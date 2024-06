Zpravodajství, jaké v ČR není: Biden naléhá, aby Netanjahu přijal izraelský mírový plán pro Gazu

1. 6. 2024

Moderátor, Channel 4 News, sobota 1. června 2024: Dosáhne Gaza po osmi měsících války konečně příměří? To záleží na tom, zda izraelská vláda dokáže podpořit svůj vlastní mírový plán. Jedná se o plán na ukončení konfliktu v Gaze, který vypracovala izraelská vláda a představitelé zpravodajských služeb. V pátek večer ho důrazně podpořil prezident Biden, který zoufale touží po míru ve válce, která mu v tomto napínavém volebním roce škodí, dnes ráno dostal zelenou od Hamásu. Jedná se však o izraelský plán, o němž, což je dost matoucí, musí být stále ještě přesvědčen izraelský premiér a jeho kabinet. Podaří se to?

Tento týden může být pro premiéra Netanjahua a příměří v Gaze opravdu kritický. Tlak na něj, aby přijal mírový plán vypracovaný jeho vlastními zpravodajskými pracovníky, nebyl nikdy větší, a to jak ze strany milionů Izraelců, kteří si přejí propuštění všech rukojmích, tak ze strany vůdce opozice a prezidenta Bidena, který se obává, že by ho přetrvávající válka mohla připravit o volby. A samozřejmě tlak od Palestinců v pásmu Gazy. Jako bonbónek byl pan Netanjahu pozván do Washingtonu, aby promluvil v Kongresu. Bude to všechno fungovat? Reportáž připravil Jonathan Rugman.





Reportér: Toto je to, co zbylo z města Džabalíja po více než 200 izraelských náletech, a nyní se jeho obyvatelé vracejí do této zničené krajiny.









Tato žena usiluje uprostřed chaosu o pořádek tím, že úhledně skládá oblečení svých dětí rozházené po troskách svého domu.





Izraelské jednotky se právě stáhly. Říkají, že zabily stovky bojovníků Hamásu, zničily několik kilometrů tunelů a našli těla sedmi mrtvých rukojmích. Ale asi 125 jich je stále pohřešováno. Je to již podruhé, co zde Izraelci bojují s Hamásem.





Joe Biden proto doufá, že přesvědčí izraelského vůdce, že čas na jeho strategii spálené země vypršel, a zveřejnil izraelský mírový plán, aby přiměl Benjamina Netanjahua k jeho přijetí, i když Hamás nebyl zničen.





Biden: „Vím, že v Izraeli jsou lidé, kteří s tímto plánem nebudou souhlasit. A budou volat po tom, aby válka pokračovala donekonečna. Někteří jsou dokonce ve vládní koalici. Nuže, vyzval jsem vedení Izraele, aby se za tuto dohodu postavilo. Navzdory jakémukoli tlaku."





Reportér: První fáze plánu zahrnuje šestitýdenní příměří, v němž by se Izraelci částečně stáhli. Došlo by k výměně některých izraelských rukojmích za palestinské vězně a k nárůstu humanitární pomoci. Ve druhé fázi by došlo k trvalému ukončení bojů, konečné výměně izraelských rukojmích za palestinské vězně a k úplnému stažení Izraele. Ve třetí fázi by byly ostatky mrtvých rukojmích vráceny jejich rodinám a byl by vypracován plán na obnovu Gazy za pomoci zahraniční pomoci.





Hamás tento plán obecně uvítal, zatímco Netanjahu na Twitteru uvedl, že podmínky Izraele pro ukončení války se nezměnily, včetně zničení Hamásu.





Izraelský premiér vystoupil v obou komorách Kongresu již v roce 2015. Nyní ho obě strany, dokonce i zuřící Demokraté, zvou k opakovanému vystoupení. Další politickou výhrou je, že prezident Biden v pátek večer nevyslovil slova palestinský stát, ale přesto. Netanjahuova koalice by se mohla rozpadnout, pokud by přistoupil na cokoli, co by vypadalo jako kapitulace.









Je jasné, že Američané takovýchto scén ve svém vlastním volebním roce dost a ať už nastane mír kdykoliv, budou to zahraniční vlády, kdo zaplatí účet za to, aby se v Gaze dalo znovu žít.