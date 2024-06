Dopis do Haagu je reakcí na skandální premiérovy výroky

Iniciativa považuje žádost o zatykač na izraelské představitele za první známku toho, že Izrael již nadále nebude beztrestným. „Dovedeme si představit rozšíření žaloby i o další přední izraelské činitele, a to minimálně za verbální vybízení ke genocidě, či rozšíření žalobních bodů i na válečné zločiny provozované izraelskou armádou a izraelskou vojenskou správou na Západním břehu Jordánu. Oceňujeme však tento počin coby signál do budoucna a snahu o to, aby skončila izraelská beztrestnost tváří tvář genocidě, kterou Izrael v Gaze páchá,“ dodává k tomu mluvčí iniciativy Zdeněk Jehlička.

Fialova šaráda s diskusí

Dopis podporující vyšetřování ICC napsali zástupci Ne naším jménem! v reakci na skandální výroky premiéra Fialy, který označil žádost o zatykač na představitelé Izraele za „děsivý a zcela nepřijatelný“. To považuje iniciativa za nepochopení principu nezávislosti a nestrannosti soudu a za ideologickou snahu o jeho ovlivňování.

Podiv vyvolala též Fialova žádost o důstojnou diskusi po konfrontaci, které byl vystaven při autogramiádě své knihy v pondělí 27.4. v kavárně Academia. „Premiér Fiala se dovolává diskuse, a přitom ignoruje výzvy k dodržování mezinárodního práva. Dovolává se diskuse, a přitom popírá naše již přijaté uznání palestinského státu. Dovolává se diskuse, a zároveň chce v rozporu s našimi závazky k mezinárodnímu právu stěhovat českou ambasádu do Jeruzaléma. Dovolává se diskuse a diplomaticky kryje izraelské válečné zločiny v Gaze. O čem pak chce pan premiér kultivovaně diskutovat?“ ptá se člen iniciativy Ne naším jménem! Cyril Čuda.

V Praze 3. června 2024

Další z demonstrací na podporu Mezinárodního trestního soudu, proti pokračující izraelské válce proti Gaze a izraelským válečným zločinům v Rafahu proběhne ve středu 5. června od 17:30 před Úřadem vlády.