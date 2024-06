Počet případů rakoviny u osob mladších 50 let ve Spojeném království vzrostl od roku 1995 o 24%. Jakpak je tomu asi v ČR?

3. 6. 2024

čas čtení 6 minut



Podle odborníků je nárůst prudší než v jakékoli jiné věkové skupině a pravděpodobně souvisí s obezitou, nezdravým jídlem a nedostatkem pohybu





Podle údajů odborníků, které pravděpodobně souvisejí s prudkým nárůstem obezity, levným nezdravým jídlem a nečinností, vzrostl ve Spojeném království počet lidí mladších 50 let, u nichž byla diagnostikována rakovina, za posledních dvacet let o 24 %, což je prudší nárůst než v jakékoli jiné věkové skupině.



Podle analýzy údajů vzrostla míra výskytu časných forem rakoviny ze 132,9 na 100 000 obyvatel v roce 1995 na 164,6 v roce 2019. Každý rok nyní onemocní rakovinou přibližně 35 000 osob mladších 50 let, tedy téměř 100 mladých žen a mužů denně, odhaluje výzkum.

Podle údajů odborníků, které pravděpodobně souvisejí s prudkým nárůstem obezity, levným nezdravým jídlem a nečinností, vzrostl ve Spojeném království počet lidí mladších 50 let, u nichž byla diagnostikována rakovina, za posledních dvacet let o 24 %, což je prudší nárůst než v jakékoli jiné věkové skupině.Podle analýzy údajů vzrostla míra výskytu časných forem rakoviny ze 132,9 na 100 000 obyvatel v roce 1995 na 164,6 v roce 2019. Každý rok nyní onemocní rakovinou přibližně 35 000 osob mladších 50 let, tedy téměř 100 mladých žen a mužů denně, odhaluje výzkum.



Mezitím rostou obavy, že se může objevit celosvětová epidemie rakoviny mezi mladými lidmi. Tento prudký nárůst počtu případů byl hlavním tématem diskusí na největší světové konferenci o rakovině, na výročním zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO), která se konala tento víkend.



Odborníci jsou zatím v počáteční fázi poznávání příčin nárůstu počtu případů. Většina z nich se však domnívá, že mezi faktory, které stojí za prudkým nárůstem výskytu rakoviny u mladých lidí ve Velké Británii, patří špatná strava, nedostatek fyzické aktivity a obezita.



V posledních dvou desetiletích vzrostl počet případů rakoviny ve všech věkových kategoriích. Nárůst o 24 % mezi mladými lidmi do 50 let je však mnohem vyšší než nárůst zaznamenaný v ostatních věkových skupinách.



Prof. Charles Swanton, hlavní lékař britské organizace Cancer Research UK, řekl: „V posledních desetiletích došlo ve Spojeném království k jasnému nárůstu výskytu rakoviny u mladých dospělých. Důkazy naznačují, že rakovinou může onemocnět více dospělých mladších 50 let než kdykoli předtím.“



Druhý největší nárůst případů byl zaznamenán u osob mladších 25 let. Jejich počet se zvýšil o 16 %, z 16,6 případů na 100 000 obyvatel v roce 1995 na 19,2 v roce 2019.



Celková míra výskytu případů rakoviny ve všech věkových kategoriích vzrostla podle analýzy Cancer Research UK z 539 případů na 100 000 osob v roce 1995 na 611,5 v roce 2019. To představuje nárůst o 13 % - téměř polovinu tempa růstu u osob mladších 50 let.



U osob ve věku 50 až 74 let se míra výskytu zvýšila o 14 %, z 955,1 na 1 092. U osob starších 75 let došlo k 10% nárůstu, z 2 259,7 případů na 100 000 osob na 2 482,7 případů. Znamená to, že nárůst míry onemocnění u osob mladších 50 let byl více než dvojnásobný ve srovnání s osobami staršími 75 let.



Rakovina s časným začátkem je stále neobvyklá. Přibližně 90 % všech nádorových onemocnění postihuje osoby starší 50 let.



Podle Swantona je však tento trend stále „znepokojující“, neboť v roce 2019 bylo podle analýzy zaznamenáno 34 945 případů. Tento celkový počet je o 34 % vyšší než 26 176 případů v roce 1995. Důvodem, proč je procentuální změna větší než 24% nárůst počtu onemocnění, je pravděpodobně růst populace.



„Přestože tyto případy představují malý podíl na celkové populaci a jsou stále relativně neobvyklé, je tento trend důležitý a vyžaduje další zkoumání,“ uvedl Swanton.



Vědci jsou zatím v počátečních fázích práce na tom, proč se rakovina může stávat nemocí mladých lidí, ale podle něj se již objevují určité indicie.



„K nárůstu výskytu časných stadií rakoviny může přispívat zvýšená expozice známým i neznámým rizikovým faktorům rakoviny, změny životního stylu a stravování v průběhu času a rostoucí obezita.“ Swanton řekl.



Velká Británie má jednu z nejvyšších měr obezity v Evropě, dva ze tří dospělých obyvatel Spojeného království mají nadváhu nebo jsou obézní.



„Svou roli může hrát také genetika, zlepšení diagnostiky a screeningu a mikrobiom,“ řekl Swanton. „Setkáváme se s nimi prostřednictvím našich klinik a je to znepokojující a nemáme dobrou odpověď na to, proč se to děje. Je to skutečně vědecká hádanka, kterou je třeba naléhavě vyřešit.“



Nárůst počtu případů s časným nástupem nemoci je celosvětovým problémem. Jak loni informoval deník Guardian, počet postižených osob mladších 50 let se celosvětově zvýšil téměř o 80 %.



Nedávný přehled záznamů z registrů ze 44 zemí zjistil, že výskyt časných stádií rakoviny prudce stoupá u rakoviny střev a dalších 13 typů rakoviny, z nichž mnohé postihují trávicí soustavu.



Doktorka Aparna Parikhová, docentka medicíny na Harvardské lékařské fakultě a onkoložka v Massachusettské všeobecné nemocnici, je členkou mezinárodní výzkumné skupiny Team Prospect, financované britskou organizací Cancer Research UK, která se zabývá nárůstem počtu případů.



Na konferenci ASCO řekla: „Chceme získat hluboké mechanistické porozumění biologickým procesům a environmentálním příčinám a za tímto účelem zkoumáme různorodý soubor dat a pacientů z celého světa.“



Parikhová uvedla, že boom případů je složitý, ale dodala, že je pravděpodobně „způsoben různými faktory, včetně stravy, životního prostředí a vlastností mikrobiomu“.



Jedna ze studií prezentovaných na zasedání ASCO doplnila důkazy o tom, že špatná strava přispívá k nárůstu případů rakoviny střev u osob mladších 50 let.



Státní univerzita v Ohiu uvedla, že rovnováha bakterií a zánětů ve střevech, které jsou ovlivněny tím, co lidé jedí, může způsobovat „zrychlené stárnutí“ tlustého střeva.



Swanton uvedl, že zatímco vědci spěchají, aby odhalili další odpovědi, existuje více způsobů, jak mohou lidé snížit své riziko.





„Přibližně čtyřem z deseti případů rakoviny lze předejít a existují kroky, které mohou lidé podniknout, aby snížili riziko vzniku rakoviny,“ řekl. „Nekouření, udržování zdravé váhy, bezpečný pobyt na slunci a omezení konzumace alkoholu, to vše má velký význam.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0