních a jsme připraveni udělat vše pro to, abychom co nejdříve umožnili přesun F-16 na Ukrajinu," uvedla po jednání ministrů zahraničí NATO v Praze.

Den předtím učinilo podobné rozhodnutí Dánsko. "Diskutovali jsme o tom s Výborem pro zahraniční věci a dánským parlamentem, nejprve jsme objasnili, že případné útoky na vojenská zařízení na území agresora jsou součástí sebeobrany," řekl dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen.

Kodaň a Amsterdam byly první, kdo souhlasil s poskytnutím stíhaček F-16 Ukrajině. Podobný záměr oznámily 28. května belgické úřady, které plánují do roku 2028 předat Kyjevu 30 takových letadel, z nichž první várka vstoupí do ozbrojených sil Ukrajiny letos.

Seznam zemí, které dodávkami zbraní podporují ukrajinské údery na vojenská zařízení v Rusku, nyní vypadá takto: Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Finsko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kanada, Dánsko. Podle informovaných zdrojů Politico iniciativu podporuje i německý kancléř Olaf Scholz, ale z Berlína zatím nepřišla žádná oficiální prohlášení, která by tuto informaci potvrdila. Den předtím zdroje obeznámené se situací publikaci sdělily, že americký prezident Joe Biden tajně umožnil Ukrajině udeřit americkými zbraněmi na území Ruska na hranici s Charkovskou oblastí.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg 25. května také vyzval ke zrušení omezení úderů ozbrojených sil Ukrajiny západními zbraněmi na vojenská zařízení v Rusku a krátce předtím skupina amerických kongresmanů vznesla odpovídající požadavek k šéfovi Pentagonu Lloydu Austinovi.

Údery ukrajinské armády na ruské území jsou v souladu s mezinárodním právem, pokud jsou údery "prováděny proporcionálně", uvedl 28. května šéf evropské diplomacie Josep Borrell. Zároveň zdůraznil, že každá dodavatelská země by se měla nezávisle rozhodnout, zda Kyjevu povolí použít zbraně proti cílům v Rusku, nebo ne.

