Budeme v Česku bydlet v hokejových arénách?

Stále opakovaně volám (nejen) já po tolika potřebných nástrojích, které můžete nabídnout na “Kontaktním místě pro bydlení” a ne jen to všeobecné povídání, kterému v zatím vládou odloženém zákoně se nafoukaně říká odborné sociální poradenství v bytových otázkách. To však dokáže většina z nás sociálních pracovníků i bez "Kontaktního místa pro bydlení" - my nemáme byty, azyly, slušné ubytovny, možnost zajištění “rychlých peněz”. Nepomůže nám další analýza života klientů pomocí dalších a dalších kazuistik v KMB - těch jsme již politikům sepsali a poslali miliony…O tom to opravdu není - nepotřebujeme mapovat, potřebujeme konat!