Súťaž alebo solidarita? Smrť alebo život?

5. 6. 2024 / Andrej Križan

Prednedávnom som si v predvolebnej debate uchádzačov o poslanecké kreslá v Európskom parlamente vypočul v slovenskom rozhlase zaujímavú diskusiu, píše Andrej Križan.

Odhliadnuc od toho, že si na svoje myšlienkové pochody vzájomne prikyvovali konzervatívci s liberálmi, zaujímavé bolo najmä vystúpenie niekdajšieho ministra hospodárstva Slovenskej republiky Richarda Sulíka. Už dávnejšie je tento pán známy ako doživotný obhajca voľnej ruky trhu a ignorovania potrieb životného prostredia. Nechcem však teraz hodnotiť jeho osobnosť, zaujal ma jeden z jeho výrokov. V istej minúte diskusie sa totiž vyjadril, že v rámci hospodárskeho fungovania štátov je najdôležitejšia súťaž. Povedal to na margo ekologickej politiky Európskej únie. Súťaž je podľa neho to, čo formovalo ľudskú spoločnosť, čo ju motivovalo, aby dosahovala čo najlepšie výsledky. Ako tvrdí, bez súťaže by hospodárstvo a ekonomika nikdy nefungovali.

Je to nesmierne smutné tvrdenie. Práve hospodárska súťaž je niečo, čo nás doviedlo na pokraj ekologickej a sociálnej katastrofy. V tejto súťaži totiž nie sú víťazi, ale len porazení. Áno, môžeme hospodársky rásť. Lenže dokedy? Aj hospodársky rast je podmienený dostupným množstvom zdrojov. Tie sa však skôr či neskôr minú. Vyčerpajú sa. Rovnako ako spoločnosť.

Nesmieme súťažiť. Musíme spolupracovať. Musíme byť solidárni. Bez spolupráce a solidarity by ľudia neprežili. Nikdy by sme sa nestali tým, čím sme, ak by sme nespolupracovali. To je základ ľudskej spoločnosti. To je základ spolupráce človeka s prírodou. Nesúťažme. Spolupracujme. Súťaž znamená smrť. Spolupráca a solidarita znamenajú život.

