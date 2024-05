To si dělá ČR srandu… odvolává se proti Německu do Bruselu

30. 5. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Musím se přiznat, že jsem šokován. Německo chce zvýšit poplatky za tranzit plynu přes své území a Česku to vadí. My jsme přece suverénní a soběstační, ne?

Soběstační, máme přece plynu a všeho dost. Náš automobilový a strojírenský průmysl nepotřebuje žádné dovozy surovin přece. Naprosto suverénní a soběstační jsme.

My nějaké Německo a nějakou Unii vůbec nepotřebujeme. A proč proboha tu suverenitu nedopřejeme Německu, proč se proti němu odvoláváme do Bruselu? My přece Brusel nepotřebujeme, ne?

Nemá snad Německo své oprávněné národní zájmy? Copak si nesmí rozhodovat o tom, co se děje na jeho území, samo? Co je mu po nás? Tohle jsme přece dávno Evropě už vysvětlili jako apoštolové nového uspořádání světa: suverenita je nad všechno.

K tomu:

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cesko-vytahlo-do-boje-proti-nemeckemu-poplatku-za-tranzit-plynu-40473940







0