Autoritářští nacionalisté ve střední a východní Evropě se snaží „obsadit“ Brusel

4. 6. 2024 / Robert Anderson

čas čtení 32 minut



Foto: Bratři ve zbrani: Italská premiérka Georgia Meloniová se svým maďarským protějškem Viktorem Orbánem.



Očekává se, že víkendové volby do Evropského parlamentu ukáží posun k radikální a krajní pravici napříč celým blokem a střední a východní Evropa - kde se populističtí a autoritářští nacionalisté poprvé prodrali k moci - opět vede.



Dvacet let po prvním vstupu zemí střední a východní Evropy do Evropské unie - kde nyní tvoří zhruba čtvrtinu parlamentních křesel - se radikální pravice pravděpodobně dostane na první místo v pěti z 11 členských států EU v regionu, navíc strany s podobnými názory vedou v dalších dvou zemích. V mnoha zemích střední a východní Evropy se přinejmenším měkké euroskeptické názory nyní staly hlavním názorovým proudem.

Mezi tyto státy patří všechny čtyři visegrádské státy střední Evropy. Mezi vítěze radikální pravice bude určitě patřit strana Fidesz Viktora Orbána, která od roku 2010 nepřetržitě vládne Maďarsku a natolik zdeformovala demokracii v této zemi, že ji Freedom House nyní řadí do kategorie hybridních režimů. Radikální pravice pravděpodobně zvítězí také v Polsku (kde až do loňských říjnových parlamentních voleb vládla strana Právo a spravedlnost), v Bulharsku (kde se ve stejnou dobu konají parlamentní volby), v Estonsku a ve Slovinsku. Očekává se, že víkendové volby do Evropského parlamentu ukáží posun k radikální a krajní pravici napříč celým blokem a střední a východní Evropa - kde se populističtí a autoritářští nacionalisté poprvé prodrali k moci - opět vede.



V Česku a na Slovensku by měly zvítězit také strany, které sdílejí stejné radikálně pravicové názory. Na Slovensku si po pokusu o atentát na premiéra Roberta Fica minulý měsíc vybojovala těsný náskok nominálně levicová vládní strana Smer. V Česku si údajně neideologická strana ANO miliardáře Andreje Babiše (člen liberální skupiny Obnovme Evropu v Evropském parlamentu) udržuje náskok před vládnoucí středopravou koalicí Spolu.



Jinde se očekává silný výkon krajně pravicových stran v Rumunsku, Bulharsku a Chorvatsku. Hranici mezi radikální a krajní pravicí je také stále obtížnější stanovit - jak ukázal minulý měsíc v Madridu uspořádaný pravicový festival lásky španělské strany Vox - i když zpravidla krajní pravice obvykle tvrdí, že chce vystoupit z EU, a spíše obdivuje ruského diktátora Vladimira Putina.



Stejně jako v západní Evropě je i ve střední a východní Evropě krajní pravice legitimizována vstupem do vlády, obvykle se středopravicovými partnery, kteří často přejímají mnohé z její politiky. Chorvatské hnutí Vlast se minulý měsíc připojilo k vládnoucí pravicové koalici, zatímco slovenská SNS vytvořila koalici se Smerem a Hlasem, což vedlo k pozastavení činnosti obou levicových stran zastřešující skupinou PES pro evropské socialisty. Ironií osudu je, že Smer a Hlas budou pravděpodobně patřit k velmi malému počtu úspěchů socialistické skupiny ve střední a východní Evropě.



Očekávaný vzestup ve volbách do EP následuje po čtyřech letech úpadku populistů ve střední a východní Evropě, částečně kvůli covidu 19 a válce na Ukrajině. Zatímco krajní pravice ve střední a východní Evropě často těžila z konspiračních teorií covidu, radikální pravice byla často zatlačena do pozadí pandemií covidu, zejména proto, že měla tu smůlu, že byla u moci v Maďarsku a Polsku a těžko se s pandemií vyrovnávala. Pandemie odhalila neschopnost jejich vlád a jejich závislost na Bruselu, pokud jde o vakcíny a prostředky na obnovu, pokud se jim nepodařilo ovládnout mediální narativ, jako tomu bylo v Maďarsku.



Brutální ruská invaze na Ukrajinu v únoru 2022 také znevýhodnila radikální i krajní pravici, protože si často vybudovala úzké vazby na Moskvu a byla pošpiněna asociací s ní.



To se však nyní změnilo. Po více než dvou letech využívají populisté ve střední a východní Evropě únavu z války a strach z její eskalace k útokům na centristické rivaly a Brusel, které obviňují, že vojenskou pomocí a sankcemi vůči Moskvě posilují údajnou neústupnost Kyjeva a neusilují o „mír“. Tento narativ dominuje státní propagandistické kampani v Maďarsku, ale je také velkým tématem v komunikaci vládnoucí koalice na Slovensku, která se úzce drží Orbánova manuálu. Svou roli hrají také ruské dezinformace, zejména na Slovensku a v Bulharsku, což jsou země se silnou zbytkovou afinitou k Rusku.



Jinde tato taktika tak dobře nefunguje. Na východním křídle NATO, v Polsku a pobaltských státech, je bezpečnost přirozeně klíčovým tématem, které vládnoucí středopravicové strany využívají k posílení své podpory. Mezitím v jihovýchodní Evropě není válka tak velkým tématem a dominantní zůstávají vnitropolitické otázky.



Podaří se pravici ovládnout Brusel?



Co bude tento předpokládaný nárůst populistů znamenat pro EU? Nebude to znamenat příval zemí, které z EU vystoupí. Široce euroskeptická radikální pravice vždy jen koketovala s odchodem z EU, protože fondy EU se staly životně důležitými jak pro podporu domácích ekonomik, tak, zejména v Maďarsku, jako zdroj protekce a korupce. Po katastrofě brexitu vypadají nyní i náznaky odchodu z EU směšně.



Místo toho Orbán, grandiózní samozvaný vůdce středoevropských populistů, prohlásil, že očekávaný nárůst jeho podpory umožní sjednocené pravici „obsadit“ Brusel. To, že Maďarsko bude od července střídavě zastávat funkci rotujícího prezidenta EU, by mu mohlo poskytnout ideální příležitost k vyhlášení vítězství - pokud k němu dojde.



„Maďarská vláda určitě využije symbolickou sílu předsednictví EU pro své poselství,“ řekl minulý týden analytik Bulcsu Hunyadi v internetovém vysílání maďarského think-tanku Political Capital. „Skutečným cílem maďarské vlády je změnit hlavní proud v EU.“



Proud teče směrem k pravici. Mimo 11 členských států střední a východní Evropy jsou v ostatních 16 státech EU radikální nebo krajně pravicové strany, často s fašistickými kořeny, v současnosti u moci v Itálii, Finsku a Nizozemsku, zatímco ve Švédsku podporují středopravicovou vládu Švédští demokraté. V Itálii a Nizozemsku se očekává, že populistická pravice bude ve volbách do EP první, a také v Rakousku a Francii, kde by podle průzkumů mohla v příštích volbách převzít v obou zemích moc i na národní úrovni. Celkem tedy mohou být populistické strany na prvním místě v 11 z 27 členských států, z nichž sedm se nachází ve střední a východní Evropě.



Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR), která zahrnuje převážně radikální pravicové euroskeptiky, by se podle průzkumů veřejného mínění mohla posunout ze čtvrtého místa a stát se třetím největším kontingentem v Evropském parlamentu. Spolu s krajně pravicovou skupinou Identita a demokracie (ID) by spojená populistická pravice mohla mít dokonce více křesel než největší uskupení, středopravá Evropská lidová strana (EPP).



To vedlo k horečným spekulacím o přeskupení na pravici, možná prostřednictvím spojení skupin ECR a ID a/nebo koalice mezi ECR a EPP. Vyřazení německé neofašistické AfD ze skupiny ID učinilo užší spolupráci více myslitelnou. Způsob, jakým italská Georgia Meloniová zřejmě přechází mezi skupinami ECR a ID a zároveň udržuje dobré vztahy s předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou, tyto rozhovory rovněž podpořil.



Početný maďarský kontingent Fideszu, který je v současné době bez frakce poté, co v roce 2021 opustil EPP, než byl vyhozen, je zde ve hře, neboť Orbán se údajně chce připojit k ECR, ačkoli se v posledních letech názorově přiblížil spíše skupině ID. Orbán také opakovaně vyzval k vytvoření jednotné pravice.



„Mohlo by dojít k větší spolupráci mezi ECR a ID a také s EPP. To otevírá dveře pro větší spolupráci s pravicovými skupinami v Evropském parlamentu,“ říká Hunyadi.



Spory mezi stranami ECR a ID v několika zemích však činí jednotnou skupinu nepravděpodobnou. Populisté nevěří na kompromisy, takže mají často problémy se spoluprací. Navíc sympatie skupiny ID k Putinovi z ní činí v Bruselu prakticky vyvrhele a vylučují hlubší spolupráci s EPP.



Několik menších členů ECR dokonce pohrozilo odchodem, pokud bude proruské straně Fidesz umožněno vstoupit, a Orbánovo potenciální členství ve skupině je vnímáno jako překážka spolupráce s EPP.



I přes tyto přetrvávající třenice však pravděpodobný posun Evropského parlamentu doprava jistě ovlivní složení příští Evropské komise. Svědčí o tom již nadbíhání von der Leyenové ECR, které bylo ostře kritizováno evropskými socialisty, tradičním partnerem EPP v parlamentu.



„Do těchto voleb jde EPP, která přijala agendu ECR,“ komentoval minulý měsíc nizozemský politolog Cas Mudde v internetovém vysílání Voxeurop.



Volby by mohly být důležité také proto, že v nadcházejících parlamentních volbách dají impuls několika pravicovým stranám, zejména Svobodným v Rakousku letos na podzim a Babišovu ANO v Česku příští rok. Pokud by si tyto strany dokázaly udržet svou dynamiku, Orbán by přinejmenším nebyl ve svém obstrukčním postoji v Evropské radě tak osamocen, což by nakonec mohlo oslabit pevný postoj EU vůči Putinovi.



Analytici poukazují na politiky, jako je Zelená dohoda, dubnová kompromisní dohoda parlamentu EU o migraci a také snaha EU trestat porušovatele - zejména Maďarsko - zásad právního státu, jako na iniciativy, které by nyní mohly být ohroženy. Kromě toho by se zrodila jakákoli snaha o rozšíření většinového hlasování s cílem připravit další rozšíření EU. Stručně řečeno, všechny politiky, které populisté ve střední a východní Evropě nenávidí, by se mohly brzy ocitnout v jejich hledáčku.



Níže zpravodajové bne IntelliNews informují o kampaních do Evropského parlamentu ve svých zemích:



POBALTSKÉ STÁTY



Hrozba Ruska hmatatelně posílila význam EU (a také NATO) jako garanta bezpečnosti pobaltských států před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024. V důsledku toho se ve všech třech zemích očekává vyšší účast než obvykle a euroskepticismus je bagatelizován.



Podle dubnového průzkumu Eurobarometru jsou obrana a bezpečnost pro většinu pobaltských voličů hlavními tématy. Obranné a bezpečnostní otázky jsou nejdůležitější pro 60 % Litevců. To je nejvíce v EU; Finové toto téma uváděli jako druzí nejčastěji, následováni Dánskem, Lotyšskem, Českou republikou a Polskem.



V Estonsku již více než rok a půl trvající hospodářský propad jistě zvýší volební vyhlídky radikálních pravicových stran EKRE a Isamaa. Očekává se, že vládnoucí strana Reform bude v počtu mandátů v EP předstižena EKRE a dokonce i Isamaa.



V Litvě se očekává, že strany vládnoucího bloku (Svaz domoviny, Liberální hnutí a Strana svobody) dopadnou hůře než opoziční strany, Svaz zelených a rolníků, Demokratická unie „Pro Litvu“ a Litevská sociálně demokratická strana.



Vládnoucí lotyšská strana, středopravicová Nová jednota, čelí ve volbách také výzvě, neboť se nachází v centru několika skandálů. Ukázalo se, že bývalý premiér této strany Krisjanis Kariņs během svého působení ve funkci předsedy vlády použil více než 1 milion eur na drahé soukromé lety. Je pravděpodobné, že voliči podpoří „Novou jednotu“, ale Kariņs bude vynechán.



BULHARSKO



Bulharské voliče více zaměstnává hluboká politická krize v jejich zemi a hlasování do Evropského parlamentu nebude 9. června, kdy se v zemi bude rovněž volit nový bulharský parlament, od dubna 2021 již pošesté, středem jejich zájmu.



Hlasování 9. června by mohlo do Evropského parlamentu poslat více krajně pravicových politiků než kdykoli předtím. Proruská strana Vazraždane nabírá na síle a mohla by se umístit na druhém místě jak v předčasných parlamentních volbách, tak při hlasování do EP ve stejný den.



Jedním z možných důvodů úspěchu Vazraždane je zklamání bulharských voličů, protože ostatním politickým stranám se od dubna 2021 nepodařilo sestavit stabilní vládu. Očekává se, že to bude mít za následek nižší volební účast, z čehož budou těžit strany se stabilními příznivci.



Vazraždane získává také díky ruským dezinformacím v kombinaci se stále se zhoršujícími výsledky druhé velké proruské strany v Bulharsku - Bulharské socialistické strany (BSP). Lídr BSP Kornelia Ninova se usilovně snaží ukrást hlasy Vazraždane, ale místo toho od sebe odstrkuje tradiční příznivce strany.



Z očekávané nízké volební účasti (pod nebo kolem 40 %) bude těžit i strana Gerb, která se sice hlásí k prozápadnímu postoji, ale v minulosti upřednostňovala úzké vztahy s ruskými zájmy, včetně výstavby úseku TurkStream přes Bulharsko, který pomohl Kremlu obejít Ukrajinu při dodávkách zemního plynu. Očekává se, že z nízké volební účasti bude profitovat i Gerbův letitý neoficiální spojenec, Hnutí za práva a svobody (DPS).



CHORVATSKO



V Chorvatsku se volby do Evropského parlamentu konají uprostřed rušného volebního roku a byly do značné míry zastíněny dubnovými parlamentními volbami, které přinesly další vítězství Chorvatskému demokratickému svazu (HDZ) premiéra Andreje Plenkoviće, i když bez většiny. HDZ se sice ujímá vlády již třetí volební období v řadě, ale musel se spojit s krajně pravicovým Hnutím domoviny.



Dva měsíce po ostře sledovaných parlamentních volbách, které postavily Plenkoviće proti jeho populistickému soupeři, prezidentu Zoranu Milanovićovi, představuje Evropský parlament první zkoušku pro novou vládu.



Témata kampaně byla podobná jako v nedávných parlamentních volbách, i když debata byla méně klíčová. Hlavním domácím problémem je výkonnost chorvatské ekonomiky, která v poslední době patří k nejsilnějším v EU, zatímco opozice se snaží využít řady korupčních skandálů, do nichž byli zapleteni ministři předchozí vlády HDZ.



Dalším problémem je migrace; Chorvatsko nejenže leží na jedné z migračních tras z Blízkého východu do západní Evropy, ale je také závislé na zahraniční pracovní síle, zejména na sezónních pracích v cestovním ruchu a stavebnictví.



Na druhou stranu postoj Chorvatska vůči Rusku a Ukrajině - Plenkovićova vláda silně podporuje Kyjev, zatímco Milanović byl kritizován za svůj více proruský postoj - je méně výrazný než před parlamentními volbami.



ČESKO



Tradičně euroskeptické Česko by mohlo do EP vyslat ještě větší kontingent kritiků EU než minule. Z 21 křesel by dvě třetiny europoslanců mohly být euroskeptické nebo dokonce protiunijní.



Podle průzkumu agentury STEM/MARK zpracovaného pro Institut H21 v druhé polovině května vede populistická euroskeptická strana ANO miliardáře a expremiéra Andreje Babiše s 26,1 %, což jí dává šest mandátů.



Za ní následuje společný seznam SPOLU s 22,3 % a pěti mandáty. SPOLU tvoří tři strany vládní koalice, neoliberální a euroskeptická ODS, liberální středopravá TOP 09 a křesťanskodemokratická KDU-ČSL.



Předpokládá se, že 5% hranici pro zisk mandátů překročí ještě další dvě strany a tři společné kandidátní listiny. Menší koaliční strany, sociálně liberální Pirátská strana (12,1 % a 3 mandáty) a centrističtí Starostové (8,1 % a 3 mandáty), jsou dvě nejvíce proevropské strany v české politice.



Krajně pravicová SPD, jejíž lídři se opakovaně odvolávají na Czexit, se pro tyto volby spojila s Trikolórou a podle odhadů by měla získat 7,7 %. KSČM, která v roce 2021 zmizela z českého parlamentu, spojila síly s marginálními nacionalistickými stranami na kandidátce Stačilo! (Dost!). Strana Stačilo, která by měla podle odhadů shromáždit 7,7 %, je rovněž euroskeptická a požaduje ukončení vojenské podpory Ukrajiny ze strany EU.



Za Stačilo! následuje listina pravicové euroskeptické strany Zástava [Přísaha] a antizelených motoristů, jejíž lídr Filip Turek - popírač klimatických změn, který během pandemie covid prodával pochybné spreje proti „parazitům“ - vyhrožuje, že do Bruselu pojede se silným spalovacím motorem.



Vzhledem k tomu, že Zástava a motoristé mají v průzkumech 7,2 %, zdá se, že Turek pro svou kandidátní listinu získá předpokládané křeslo europoslance. Stranu Stačilo! by mohla reprezentovat její lídryně a europoslanecká veteránka Kateřina Konečná, zatímco SPD a Trikolóru vede bývalý europoslanec a pravicový euroskeptik Petr Mach. Vedle Turka a Macha se jako umírnění objevují kritici Green Dealu na kandidátce SPOLU, například lídr kandidátky Alexandr Vondra.



MAĎARSKO



Navzdory bravurním řečem Viktora Orbána o ovládnutí Bruselu čelí jeho strana Fidesz ve volbách do Evropského parlamentu značné výzvě ze strany nového vyzyvatele Petera Magyara, strany Tizsa. Magyar má 20-25% podporu.



Od pedofilního skandálu s udělováním milostí před čtyřmi měsíci, který vedl k rezignaci prezidenta a ministra spravedlnosti, dochází k pomalému, ale trvalému poklesu podpory Fideszu.



Magyarovu TISZA čekají první zkoušky ve volbách do Evropského parlamentu a místních volbách 9. června, jejichž výsledky budou sloužit jako ukazatel vyhlídek nováčka v politicky silně polarizované společnosti.



Zatím se zdá, že Magyar přebírá více hlasů od roztříštěných opozičních stran než od samotného Fideszu, a zůstávají otázky ohledně jeho skutečného postoje k Orbánovu režimu. Vůči Evropské unii také zřejmě zastává měkké euroskeptické názory.



Mezitím Orbán s využitím dominance Fideszu ve veřejnoprávních i soukromých médiích a masivní kampaně na sociálních sítích úspěšně vykresluje svou stranu jako jedinou překážku, která brání tomu, aby se Maďarsko zapletlo do války na Ukrajině.



Minulý víkend na shromáždění řekl, že Maďarsko může zůstat mimo válku pouze tehdy, pokud Fidesz 9. června dosáhne největšího volebního vítězství v Evropě. Varoval, že každý týden „nás přibližuje k válce.“ A že Evropa „možná přibližuje ruské síly“ tím, že financuje ukrajinské útoky na ruském území.



Již dříve ministr zahraničí Peter Szijjarto nepravdivě tvrdil, že EU plánuje zavést povinnou vojenskou službu v celé EU, což byla dezinformace, kterou v posledních týdnech posílila Orbánova rozsáhlá propagandistická mašinérie.



Očekává se, že ve svobodných, ale nespravedlivých volbách získá Fidesz přibližně 45 % hlasů a 10-11 z 21 maďarských křesel v Evropském parlamentu.



POLSKO



Polské volby jsou na poměry EU hodně o Rusku.



V jednom z videí propagujících co nejvyšší účast ve volebních místnostech 9. června je skupina lidí pod pohrůžkou střelné zbraně nahnána do obrněného vozidla, které je odveze na odlehlé místo, kde jsou nuceni vystoupit, aby se ocitli v obklíčení ozbrojených mužů v nepřehlédnutelných uniformách.



K lidem promlouvá muž - v ruštině. „Myslíte si, že nejde o vás? Že se vás to nemusí týkat?“ říká jim.



„No, šmejdi...“ říká muž, zatímco jeho vojáci začínají na vyděšené lidi mířit zbraněmi.



Jedna žena však vzdorovitě zvedne ruku, v níž drží pero. Ostatní ji následují a matou nepřátelské vojáky. „Evropu nezradíme,“ ozývá se na videu.



Video Akcja Demokracja dobře vystihuje převládající náladu hlasování o EU příští víkend. S tím, jak se množí zprávy o ruských provokacích, dezinformacích a sabotážích - připomeňme požár, který na začátku měsíce zničil jedno z největších varšavských nákupních center -, je mnoho Poláků na pokraji nervozity.



Poprvé za více než tři desetiletí jsou východní hranice Polska nejzranitelnější.



Silně militarizovaná ruská Kaliningradská oblast na severu a ruský spojenec Bělorusko na východě tvoří dohromady 650 km dlouhý úsek, který vzbuzuje největší obavy, protože další soused - Ukrajina - je na příkaz Kremlu již více než dva roky denně bombardován.



Polsko a další členské státy EU, které sousedí s Ruskem - Finsko a pobaltské státy - posilují obranyschopnost svých hranic.



Napětí v Polsku ještě vzrostlo poté, co v posledních týdnech zesílil pohyb migrantů podél hranic s Běloruskem, který podle Polska organizuje Minsk.



Kampaň obavy příliš nezmírňuje. Pokud něco, tak je spíše podnítila.



Vláda se před hlasováním téměř zmocnila obranného plánu v hodnotě 10 miliard zlotých (2,4 miliardy eur) nazvaného „Východní štít“, podle něhož budou hranice Polska s Běloruskem a Ruskem posíleny protitankovými „dračími zuby“ a mezi hustými lesy a bažinami v regionu budou vybudovány zákopy.



Poté, co byl na polsko-běloruské hranici na začátku tohoto týdne údajně pobodán migrant, vláda od 4. června obnovuje zákaz vstupu v pásu širokém zhruba 3-5 km podél hranice.



Omezení bude platit po dobu 90 dnů, tedy po celé léto, a tedy i v době vrcholící turistické sezóny. To znamená problémy pro ekonomiku regionu.



Logika politické kampaně v Polsku od loňského října je však neúprosná.



Premiér Donald Tusk propaguje hlasování jako volbu mezi Polskem v Evropě a Polskem vystaveným a zranitelným vůči hybridní, nebo dokonce horké válce s Ruskem. Plamenná debata o Zelené dohodě EU - souboru opatření k řešení klimatické krize, která inspirovala protesty zemědělců - je nyní jen slabou ozvěnou.



„Jsme jen krůček od toho, aby proruské síly začaly v Evropě otevřeně získávat převahu,“ řekl Tusk na předvolebním mítinku v Bialystoku, klíčovém městě na severovýchodě Polska, necelých 100 km od běloruských hranic.



„Dějiny Polska v příštích letech, nebo možná desetiletích, budou do značné míry záviset na tom, jak budou vypadat orgány v EU,“ řekl také Tusk.



Pro největší opoziční stranu, donedávna vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS), se zdá být volba zcela opačná. Aniž by se zmínila o Rusku, PiS svým voličům vzkazuje, že budoucí složení Evropského parlamentu a Evropské komise rozhodne o tom, zda Polsko skončí „chudé“ a s ekonomikou „zničenou“ zelenou dohodou.



„Je v našich rukou zastavit diktátorské tendence Evropské komise,“ napsala bývalá premiérka PiS Beata Szydło na Twitteru.



Tusk, který se chytá protiunijního poselství PiS, vykresluje PiS jako téměř otevřené agenty Ruska, kteří se snaží oslabit EU právě ve chvíli, kdy se začíná vzpamatovávat z lepší podpory Ukrajiny.



Kritici vlády tvrdí, že Tusk zakrývá nedostatky své vlády, která je v úřadu od poloviny prosince, agresivní rétorikou v předvolební kampani, na níž většině Poláků příliš nezáleží.



Účast v evropských volbách je v Polsku tradičně nízká. S výjimkou voleb v roce 2019 nebyla účast nikdy vyšší než 25 %.



Nízká účast bude pravděpodobně zvýhodňovat PiS s jejím disciplinovanějším elektorátem, což je to, co vede Tuska k tomu, aby hlasování bylo spíše o PiS a Rusku než o čemkoli zaměřeném na EU. Tuskovi voliči by pravděpodobně považovali většinu otázek zaměřených na EU za vlažnou a nestojící za námahu.



Tuskova centristická strana, Občanská platforma, je s průměrnou hodnotou 30,5 % v květnových průzkumech prakticky na stejné úrovni jako PiS s průměrnou hodnotou 30,9 %, jak uvádí polský agregátor výsledků průzkumů wybory.eu.



Koaliční partneři Občanské platformy, konzervativní Třetí cesta a Levice, dosáhli v květnu v průměru 10,4 %, resp. 8,7 %. Krajně pravicová protiunijní Konfederacja dosáhla 8,7 %.



Hlasování o EU v Polsku by mohlo změnit i dynamiku domácí politiky.



Dobrý výsledek PiS dodá straně výdrž necelý rok před prezidentskými volbami, které budou pro Tuskovu vládu, v současnosti brzděnou prezidentem Andrzejem Dudou, pevným spojencem PiS, který nemůže znovu kandidovat, rozhodující.



Vládě nakloněný prezident by zase mohl být ranou do vazu pro PiS, pokud by strana zůstala bez klíčového mocenského centra.



RUMUNSKO



Volby do Evropského parlamentu v Rumunsku jsou ve stínu komunálních voleb, které se konají ve stejný den, a jsou považovány za poslední test před podzimními parlamentními a prezidentskými volbami.



Vládnoucí koalice sociálních demokratů a liberálů očekává, že zvítězí a „vezme vše“, ale rozdělení zůstává otázkou a nezávislý Mircea Geoana může narušit jejich plány, pokud jde o prezidentské volby.



Například samotným volbám starosty Bukurešti byla věnována mnohem větší pozornost než všem veřejným debatám souvisejícím s EU, kterých nebylo mnoho a nebyly téměř vůbec vyhrocené.



Hlavní veřejné debaty související s evropskými volbami byly rovněž domácího charakteru a týkaly se stanovení volebního kalendáře a společných kandidátních listin. Sociální demokraté (PSD) a liberálové (PNL) jen obtížně načrtávali společnou volební politiku, která zůstávala dílčí a plná rozporů. Na tvrdé debaty o dekarbonizaci, migraci a společné zemědělské politice jednoduše nezbyl čas.



Koalice dvou stran ovládla od roku 2021 národní politickou scénu a očekává, že získá dohromady přibližně 40-45 % hlasů a více než 50 % z 33 křesel v Evropském parlamentu. Nižší výsledek by byl velkým varovným signálem a srazil by jejich šance na udržení aliance po 9. červnu.



Skutečná evropská témata se v Rumunsku nikdy nedostala na pořad jednání národní veřejnosti, protože všechny strany více či méně otevřeně sdílejí ve větší či menší míře stejné nacionalistické a konzervativní názory.



Výjimkou, kdy mezi stranami neexistují rozpory, může být fiskální politika, a to proto, že od následujícího dne po podzimních parlamentních volbách je třeba skutečně přijímat rozhodnutí, která budou řešit to, co se do té doby pravděpodobně stane výrazným fiskálním skluzem.



Zatímco sociální demokraté pravděpodobně zvýší efektivní sazbu zdanění právnických osob a rozšíří sociální politiku, liberálové se snaží zachovat svou „pro-podnikatelskou“ rétoriku a to, co patří mezi nejpříznivější zdanění právnických osob a celkové daňové režimy mezi členskými státy EU.



Krajně pravicová Aliance pro svaz Rumunů a skóre, které získá, je jednou z mála skutečných proměnných v rovnici evropských voleb v Rumunsku. AUR je poháněna frustrací voličů z ekonomických a sociálních rozdílů, které jsou v Rumunsku nejvyšší v Evropě.



Strana je však spíše výtvorem vládnoucí většiny a masmédií. To však neznamená, že by nemohla získat skóre v oblasti vysokých dvojciferných čísel. Rozhodujícím měřítkem je, zda AUR překoná „demokratickou opozici“ tvořenou reformistickou USR a jejími menšími spojenci. To není nemožné poté, co USR zklamala jak ve vládě, tak v opozici, neboť v prosinci 2020 získala přes 15 % hlasů (oproti 9 % AUR).



Zjevení AUR nyní aliance PSD/PNL využívá jako ospravedlnění své (jinak oxymórické) existence. S elektorátem tvořeným spíše protestními voliči než (jak naznačují sociální demokraté a liberálové) proruskými voliči je strana euroskeptická, ale nikoli proti EU jako takové, vzhledem k tomu, že voliči jsou převážně proevropští a ještě více pronárodní/američtí), zatímco historicky se kloní k odmítání vlivu Ruska.



SLOVENSKO



Očekává se, že volby do Evropského parlamentu na Slovensku rovněž přinesou silnou podporu euroskeptickým a protiunijním stranám. Poslední květnové průzkumy agentury IPSOS na Slovensku ukazují, že vládnoucí levicová strana Smer těsně předstihla hlavní opoziční vedoucí stranu, liberálně centristické Progresivní Slovensko (PS), které vedlo před atentátem na populistického premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica z 15. května. Smer, který je stále více euroskeptický, má nyní 24,4 % a silně proevropská PS 23,5 %.



Třetí Hlas (10,3 %) zastává proevropské názory, ale stejně jako Smer byl vyřazen z evropského uskupení socialistů a demokratů poté, co vytvořil vládu s krajně pravicovou SNS.



Průzkumy také ukazují nárůst podpory neofašistické a protiunijní strany Republika, která má 9 %. Konzervativní křesťanskodemokratické KDH se zdá být také připraveno objevit se v EP s podporou 7,1 %. Neoliberální a euroskeptická SaS (5,7 %) se v průzkumech pohybuje těsně nad 5% hranicí, stejně jako euroskeptické populistické Hnutí Slovensko (5,3 %).



Smer a PS by posbíraly po čtyřech europoslancích, Hlas a Republika po dvou a KDH, SaS a Hnutí Slovensko po jednom.



SLOVINSKO



Rozčarování voličů ze současné vlády vedené premiérem Robertem Golobem vedlo k výraznému poklesu volební podpory Hnutí Svoboda (Gibanje Svoboda), podle prognóz téměř o polovinu. Jeho kandidátská listina vedená europoslankyní Irenou Jovevou by podle odhadů měla získat 14% podporu, což by jí potenciálně mohlo zajistit dva mandáty.



Nejvíce hlasů by měla získat opoziční pravicová Slovinská demokratická strana (SDS) vedená bývalým premiérem Janezem Jansou.



V nedávném průzkumu veřejného mínění, který provedla agentura Ninamedia pro deník Dnevnik, se jako lídr objevila stranická listina SDS v čele se současnou europoslankyní Romanou Tomcovou, kterou podpořilo 22 % respondentů, což představuje 27,4 % identifikovaných voličů. Takový výsledek by mohl SDS přinést nejméně tři křesla v Evropském parlamentu z celkových devíti, které jsou slovinským zástupcům přiděleny.



Před letošními volbami se SDS posunula ještě více ke krajně pravicové části politického spektra. Na její kandidátní listině jsou nyní poslanci známí tím, že se hlásí k nenávistným projevům proti migrantům a vyjadřují sympatie krajně pravicovým skupinám.



Překvapivě prudký nárůst podpory zaznamenala zelená neparlamentní strana Vesna, kterou vede starosta Kočevska Vladimir Prebilič a která získala podporu 11 % respondentů. Nebývalý nárůst popularity této strany vedl ke spekulacím, že by mohla získat dokonce dva mandáty, pokud by její dynamika pokračovala.



V závěsu za nimi jsou sociální demokraté (SD), které vede současný europoslanec Matjaž Němec, s podporou 9,3 % respondentů, což jim rovněž dává potenciální dva mandáty.



Křesťanskodemokratická strana NSi získala podle průzkumu Ninamedia 6,3% podporu respondentů a téměř 8% podporu identifikovaných voličů. V předchozích volbách před pěti lety získala NSi jeden mandát z osmi, což naznačuje silnější výkon, než se pro nadcházející volby předpokládalo.



Zpravodajové: Robert Anderson v Praze (Maďarsko), Linas Jegelevičius ve Vilniusu (Pobaltí), Denitsa Koseva v Sofii (Bulharsko), Albin Sybera v Lublani (Česko a Slovensko), Wojciech Kosc ve Varšavě (Polsko), Valentina Dimietrievska ve Skopji (Slovinsko), Iulian Ernst v Bukurešti (Rumunsko) a Clare Nuttall v Glasgow (Chorvatsko).

