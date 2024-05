Až Německo začne být posedlé národními zájmy a suverenitou jako my

30. 5. 2024 / Boris Cvek

Teď před volbami do Evropského parlamentu je to zvláště odporné, jak člověk musí pořád dokola ústy různých stran a hnutí slyšet o českých národních zájmech, české suverenitě. Výmluvné je to, že z Německa právě v tuto dobu přicházejí zprávy o tom, že mladí, prý bohatá zlatá mládež, se baví laškováním s nacistickými hesly, symboly a gesty. Samozřejmě pokud vezmeme vážně český veřejný diskurs, tak těžko může být něco horšího než Evropská unie a její integrační směřování. Jenže co když Německo začne brát českou mantru o národních zájmech a suverenitě vážně? Co když si řekne o Unii to samé, co si říkáme my?

To české uvažování je založené na předpokladu, že nikdo v Unii kromě nás nemá své národní zájmy a suverenitu. Kdybychom byli chytří a poučení z minulosti, měli bychom chtít co nejvíce zánik suverenity a národních zájmů ve prospěch celku. Jenže to nejsme. Jsme stejní pitomci jako ta německá zlatá mládež, která zapomněla, oč vlastně jde.

Poválečný konsensus v západní Evropě stál na jednoduché rovnici: nechceme válku a nenávist, proto se vzdáme suverenity a národních zájmů. Nacismus se nesmí nikdy vrátit. Je tedy třeba budovat všeobecný blahobyt a postupně se integrovat do federálního celku. Podařilo se to a vznikl tak v evropských dějinách unikátní jev: desítky let bez jediného válečného konfliktu v západní Evropě. Západní Evropa se stala místem s nejvyšší kvalitou života na světě.

Jak má vypadat nová Evropa? Evropa nové, totalitami nepotřísněné mládeže? Má to být Evropa národních zájmů a suverenit? Pak se musíme připravit na návrat toho nejhoršího. Vlastně pro naše politiky je Brusel jistě horší než Auschwitz a Birkenau.

Jakmile se chopí někdo skutečně prosazování tzv. německých zájmů a německé suverenity bez ohledu na nějaké trpaslíky, jako je Česká republika, můžeme se těšit na nový Protektorát. Ale možná Češi budou spokojeni, že Němci konečně zatočí s migranty, konečně to nebude ta naivní humanistická Merkelová, symbol toho nejhoršího popření českých národních zájmů, ale nějaký nový Himmler podle českého gusta, který nechá do migrantů střílet. Drobný problém je, že pro něj Arab nebo Čech bude stejná k deratizaci určená krysa.







