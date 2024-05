S blížícími se volbami do Evropského parlamentu se rakouští Zelení nacházejí ve stínu Fridays for Future - a v troskách

31. 5. 2024

Rakouští Zelení se usilovně snaží zachránit své volby, píše Zia Weise. Rakouští Zelení se usilovně snaží zachránit své volby,

Strana ve své kampani do Evropského parlamentu vsadila na mladou klimatickou aktivistku a doufala, že se jí podaří zopakovat "zelenou vlnu" mladých hlasů, která v roce 2019 podpořila její volební úspěch. Necelé dva týdny před otevřením volebních místností je však tato strategie v troskách.

V lednu vedení strany představilo třiadvacetiletou Lenu Schilling – tvář rakouských stávek za klima Fridays for Future, které zahájila Greta Thunberg – jako svou hlavní kandidátku pro volby do Evropského parlamentu.

Nominace vyvolala pozdvižení, protože Schilling byla v minulosti vůči Zeleným kritická, ale většina členů strany byla nadšená: Téměř 97 % ji podpořilo, aby vedla jejich evropskou kandidátku. Minulý měsíc Zelení zahájili svou kampaň, v níž Schilling pózovala s prsty tvořícími srdce vedle sloganů jako "srdce pro klima".

Posuňme se o pár týdnů dopředu a dobrá zpráva se smrskla v kontroverzi. Uprostřed mediálního šílenství se strana potácí od jedné komunikační katastrofy ke druhé. Důvěra v Zelené se vytrácí, což ohrožuje jejich šance jak v evropských volbách, které se budou konat příští týden, tak v nadcházejících celostátních volbách, které se budou konat koncem tohoto roku.

Vítězem by se mohla stát krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která se v průzkumech těší pohodlnému náskoku: Téměř každý třetí Rakušan pro ni plánuje hlasovat.

Zaměření na Schilling zastínilo vlastní předvolební kontroverze krajní pravice, od hlavního kandidáta FPÖ vyzývajícího maďarského Viktora Orbána, aby se stal předsedou Evropské komise, až po stranické plakáty obviňující Ursulu von der Leyen z "válečného štvaní".

"Zdá se, že tento příběh o mně je více vzrušující než to, co ohrožuje naši demokracii, jmenovitě krajní pravici a extrémní pravici," řekla Schilling v rozhovoru pro Politico.

Co se tedy stalo?

"Aféra Schilling", jak ji nazvaly rakouské noviny, začala na začátku května, kdy místní média zveřejnila sérii zpráv, které zpochybňovaly vhodnost bývalé aktivistky pro tuto funkci. Ačkoliv bulvár s radostí skočil po tomto příběhu, většinu reportáží vedl Der Standard, střízlivý deník.

Der Standard ve svém článku, který odstartoval mediální bouři, vylíčil Schilling jako ženu s "problematickým vztahem k pravdě", přičemž několik anonymních zdrojů ji obvinilo z šíření škodlivých pomluv o přátelích, spojencích a novinářích.

Klíčovým důkazem zprávy je příkaz k zastavení činnosti podepsaný Schilling, který uvádí, že politička čelí pokutě 20 000 eur, pokud zopakuje nepravdivá tvrzení, že manžel její bývalé přítelkyně byl násilný do té míry, že způsobil potrat.

Schilling říká, že se prostě bála o svou přítelkyni a svěřila se se svými obavami svému blízkému okolí. "To bylo předáno... Omluvila jsem se. Chtěla jsem objasnit, že se to nikdy nemělo dostat na veřejnost, a tak jsem souhlasil s podpisem dohody," která "unikla od jiných lidí".

Minulý týden zveřejnil Der Standard další bombu: Na základě textových zpráv a místopřísežného prohlášení noviny uvedly, že Schilling údajně diskutovala o tom, že se po zvolení do Evropského parlamentu zbaví Zelených a místo toho se připojí ke krajně levicové frakci.

Komunikační katastrofa

To, co následovalo, byla krizová komunikační katastrofa epických rozměrů. Zelení, kteří v současné době vládnou Rakousku v nejisté koalici s konzervativci, tyto zprávy nejprve odmítli, což vyvolalo pobouření.

Vicekancléř Zelených Walter Kogler obvinění odsoudil jako "anonymní reptání a prdy". Později se za hrubý výraz omluvil.

Aféra se stala záležitostí celostátní politiky a prezident Alexander Van der Bellen, nezávislý člen Zelených, se do věci vložil na její obranu. To přimělo vedoucího kandidáta FPÖ ve volbách do Evropského parlamentu Haralda Vilimského, aby odsoudil hlavu státu jako "zeleného suggar daddyho", což Schilling označila za "extrémně sexistické".

Po druhé sérii uniklých rozhovorů, které zpochybnily její loajalitu k Zeleným, strana přešla do režimu protiútoku. Obvinění jsou prý součástí zlověstného spiknutí proti Schilling, které šíří další levicoví politici.

Generální tajemnice Zelených Olga Voglauer na tiskové konferenci, která je všeobecně označována za PR debakl, použila termín, který má antisemitské konotace, a naznačila, že sociální demokraté byli zapojeni do šíření obvinění. Voglauer byla nucena se omluvit, ale její komentář už způsobil, že kampaň Zelených se roztočila.

Na tiskové konferenci minulý týden Schilling řekla, že je "blbost", že po volbách uvažovala o tom, že se zbaví Zelených a přejde ke krajní levici.

"Nikdy jsem o tom neuvažovala," řekla v pátek v telefonickém rozhovoru pro Politico. Příběh pochází od bývalého přítele, který se jí snažil rozmluvit kandidaturu za Zelené, dodala.

"Mám značné problémy s některými postoji krajní levice, například ohledně Ukrajiny," řekla Schilling. "A ochrana klimatu je téma, za které vedu kampaň. Nevím, s kým lepším dělat ochranu klimatu než se Zelenými."

Mnohá z obvinění, o nichž se v rakouském tisku psalo, vycházela z uniklých soukromých zpráv mezi političkou a bývalými přáteli, a jak se objevovaly další chaty, zprávy se stávaly stále více personalizovanými. Schilling mluvila o "prolomení tabu".

Minulý týden rakouská tisková rada – samoregulační mediální orgán země – oznámila, že prošetří zpravodajství Der Standard, jeho používání anonymních zdrojů a to, zda splňuje standardy veřejného zájmu.

Klesající důvěra

Ale škoda už možná byla napáchána. Zatímco tato aféra zatím výrazně neotřásla průzkumy veřejného mínění Zelených – pohybují se kolem 8 % podpory, což je pokles 10 % na jaře – průzkum důvěry voličů ukázal, že starší Zelení se minulý týden v žebříčku propadli. Důvěra Schilling klesla o 33 bodů, čímž se zařadila i za krajně pravicového lídra Herberta Kickla.

Schilling říká, že nedokáže odhadnout, jak události posledních týdnů ovlivní volební výsledky Zelených.

Jisté je, že nic nenasvědčuje tomu, že by se sny strany o Schilling podporovaném zvýšení počtu hlasů naplnily – místo toho si krajní pravice pravděpodobně příští týden dokráčí k vítězství. FPÖ má podle průzkumu veřejného mínění serveru Politico nakročeno k rekordnímu výsledku 29 %.

Pokud tyto průzkumy vytrvají až do letošních parlamentních voleb, FPÖ má slušnou šanci vést vládu, pokud se sociální demokraté a konzervativní Lidová strana nespojí s další menší stranou. Zelení by mohli být jednou z možností pro koalici tří stran, ale pouze v případě, že se jejich podíl hlasů nezhroutí.

Schilling, která je na prvním místě kandidátky rakouských Zelených, se přesto pravděpodobně dostane do Evropského parlamentu. Její straničtí kolegové ji důsledně hájí: "Lena Schilling je skvělá vedoucí kandidátka," řekl v pondělí europoslanec Thomas Waitz, druhý na kandidátce Zelených.

Doufá, že v parlamentu bude pracovat na otázkách životního prostředí. Mluvila se svou stranou o tom, že se po zvolení připojí k výboru pro životní prostředí, nebo možná k výboru pro dopravu; Schilling říká, že je nadšená z toho, aby byly možnosti dopravy šetrné ke klimatu dostupnější a cenově dostupnější.

Jako aktivistka jsem "pět let bojovala v ulicích" za klimatickou akci, řekla. "Teď snad brzy dostanu příležitost za to bojovat v Evropském parlamentu. To je to, co chci dělat se vší svou energií a velkým srdcem."

Zdroj v angličtině: ZDE

