Izrael se obává, že Bidenův mírový plán by mohl poškodit Netanjahuovu volební podporu

3. 6. 2024

Ironický komentář Laury K., který má bohužel příliš těsnou vazbu na skutečnost

Benjamin Netanjahu odmítl mírovou dohodu s Hamásem kvůli nepřijatelné podmínce, že by tím bylo zajištěno propuštění rukojmích. Plán předložený prezidentem Bidenem dokonce navrhoval obnovu Gazy s tím, že v ní budou stále žít Gazané, jako by to byli původní obyvatelé nebo tak něco. Představte si, že sedm měsíců provádíte genocidu, jen aby vám pak bylo nařízeno, že máte zemi vrátit lidem, které etnicky čistíte.





Britský ministr zahraničí David Cameron řekl, že boje by měly ustat, abychom mohli vpustit „záplavu humanitární pomoci“, ale to je zbytečné, protože Izrael nikdy pomoc nezastavil, že? Izrael byl připraven vynaložit 100 milionů liber na to, aby se pokusil Camerona sesadit, takže mu někdo musel vysvětlit, že Cameron je v Horní sněmovně, takže tato strategie nebude fungovat.



Biden předložil svůj mírový plán poté, co odmítl podobný izraelský návrh nedělat mír a místo toho bombardovat Haag. Donald Trump řekl, že by souhlasil s bombardováním Haagu, aby odvedl pozornost od záležitosti se Stormy Daniels, a proto je Biden menším zlem.



Biden vysvětlil, že mu nebylo umožněno předložit svůj mírový plán dříve, protože byl zabit neuspokojivý počet palestinských dětí. Ale teď, když válečná mašinérie rozemlela dostatečný počet dětí, může být na řadě pro tuto léčbu i jiná země. Další na řadě jsou Irsko a Španělsko.



Nikdo nemůže zpochybnit, že válka v Gaze přinesla impozantní seznam úspěchů, jako je zvýšení počtu rekrutů Hamásu a vybudování mola, které se rozpadlo za pouhých 320 milionů dolarů. Když se věci vyvíjejí tak dobře, proč byste chtěli přestat? Netanjahu trvá na tom, že mír by byl špatný pro jeho volební podporu, a na té mu záleží mnohem víc než na rukojmích.



Bidenův mírový návrh Hamás přijal, ale Izrael ho odmítl, takže Biden přirozeně hodlá vinu svalit na Hamás, aby si udržel AIPAC od těla, než si to vyřeší. Muž, který dodává Izraeli zbraně, řekl, že bohužel není schopen zastavit izraelské vražedné řádění, ale má tajný plán.



Biden je nešťastný, že Netanjahu poškodil jeho volebni podporu, a tak se uchyluje ke svému oblíbenému koníčku, kterým je změna režimu na Blízkém východě. Prý chce udělat premiérem někoho, kdo se jmenuje Benny Gantz, bez ohledu na to, co si přeje izraelská veřejnost.



Tři členové AIPAC prý spontánně začali hořet, poté, co se dozvěděli, že by USA mohly vybrat vůdce Izraele, přesně tak, jak si Izrael vybírá vůdce USA, ale pravdou je, že nejste skutečnou zemí, dokud za vás USA nevybraly vašeho vůdce.



V Tel Avivu se shromáždili protestující, kteří požadovali, aby Netanjahu přijal Bidenovu dohodu, ale Izrael jako jediná demokracie na Blízkém východě v žádném případě neposlechne vůli svého lidu. To je jediná věc, na které se všechny strany shodnou.



Izraelská opozice postavila Netanjahua do obtížné pozice, když prohlásila, že za podporu převratu podpoří Bidenovu dohodu. Krajně pravicoví ministři Itamar Ben Gvir a Bezalel Smotrich, kteří byli pojmenováni po pekelných démonech, pohrozili, že v případě dohody odstoupí, protože byli zděšeni návrhy, aby Izrael přestal bombardovat stany v Rafáhu. To znamená, že izraelský premiér by mohl být svržen z obou stran.



Netanjahu prohlásil, že Izrael přijme dohodu pouze pod podmínkou, že Hamás bude zcela zničen a hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu bude předán vyšetřovatelům Mosadu. Nejsem žádná odbornice na vyjednávání, ale požadovat úplné zničení lidí, s nimiž vyjednáváte, je jistě dobrý způsob, jak je získat na svou stranu. Jen nechápu, proč by Hamás řekl ne. Proč jsou takoví?



Palestinci by rozhodně měli souhlasit s tím, že budou bezbranní, protože Izrael se k bezbranným civilistům chová vždycky tak dobře. Stačí se podívat, jak je svléká do naha, bije je k smrti a poutá je tak pevně, že jim nakonec musí amputovat končetiny. Kdo by se tomu nechtěl podřídit? Zlí lidé, to jsou ti, kdo se nechtějí tomu podřídit!



„Hamás je i nadále odhodlán zničit Izrael,“ tvrdili vůdci, kteří jsou plně odhodláni zničit Gazu. Pak poukázali na to, že Hamás by mohl bombardovat civilisty, takže jediným řešením je bombardovat civilisty, a to mnohem více civilistů, než by Hamás kdy byl schopen bombardovat, protože Hamás jsou teroristé. Je zřejmé, že souhlasem s mírem nemůžeme nechat teroristy vyhrát, že?

