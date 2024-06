Joe Biden: Jsou „všechny důvody“ domnívat se, že Netanjahu prodlužuje válku v Gaze kvůli svému politickému prospěchu

4. 6. 2024

Výroky amerického prezidenta pro časopis Time o Netanjahuově roli v konfliktu vyvolaly silně kritickou reakci izraelské vlády

Tlak na Netanjahua, aby podpořil plán příměří, roste



Joe Biden prohlásil, že existují „všechny důvody“ k závěru, že Benjamin Netanjahu prodlužuje válku v Gaze kvůli vlastní politické sebezáchově.



Netanjahuova popularita prudce poklesla po útoku Hamásu ze 7. října, který odhalil závažné nedostatky v izraelské bezpečnosti. Podle většiny politických pozorovatelů by Netanjahu prohrál volby, pokud by se konaly nyní, a byl by nucen odejít do opozice, kde by čelil soudnímu projednávání obvinění z korupce. Volby však byly odloženy do doby, než skončí válka, nebo alespoň než budou hlavní vojenské operace považovány za ukončené.



Časopis Time se Bidena zeptal, zda se domnívá, že Netanjahu „prodlužuje válku kvůli vlastní politické sebezáchově“.



„Nebudu to komentovat,“ odpověděl prezident, ale dodal: „Lidé mají všechny důvody k tomu, aby si takový závěr udělali.“



Přešel k diskusi o některých vnitropolitických problémech, kterým Netanjahu před válkou čelil.



Na otázku, zda chce Bidenovu odpověď upřesnit, odpověděl mluvčí americké Rady národní bezpečnosti John Kirby: „Myslím, že pan prezident se ve své odpovědi vyjádřil velmi jasně, a my necháme pana premiéra, aby se vyjádřil ke své vlastní politice. Pan prezident se odvolával na to, co řeklo mnoho kritiků.“



Mluvčí izraelské vlády David Mencer v reakci uvedl, že Bidenovy výroky o Netanjahuovi a izraelské politice jsou „mimo diplomatické normy každé správně smýšlející země“.



V průběhu rozsáhlého rozhovoru byl Biden dotázán také na obvinění, které vyšetřuje Mezinárodní trestní soud (ICC) a Mezinárodní soudní dvůr (ICJ), že Izrael páchá v Gaze válečné zločiny. Prezident odpověděl nejednoznačně.



„Odpověď zní, že je to nejisté a bylo to vyšetřováno samotnými Izraelci,“ řekl. „Mezinárodní trestní soud je něco, co neuznáváme. Ale jedno je jisté: lidé v Gaze, Palestinci, velmi trpí, kvůli nedostatku jídla, vody, léků atd. A bylo zabito mnoho nevinných lidí.“



Biden upozornil, že odpovědnost za krveprolití v Izraeli a Gaze nese také Hamás.



Na konkrétní otázku, zda Izrael používá „vyhladovění civilistů jako metodu vedení války“, což je obvinění, které vznáší žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan., řekl Biden:



„Ne, to si nemyslím.“ Poté však dodal: „Myslím si, že sprovádějí činnost, která je nevhodná.“

Na závěr však Biden prohlásil, že Izraelci skutečně „tuto chybu dělají“.









Podrobnosti v angličtině ZDE

Biden uvedl, že když navštívil Izrael po útoku ze 7. října, řekl Netanjahuově vládě: „Neudělejte stejnou chybu jako my, když jsme šli po [Usámovi] bin Ládinovi. Myšlenka okupace Afghánistánu, myšlenka, že byl v Iráku jaderný arzenál, to ... prostě nebyla pravda. A vedlo to k nekonečným válkám. Nedělejte chyby, které jsme udělali my.“