Volební model pro volby do EP

3. 6. 2024

čas čtení 1 minuta

Kdyby se nyní konaly volby do Evropského parlamentu (EP), vyhrálo by je těsně hnutí ANO, které by získalo 23,1 procenta hlasů. Za ním by skončila koalice SPOLU, kterou by volilo 21,5 procenta voličů. Obě strany by získaly po šesti mandátech. Další strany a hnutí zastoupené v současné Sněmovně se drží s velkým odstupem za nimi. Do EP by se dostala ještě koalice STAČILO! se ziskem 8,1 procenta hlasů. U koalice Přísahy a Motoristé nyní není zřejmé, zda překoná pětiprocentní hranici. Co se týče volební účasti, tak 36 % lidí tvrdí, že určitě přijde k volbám a dalších 16 % říká, že spíše volit půjde. Nicméně je třeba brát v potaz, že deklarovaná ochota volit je vždy vyšší než reálná volební účast v samotných volbách​. Volební model zpracoval analytický ústav STEM na rozsáhlém souboru 1623 dotázaných pro CNN Prima News.







0