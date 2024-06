Ruská agrese na Ukrajině: Noční údery zasáhly energetická zařízení na Ukrajině

1. 6. 2024

Provozovatel ukrajinské národní sítě Ukrenergo uvedl, že útok poškodil energetická zařízení v pěti regionech



Ruské bezpilotní letouny poškodily energetická zařízení v pěti regionech na Ukrajině



Rusko v sobotu ráno odpálilo rakety a bezpilotní letouny, které poškodily energetická zařízení v pěti regionech na Ukrajině, uvedli úředníci.



Provozovatel ukrajinské národní energetické sítě Ukrenergo uvedl, že útok poškodil energetická zařízení ve východní Doněcké, jihovýchodní Záporožské a Dněpropetrovské oblasti, centrální Kyrovohradské oblasti a Ivano-Frankovské oblasti na západě země.



„Dnes ráno Rusové podnikli další úder na ukrajinská energetická zařízení. Od března je to již šestý masivní, komplexní, raketový a dronový útok proti civilní energetické infrastruktuře,“ uvedla Ukrenergo.



Protivzdušná obrana sestřelila 35 z 53 ruských raket a 46 ze 47 ruských dronů, uvedl velitel ukrajinského letectva.



DTEK, největší ukrajinská soukromá společnost vyrábějící energii, uvedla, že při útoku byly zasaženy její dvě tepelné elektrárny a zařízení „vážně poškozeno“.



Regionální představitelé oznámili, že hasiči po úderech hasili požáry na několika místech. Bezprostředně nebyly hlášeny žádné oběti na životech.

- Vzhledem k tomu, že Joe Biden otálel s udělením povolení použít západní zbraně proti cílům v Rusku, se kremelské síly posmívají Ukrajině a mohou „lovit“ její obyvatele, řekl Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro deník Guardian.



Ukrajinský prezident uvedl, že nejasný postoj Bílého domu stál ukrajinské životy, a vyzval amerického prezidenta, aby překonal své obavy z možné jaderné „eskalace“ s Moskvou.



Ve čtvrtek večer vyšlo najevo, že po měsících lobbování USA učinily malý, ale symbolický krok - a poprvé povolí, aby kyjevská armáda při obraně města Charkov použila některé zbraně americké výroby k palbě uvnitř Ruska.



V exkluzivním rozhovoru pro Guardian však Zelenskyj jasně uvedl, že potřebuje mít možnost používat „výkonné“ zbraně dlouhého doletu, které by mohly zasáhnout cíle v hloubi ruského území - což je červená linie, kterou Bílý dům odmítl zrušit.



USA podle něj musí Ukrajincům „více věřit“.



- Vzhledem k tomu, že na celé Ukrajině byl vyhlášen letecký poplach, Polsko uvedlo, že jeho vlastní a další spojenecké bojové letouny startovaly kvůli „intenzivní letecké aktivitě Ruské federace na dlouhé vzdálenosti dnes v noci, která souvisí s leteckými a raketovými údery na objekty nacházející se na území Ukrajiny. Byly zahájeny všechny nezbytné postupy k zajištění bezpečnosti polského vzdušného prostoru.“



- V sobotu brzy ráno byly vyhlášeny nálety v ruském městě Belgorod. Stalo se tak poté, co Bílý dům schválil údery s použitím zbraní dodaných USA do příhraničních oblastí Ruska, které se používají k útokům na Ukrajinu. Belgorod leží severně od Charkova, který je pod intenzivním ruským útokem.



- Kreml uvedl, že rozhodnutí Joea Bidena povolit Ukrajině použít zbraně dodané USA proti cílům v Rusku ukazuje hluboké zapojení Washingtonu do konfliktu. Někteří spojenci Vladimira Putina zvýšili své jaderné hrozby vůči Západu.



- Při ostřelování bylo v pátek v Ruskem kontrolovaném ukrajinském městě Doněck zabito pět lidí a další byli zraněni, uvedl Ruskem dosazený místní režim. Nezávislé ověření nebylo možné a Ukrajina se k tomu bezprostředně nevyjádřila.



- Ukrajina a Rusko si v pátek vyměnily po 75 válečných zajatcích v rámci první takové výměny za poslední tři měsíce, uvedli představitelé. Ukrajina rovněž vrátila 212 mrtvol a Rusko 45 mrtvol.



- Čínská vláda v pátek uvedla, že pro ni bude „obtížné“ zúčastnit se, pokud se Rusko nezúčastní švýcarské mírové konference o Ukrajině, která se má konat 15.-16. června. Rusko odmítá konferenci uznat. Čína sice tvrdí, že je v ukrajinském konfliktu neutrální stranou, ale je kritizována za to, že odmítá odsoudit ruskou invazi, a obviňována z toho, že dodává Rusku buď zbraně, nebo prostředky k jejich výrobě.



- Vláda Vladimira Putina v pátek označila za „zahraniční agenty“ ženskou skupinu, která vede kampaň za návrat mobilizovaných mužů z Ukrajiny. Stejné označení Kreml přisuzuje i Jekatěrině Duncovové, která se pokusila kandidovat proti Putinovi v březnových fingovaných prezidentských volbách.



- Ukrajina obdrží od MMF 2,2 miliardy USD poté, co úspěšně splnila podmínky stávajícího úvěrového programu, uvedla finanční instituce se sídlem ve Washingtonu. Dohoda je součástí mezinárodního podpůrného balíčku ve výši 122 miliard USD, který má pomoci ukrajinské ekonomice.





- USA ponechají pozastavená cla na ukrajinskou ocel po dobu dalšího roku, oznámil Joe Biden. V roce 2023 tvořila ukrajinská ocel méně než 1 % dovozu do USA, uvedl americký prezident.







