Vědci vyvinuli levný a rychlý test slin na rakovinu prostaty

3. 6. 2024

Test DNA, který trvá několik sekund, dokáže odhalit muže s vysokým rizikem a ušetřit zbytečné léčby





Vědci vyvinuli test slin, který by mohl „změnit situaci“ s rakovinou prostaty na celém světě tím, že odhalí onemocnění včas, zjistí, kdy jsou muži ve vysokém riziku, a ušetří zbytečné léčby.



Předpokládá se, že do roku 2040 se počet mužů s diagnózou rakoviny prostaty na celém světě zdvojnásobí na 2,9 milionu ročně a počet úmrtí se zvýší o 85 %. Již nyní je nejčastější formou rakoviny u mužů ve více než 100 zemích.





Včasná diagnóza má zásadní význam, ale odborníci tvrdí, že současné standardní krevní testy PSA mohou přehlédnout muže, kteří rakovinu skutečně mají, a způsobit, že ostatní podstoupí zbytečnou léčbu nebo zbytečné další kontroly a vyšetření.



Vědci z londýnského Institutu pro výzkum rakoviny (ICR) a nadace Royal Marsden NHS Foundation Trust nyní zřejmě našli lepší alternativu.



Studie ukázala, že jejich nový test slin, při kterém je vzorek DNA odebrán během několika sekund, je přesnější než současný standardní krevní test. Výsledky studie byly prezentovány tento víkend na největší světové konferenci o rakovině.



„Díky tomuto testu by bylo možné zvrátit vývoj rakoviny prostaty,“ uvedla Ros Eelesová, profesorka onkogenetiky na ICR. „Ukázali jsme, že jednoduchý a levný test slin, který umožňuje identifikovat muže s vyšším rizikem v důsledku jejich genetické výbavy, je účinným nástrojem pro včasné zachycení rakoviny.“



Ve svém projevu na výročním zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) v Chicagu Eelesová uvedla, že tento průlom přišel po desetiletích výzkumu genetických markerů onemocnění.



„Naše studie ukazuje, že teorie v praxi skutečně funguje - jsme schopni identifikovat muže ohrožené agresivním nádorovým onemocněním, kteří potřebují další testy, a ušetřit muže, kteří jsou ohroženi méně, zbytečné léčby.“



Vědci a lékaři vyvinuli slinný test po prostudování DNA stovek tisíc mužů. Funguje tak, že ve slinách hledá genetické signály, které souvisejí s rakovinou prostaty.



V rámci studie Barcode 1 vědci získali více než 6 000 evropských mužů, kteří se podrobili testu svých slin. Všichni byli rekrutováni z ordinací svých praktických lékařů a byli ve věku 55 až 69 let - tedy ve věku, kdy se zvyšuje riziko vzniku rakoviny prostaty.



Po odběru slin test vypočítal polygenní rizikové skóre (PRS) každého z mužů. Toto skóre je založeno na 130 genetických odchylkách v kódu DNA, které jsou spojeny s rakovinou prostaty.



U osob s nejvyšším genetickým rizikem test vrátil méně falešně pozitivních výsledků než test PSA, zachytil osoby s rakovinou, které by samotný test PSA přehlédl, a zachytil vyšší podíl agresivních typů rakoviny než test PSA, uvedl ICR.



Test také přesně identifikoval muže s rakovinou prostaty, kteří byli přehlédnuti při vyšetření magnetickou rezonancí.



Jednasedmdesátiletý Dheeresh Turnbull z Brightonu byl jedním z prvních mužů na světě, kteří vyzkoušeli tento slinný test, a když dostal výsledky, zjistil, že má rakovinu prostaty.



Řekl: „Byl jsem naprosto šokován, když jsem se dozvěděl svou diagnózu, protože jsem neměl vůbec žádné příznaky, takže vím, že by mi nikdy nebyla stanovena diagnóza v této fázi, kdybych se nezapojil do testu.“



Turnbull podstoupil robotickou operaci, při níž mu byla odstraněna část prostaty, a daří se mu dobře.



Řekl: „Protože test slin odhalil, že mám vysoké genetické riziko vzniku tohoto onemocnění, přihlásil se do studie můj mladší bratr, který by byl příliš mladý na to, aby se do ní přímo zapojil, a zjistil, že má také agresivní nádor prostaty. Je neuvěřitelné, že díky této studii byly nyní v mé rodině zachráněny dva životy.“



Eeles, konzultantka v oboru klinické onkologie a genetiky rakoviny v nadačním fondu Royal Marsden NHS, upozornila, že než bude možné test rozšířit, bude zapotřebí dalšího výzkumu.



„Naším dalším krokem bude testování genetických markerů, které jsme identifikovali a které jsou spojeny s rizikem rakoviny prostaty u různých skupin obyvatelstva, abychom zajistili, že tento test bude přínosem pro všechny muže.“



Stárnutí populace a prodlužující se průměrná délka života znamenají, že počet starších mužů na celém světě, kteří žijí déle, roste. Vzhledem k tomu, že hlavním rizikovým faktorům rakoviny prostaty - jako je věk nad 50 let a výskyt tohoto onemocnění v rodině - se nelze vyhnout, odborníci se domnívají, že nárůstu počtu případů nebude možné zabránit pouhou změnou životního stylu nebo zásahy v oblasti veřejného zdraví.



Lepší testování a včasná diagnostika by však mohly pomoci snížit zátěž a zachránit životy.



„Rakovina, která je zachycena včas, je s mnohem větší pravděpodobností vyléčitelná,“ řekl profesor Kristian Helin, výkonný ředitel ICR. „A vzhledem k tomu, že se počet případů rakoviny prostaty do roku 2040 zdvojnásobí, musíme mít k dispozici program včasné diagnostiky tohoto onemocnění.



„Víme, že současný test PSA může způsobit, že muži podstupují zbytečnou léčbu, a co je ještě znepokojivější, že mu uniknou muži, kteří rakovinu mají. Naléhavě potřebujeme vylepšený test, který by tuto nemoc odhalil. Tento výzkum je slibným krokem na cestě k tomuto cíli a zdůrazňuje roli, kterou může genetické testování hrát při záchraně životů.“









Podrobnosti v angličtině ZDE

