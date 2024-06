Lék, který „rozpouští“ nádory, by mohl nahradit operaci rakoviny střev, informují lékaři

3. 6. 2024

čas čtení 4 minuty





Všichni pacienti ve studii užívání pembrolizumabu byli po kombinaci léku a chirurgického zákroku bez rakoviny



Imunoterapeutický lék „rozpouští“ nádory, dramaticky zvyšuje šance na vyléčení rakoviny tlustého střeva a může dokonce nahradit nutnost chirurgického zákroku, uvedli lékaři.



Pembrolizumab se zaměřuje na specifický protein na povrchu imunitních buněk, které pak vyhledávají a ničí rakovinné buňky.

Klinická studie zjistila, že podávání léku před operací namísto chemoterapie vedlo k obrovskému nárůstu počtu pacientů, kteří byli prohlášeni za zbavené rakoviny. Výsledky byly prezentovány na výročním zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO), největší světové konferenci o rakovině.



Studii vedly University College London, nemocnice University College London, Christie NHS Foundation Trust v Manchesteru, St James's University hospital v Leedsu, University hospital Southampton a University of Glasgow.



Prof. Mark Saunders, konzultant klinické onkologie v Christie, uvedl, že výsledky studie jsou „opravdu velmi vzrušující“.



„Imunoterapie před operací by mohla pro pacienty s tímto typem rakoviny změnit pravidla hry. Nejenže je výsledek lepší, ale ušetří to pacienty i konvenční chemoterapie, která má často více vedlejších účinků. V budoucnu může imunoterapie dokonce nahradit nutnost chirurgického zákroku.“



Rakovina střev je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. Podle Světové zdravotnické organizace je ročně zaznamenáno více než 1,9 milionu nových případů a více než 900 000 úmrtí.



V rámci studie, kterou financovala společnost Merck Sharp and Dohme a sponzorovala University College London, výzkumníci rekrutovali 32 pacientů s rakovinou střeva ve druhém nebo třetím stadiu a určitým genetickým profilem (MMR deficientní/MSI-High bowel cancer) z pěti nemocnic ve Velké Británii.



Přibližně 15 % pacientů s rakovinou střeva ve druhém nebo třetím stadiu má tuto specifickou genetickou výbavu.



Pacienti dostávali před operací devět týdnů pembrolizumab, známého také jako keytruda, namísto obvyklé léčby chemoterapií a operací, a poté byli po určitou dobu sledováni.



Výsledky ukázaly, že 59 % pacientů nemělo po léčbě pembrolizumabem žádné známky rakoviny, přičemž u zbývajících 41 % pacientů byla jakákoli rakovina odstraněna během operace.



Všichni pacienti ve studii byli po léčbě bez rakoviny. Když byla pacientům s tímto genetickým profilem podávána standardní chemoterapie, nemělo po operaci žádné známky rakoviny méně než 5 % pacientů, uvedla UCL.



Během několika příštích let bude studie hodnotit také celkové přežití a míru recidivy.



Tento přístup také znamenal, že pacienti nepotřebovali žádnou pooperační chemoterapii, která má vedlejší účinky a je náročná na snášení.



Dr. Kai-Keen Shiu, hlavní výzkumník studie a konzultant lékařské onkologie na UCLH, uvedl: „Naše výsledky naznačují, že pembrolizumab je bezpečná a vysoce účinná léčba, která zlepšuje výsledky u pacientů s vysoce rizikovým karcinomem střeva a zvyšuje šance na vyléčení onemocnění v časném stadiu.“



Shiu upozornil, že tým bude muset počkat, zda pacienti ve studii zůstanou bez rakoviny po delší dobu, ale uvedl, že první náznaky jsou „velmi pozitivní“.



„Imunoterapie může způsobit, že nádory zmizí ještě před operací. Pokud rakovinu rozpustíte před operací, obvykle ztrojnásobíte šance na přežití,“ dodal Shiu. „Pokud mají pacienti kompletní odpověď na pembrolizumab, může to ztrojnásobit šanci na přežití.



„Pacienti také po něm nepotřebují žádnou chemoterapii, takže se vyhnou všem těm vedlejším účinkům.“





Dr. Marnix Jansen, klinický vědec z UCL Cancer Institute, uvedl, že je třeba provést další práce na vyhodnocení pembrolizumabu, než bude moci být považován za standardní léčbu. „Ale vzhledem ke kvalitě výsledků této studie si myslím, že je možné, že bychom se s ním mohli setkat na klinice během několika let, pokud budou další studie podobně úspěšné.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

