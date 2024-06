Věra Jourová: Elon Musk nechápe obavy EU z dezinformací na Twitteru

5. 6. 2024

čas čtení 5 minut



Podle eurokomisařky Věry Jourové musí technologické firmy zaměstnávat pracovníky znalé právních a historických souvislostí svobody projevu v Evropě



Elon Musk, miliardář a majitel společnosti X, dříve známé jako Twitter, nemá pochopení pro evropské obavy z nenávisti a rozdělení, které mohou být důsledkem šíření dezinformací, uvedla vysoká komisařka EU.



Ve svém projevu jen několik dní před volbami do Evropského parlamentu, v nichž byly dezinformace, zejména propaganda podporovaná Ruskem, klíčovým tématem, Věra Jourová kritizovala to, co označila za jasné zhoršení moderování obsahu na Twitteru od doby, kdy Musk v roce 2022 platformu koupil.



„Elon Musk od počátku svého snažení s Twitterem, myslím, postrádá určité pochopení pro to, proč jsme v EU tak opatrní nebo obezřetní, když vidíme první zárodky něčeho, co by se mohlo rozrůst, a to kvůli historii v minulém století, kdy první náznaky antisemitismu nebyly zastaveny,“ řekla. Podle eurokomisařky Věry Jourové musí technologické firmy zaměstnávat pracovníky znalé právních a historických souvislostí svobody projevu v EvropěElon Musk, miliardář a majitel společnosti X, dříve známé jako Twitter, nemá pochopení pro evropské obavy z nenávisti a rozdělení, které mohou být důsledkem šíření dezinformací, uvedla vysoká komisařka EU.Ve svém projevu jen několik dní před volbami do Evropského parlamentu, v nichž byly dezinformace, zejména propaganda podporovaná Ruskem, klíčovým tématem, Věra Jourová kritizovala to, co označila za jasné zhoršení moderování obsahu na Twitteru od doby, kdy Musk v roce 2022 platformu koupil.„Elon Musk od počátku svého snažení s Twitterem, myslím, postrádá určité pochopení pro to, proč jsme v EU tak opatrní nebo obezřetní, když vidíme první zárodky něčeho, co by se mohlo rozrůst, a to kvůli historii v minulém století, kdy první náznaky antisemitismu nebyly zastaveny,“ řekla.



„Protože máme tyto krvavé lekce z naší historie, jsme možná opatrnější než USA.“



Jourová se jako místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost zabývá demokracií, právním státem a dezinformacemi v 27členném bloku. Zdůraznila také, že je třeba, aby Meta, vlastník Facebooku a Instagramu, posílila úsilí v boji proti propagandě.



Před volbami do Evropského parlamentu, které se konají od čtvrtka do neděle, Jourová uvedla, že v zemích, jako je Slovensko, kde nedávno došlo k pokusu o atentát na premiéra Roberta Fica, se objevily vlny „pokusů o ovlivňování informačního prostoru“ a polarizaci veřejnosti.





Komise je znepokojena „rozsahem dezinformací“ a „velikostí dosahu“ platforem, jako jsou Facebook a Twitter, které zasahují miliardy lidí po celém světě, dodala.

Jourová sdělila Lindě Yaccarino, výkonné ředitelce platformy X, že systém „komunitních poznámek“, který platforma zavedla s cílem zlepšit své moderování, není řešením, kterou EU hledá.

„Tento svět je nějakým způsobem rozbitý, poškozený. Moje generace spoustu věcí zkazila,“ řekla. „Naší velkou nadějí je mladá generace a najednou vidím, že její část je v zajetí systému. Je to opravdu děsivé. Proto o tom musíme diskutovat na nejvyšší možné úrovni. Musí probíhat diskuse v trojúhelníku světa politiky, výzkumu a technologií.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

254

„Členské státy v Pobaltí jsou obecně znepokojeny velkou intenzitou ruské propagandy, která se dostává k rusky mluvícím občanům,“ uvedla.Aby mohly velké technologické společnosti plnit svou povinnost odstraňovat nelegální a zahraniční vměšování, musejí by zaměstnávat lidi, kteří vědí, o čem mluví, uvedla Jourová, která se právě vrátila z návštěvy Silicon Valley.Prozradila, že komise zkoumá, zda by mohla do své regulační sféry zahrnout aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, která je populární ve východoevropských zemích. Se 41 miliony aktivních uživatelů měsíčně v EU je pod hranicí 45 milionů uživatelů, která by ji podle práva EU klasifikovala jako „velmi rozsáhlou online platformu“.„Musíme [tato čísla] zkontrolovat, protože na Telegram jsou velké stížnosti, zejména v pobaltských zemích a v zemích, kde je vysoký počet rusky mluvících lidí,“ uvedla Jourová.Jourová uvedla, že společnost X argumentovala tím, že poznámky, které umožňují uživatelům kritizovat obsah, mají „sebeočistný“ účinek.„Ale moje odpověď zněla: rádi bychom, aby kontrolu faktů prováděli lidé, kteří tématům rozumí, nejsou aktivisté, nejsou zaujatí a dokáží rozpoznat rozdíl mezi fakty a názory,“ uvedla Jourová.„Potřebujete lidi, kteří rozumí jazyku, historii a právu členských států, kde klíčová rozhodnutí nejvyšších soudů nebo ústavních soudů stanovila, kde je hranice svobody slova. Slova mají význam, a proto bychom chtěli, aby si [ve firmě X] najali odborníky, kteří tuto práci budou umět dělat,“ dodala.Dodala, že souhlasí s Muskem, že svoboda slova je prioritou. Dodala však, že musí pochopit, že v Evropě je tato svoboda spojena se souborem zákonů zakazujících nenávistné projevy a podněcování k násilí. Dodala, že velké technologické společnosti si musí dávat pozor na vytváření „vln nenávisti a rasismu“, které by mohly vést k „řetězci násilí“.Další záležitostí, která komisařku, jež se po vypršení svého současného mandátu nechce vrátit do Bruselu, hluboce znepokojuje, je dopad sociálních médií na děti a mládež.Podle ní je „příliš mnoho sebevražd, případů bulimie, duševně nemocných mladých lidí, příliš mnoho obtěžování, šikany“ a předpověděla, že duševní zdraví dětí, které vyrostly na sociálních médiích, bude v příštích pěti letech „tématem číslo jedna“.Podle Jourové je zapotřebí seriózní výzkum, který by shromáždil údaje o tom, jaký formativní vliv mohou mít sociální média na hodnoty mladých lidí a jejich chápání zásad společnosti a přijatelného chování.