Česká republika je darebácký stát

30. 5. 2024 / Daniel Veselý

Nemohu skrývat své pobouření nad absurdní servilitou tuzemské mainstreamové novinářské obce, dá-li se to uskupení tak vůbec nazvat, (nejen) nad otřesným postojem Fialova kabinetu k izraelskému genocidnímu tažení proti Palestincům v Gaze. Nedovedu si to vysvětlit jinak, než že ti, kdo se v české kotlině za novináře vydávají, sprostě Strakovce podkuřují, nehledě na skutečnost, že z České republiky systematicky spoluvytvářejí darebácký stát hodný mezinárodní izolace a opovržení. Čest výjimkám, jichž je však pohříchu jako šafránu.

Vždy když se zdá, že Izrael dosáhl vrcholu své bestiální brutality vůči Palestincům lapeným v největším táboře smrti dnešních dnů, provede jeho armáda další odporné zvěrstvo, jakým byl víkendový “stanový masakr” v Rafáhu, kde při bombardování uhořely desítky uprchlíků na uhel. List New York Times přichází se zjištěním, že izraelské letectvo svrhlo na nebohé nešťastníky americké bomby, což opět názorně dokládá americkou spoluvinu na všech izraelských válečných zločinech v Gaze, nehledě na cynickou propagandu Bílého domu o “červených liniích” a “svázaných rukou”.

Zatímco mnozí západní politikové tento barbarský nálet ostře odsoudili, třebaže nejeden z nich i nadále Izrael vojensky a diplomaticky podporuje, koalice SPOLU se v pondělí na sociální síti X bezostyšně postavila za Izrael následujícími slovy: Neustoupíme! Budeme stále stát na straně Izraele. Ačkoli šlo o reakci na narušení křtu premiérovy knihy Vládnutí v čase krizí, jehož se zúčastnili také provládní politrukové Jefim Fištejn a Pavel Šafr, propalestinskými aktivisty, je toto nestoudné vyjádření dalším důkazem o zločinné povaze a komplicitě Fialovy vlády v izraelské genocidě.

Hlubokou a ostudnou izolaci České republiky v mezinárodní aréně dokresluje její hlasování ve Valném shromáždění OSN, koketérie české diplomacie s plánem izraelské vlády na etnickou čistku Palestinců do Egypta, pokračující vojenská spolupráce Prahy s Tel Avivem, jakož i nesčetné výroky vládních i opozičních politiků vyjadřující vroucí a nehynoucí podporu Izraeli.

A aby toho nebylo málo, premiér Petr Fiala žádost hlavního prokurátora Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karima Khana o vydání zatykače na Benjamina Netanjahua a Joava Galanta označil za “děsivou” a “nepřijatelnou”, aby tak jako přední ústavní činitel České republiky ostentativně zpochybnil mezinárodní instituci, jejíž jurisdikci se Česká republika zavázala dodržovat. Se svou troškou do pověstného mlýna přispěchal rovněž premiérův poradce Tomáš Pojar, s nímž měl autor těchto řádků před několika lety pochybnou čest v diskusním pořadu Pro a Proti na Českém rozhlase Plus právě na téma Izrael a Palestina.

Podle Pojarových slov by vláda v případě, že by byl na Netanjahua vydán zatykač a izraelský premiér by navštívil Českou republiku, odmítla tohoto válečného zločince zatknout a předat do Haagu.

“Pokud bude soud dávat na roveň teroristy s demokraticky zvolenými politiky, bude debata o jeho budoucnosti ve svobodných společnostech nevyhnutelná a zcela na místě,” konstatoval Pojar, přestože šéf evropské diplomacie Joseph Borrell apeloval na členské země ICC - tedy i na Českou republiku - aby verdikt soudu respektovaly a implementovaly.

Premiér Fiala, jeho poradce Pojar, ministr zahraničí Lipavský a ministryně obrany Černochová by si měli dávat velký pozor na to, aby je mezinárodní soud jednoho krásného dne neobvinil ze spoluviny na izraelské genocidě v Gaze. Ostatně soudím, že si takový osud plně zaslouží.

