Děti umírají na podvýživu. Izraelská operace v Rafáhu vyvolává v Gaze hladomor

2. 6. 2024

Příchod izraelských jednotek do jižního pohraničního města zadusil dodávky pomoci, v jižní Gaze se prohlubuje hlad



Fayiz Abu Ataya se narodil do války a nic jiného neznal. Během svého prvního a jediného jara ve městě sužovaném hladem se z něj stal stín dítěte s kůží bolestivě nataženou na vyčnívajících kostech.



V sedmi měsících života měl jen málo času na to, aby se stal známým mimo rodinu, která ho milovala. Když však byla minulý týden oznámena jeho smrt na podvýživu, zaznělo to po celém světě jako varování před rychle se prohlubující krizí v centrální a jižní části Gazy, kterou vyvolala izraelská vojenská operace v městě Rafáh.



V Gaze bylo zaznamenáno nejméně 30 dětských obětí podvýživy, ale téměř všechny zemřely na severu, donedávna oblasti s nejextrémnějším nedostatkem potravin a lékařské péče, kde podle vysokého představitele americké humanitární pomoci zavládl v některých oblastech hladomor.



„Současná situace v Rafáhu je pro děti katastrofou,“ řekl Jonathan Crickx, vedoucí komunikace Unicefu v Palestině. „Pokud nebude možné distribuovat zásoby výživy, zejména hotové terapeutické potraviny, které se používají k řešení podvýživy dětí, bude přerušena léčba více než 3 000 dětí s akutní podvýživou.“



Sever Gazy, odříznutý izraelským vojenským kordonem, byl po celé měsíce hladovější než jih. Pomoc do pásma většinou pronikala přes přechod Rafáh s Egyptem a bránu Kerem Šalom z Izraele.



Nyní je hranice s Egyptem kontrolována izraelskými vojáky, přechod Rafáh je uzavřen a boje přiškrtily dodávky humanitární pomoci přes Kerem Šalom. Podle údajů OSN z minulého týdne se dodávky humanitární pomoci do Gazy od 7. května, kdy operace začala, celkově snížily o dvě třetiny.



Velká část potravin, které se do Gazy stále dostávají, je dodávána na sever přes nové přechody, což znamená, že se tamní krize zmírnila, ale lidem na jihu zásoby docházejí, uvedl šéf Světového potravinového programu pro Palestinu.



„[Na severu] se situace oproti stavu před pěti týdny výrazně zlepšila,“ řekl Matthew Hollingworth. „Na druhé straně, ve středu a zejména na jihu, jsme právě od 7. května svědky toho, že se situace začíná opět zhoršovat.



„Máme zhruba týden, než lidem skutečně dojde veškerá pomoc, kterou mohli získat během dubna a začátkem května.“



Plovoucí molo, které vybudovaly Spojené státy a které je schopné převádět zásilky buď na sever, nebo na jih, bylo poškozeno špatným počasím a očekává se, že bude mimo provoz ještě nejméně několik dní.



Izraelský raketový úder, který minulý víkend vyvolal požár mezi přeplněnými stany uprchlíků a zabil nejméně 45 lidí, byl chmurnou ukázkou naléhavého ohrožení civilistů bombami a kulkami během operace v Gaze.



Kolaps přístupu k potravinám a lékařské péči je sice pomalejší tragédií, která však nyní ohrožuje téměř každého na jihu enklávy. Dvacet mezinárodních humanitárních agentur minulý týden varovalo, že „nepředvídatelný přísun pomoci do Gazy vytvořil přelud lepšího přístupu, zatímco humanitární pomoc je ve skutečnosti na pokraji zhroucení“.



Nyní se obávají „zrychlení nárůstu počtu úmrtí v důsledku hladu, nemocí a odepření lékařské pomoci“, uvedly tyto skupiny, včetně Lékařů bez hranic, Oxfamu a Save the Children, ve společném prohlášení.





V sobotu bylo v Deir al Balah zaznamenáno další úmrtí dítěte na podvýživu, jednalo se o 13letého chlapce. Tyto dvě ztráty během jednoho týdne jsou pravděpodobně ukazatelem mnohem větší nouze.









„V podobných krizích po celém světě podle zkušeností Unicefu obvykle děti neumírají na podvýživu a dehydrataci v nemocnicích, ale doma, na ulici nebo tam, kde se ukrývají,“ uvedl Crickx. „To znamená, že hlášená úmrtí dětí na podvýživu ukazují pouze část celkové bilance. Existuje důvodná obava, že i v Gaze je značný počet dětí postižených podvýživou, které nejsou v hlášených údajích zastoupeny.“

Hollingworth z WFP vyzval k urychlenému přijetí opatření, která by zabránila tomu, aby se tento stav stal skutečností. „V době vyhlášení hladomoru je již příliš pozdě, mrtvých je již příliš mnoho,“ řekl. „Na jihu a v centru Gazy není nutně pozdě, ale musíme jednat hned.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

Většina dětí mladších pěti let v Gaze tráví celé dny, aniž by vůbec něco jedly. Podle mluvčí WHO Margaret Harrisové bylo v květnovém průzkumu, který se zabýval přístupem k potravinám v průběhu tří dnů, zjištěno, že 85 % z nich strávilo alespoň jeden den bez jídla.Nedostatek potravin není jediným rizikem. Nedostatek čisté vody a hygienických zařízení také znamená, že děti jsou mnohem více ohroženy infekčními nemocemi, které jsou nebezpečné zejména pro velmi malé děti. Uzavření většiny nemocnic a klinik, poškození těch, které stále fungují, a velká přeplněnost znamenají, že rodiče mají problém dostat se i k základní péči při gastrointestinálních onemocněních, natož k pečlivému sledování a léčbě, která je nutná k zotavení z podvýživy.Organizace Save the Children uvedla, že již neexistuje žádná cesta, kterou by mohla provádět lékařské evakuace dětí, které potřebují naléhavé ošetření, mimo Gazu.Po silném tlaku na nedostatek pomoci ze strany USA, nejbližšího spojence Izraele, a po rozhodnutí mezinárodního soudního dvora, že Izrael musí udělat více pro řešení humanitární katastrofy, země otevřela nové přechody pro pomoc.Izraelské úřady tvrdí, že neexistuje žádný limit pro dodávky, které lze do Gazy posílat, obviňují z hladu selhání logistiky humanitárních skupin a uvádějí údaje o počtu kamionů s pomocí do Gazy, které jsou vyšší než údaje OSN.„Izrael se zavázal dodržovat své závazky podle mezinárodního práva a naši stanovenou politiku, že neexistuje žádný limit pro množství humanitární pomoci, kterou jsme ochotni přijmout,“ řekl Šimon Freedman, mluvčí Cogatu, izraelského orgánu odpovědného za koordinaci humanitární pomoci.Uvedl, že průměrný denní počet kamionů do Gazy se v květnu zvýšil na přibližně 350 ve srovnání s přibližně 300 v dubnu, a dodal: „Vím, že různé organizace zveřejnily i jiná čísla, ale ta nepředstavují úplný obraz.“Humanitární pracovníci označili zaměření na počty kamionů za zavádějící, protože neexistuje žádný standard ani pro velikost kamionů, ani pro způsob počítání plných či částečných nákladů, ani pro místa, kde by se měly počítat. Izrael počítá kamiony projíždějící do Kerem Šalomu, včetně některých, které nejsou plně naložené, zatímco OSN počítá pouze ty, které do Gazy přijíždějí plně naložené.„Počítání kamionů je téměř bláznivá hra,“ řekl v pátek mluvčí OCHA Jens Laerke. Místo toho by se měl soustředit na to, jaké zásoby se do Gazy dostanou a následně se dostanou k potřebným, dodal.Humanitární skupiny tvrdí, že soubor bezpečnostních požadavků a logistických problémů - které se samy o sobě nemusí zdát nepřekonatelné - znamená, že je prakticky nemožné dodat dostatečnou pomoc. Patří mezi ně kapacita izraelských bezpečnostních kontrol na všech hranicích, získání povolení od armády k pohybu uvnitř Gazy. Norská rada pro uprchlíky popsala snahu dostat se k nejzranitelnějším lidem v Gaze jako „obrovskou hru s hady a žebříky“, při níž pracovníci dělají „velmi malé kroky vpřed a pak skončí zase na začátku“.„Pokud budou humanitární dodávky do Gazy vpuštěny, může se stát, že nebudeme mít palivo, kterým bychom je mohli přepravovat. Když budeme mít palivo, možná nebudeme mít hotovost, kterou bychom mohli zaplatit za nákladní auta,“ uvedl. „V den, kdy budeme moci zaplatit za nákladní automobily, by mohly být cesty do skladů příliš nebezpečné. A pokud se nám podaří dostat do skladu, zaměstnanci, na kterých jsme závislí při nakládání nákladu, mohli utéct, když se výbuchy přiblížily příliš blízko.“V březnu koalice humanitárních skupin varovala, že na severu Gazy hrozí hladomor a lidé trpí „katastrofální mírou hladu“.Skupina Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) uvedla, že v „nejhorším případě“, který zahrnuje i nyní probíhající invazi do Rafáhu, by hladomoru čelily i jižní části Gazy.