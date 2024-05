„Šok z ukončení provozu“: snížení znečištění z lodí vyvolalo prudký nárůst globálního oteplování

31. 5. 2024

Náhlé snížení znečištění v roce 2020 znamenalo méně stínění slunečního svitu znečištěním a bylo „podstatným“ faktorem rekordních teplot v roce 2023, zjistila studie





Podle výzkumu vedlo snížení znečištění z lodní dopravy v roce 2020 k velkému „šoku z ukončení provozu“, který podle odhadů zvýšil míru globálního oteplování na dvojnásobek dlouhodobého průměru. Podle výzkumu vedlo snížení znečištění z lodní dopravy v roce 2020 k velkému „šoku z ukončení provozu“, který podle odhadů zvýšil míru globálního oteplování na dvojnásobek dlouhodobého průměru.





Do roku 2020 se v globální lodní dopravě používala špinavá paliva s vysokým obsahem síry, která znečišťovala ovzduší. Znečišťující částice blokovaly sluneční světlo a pomáhaly vytvářet více mraků, čímž omezovaly globální oteplování. Nové předpisy však na začátku roku 2020 snížily obsah síry v palivech o více než 80 %.



Nová analýza vypočítává, že následný pokles znečišťujících částic výrazně zvýšil množství tepla zachycovaného na zemském povrchu, které je hnací silou klimatické krize. Vědci uvedli, že razantní ukončení desetiletí trvajícího znečišťování lodní dopravou bylo neúmyslným geoinženýrským experimentem, který odhalil nové informace o jeho účinnosti a rizicích.



Vysoké povrchové teploty oceánů překonaly v roce 2023 rekordy a znepokojily odborníky, kteří se snažili vysvětlit obrovský nárůst. Názory vědců na to, jakou roli hraje snížení znečištění z lodní dopravy, se však různí.



Ti, kteří stojí za novou studií, tvrdí, že by mohlo jít o „docela podstatný“ faktor. Jiní tvrdí, že je to jen malý faktor a že příčiny mimořádného nárůstu teplot moří a globální teploty zůstávají alarmující záhadou.



Dr. Tianle Yuan z Marylandské univerzity v USA, který studii vedl, uvedl, že odhadovaných 0,2 wattu na metr čtvereční dodatečného tepla zachyceného nad oceány po snížení znečištění je „velké číslo, a stalo se to během jednoho roku, takže je to velký šok pro systém“.



„V důsledku toho zažijeme přibližně dvojnásobnou rychlost oteplování ve srovnání s dlouhodobým průměrem“ od roku 1880, řekl. Očekává se, že oteplovací efekt snížení znečištění bude trvat asi sedm let.



Výzkum zveřejněný v časopise Communications Earth & Environment kombinoval satelitní pozorování znečištění sírou a počítačové modelování, aby bylo možné vypočítat dopad snížení emisí. Zjistil, že krátkodobý šok odpovídá 80 % celkového dodatečného ohřevu planety od roku 2020 způsobeného dlouhodobějšími faktory, jako jsou rostoucí emise fosilních paliv.



Vědci použili relativně jednoduché klimatické modely k odhadu, o kolik se tím zvýší průměrná globální teplota na povrchu Země, a zjistili, že během sedmi let vzroste přibližně o 0,16 °C. To je velký nárůst a stejný rozdíl, o který rok 2023 překonal teplotní rekord ve srovnání s předchozím nejteplejším rokem.



Jiní vědci se však domnívají, že vliv snížení znečištění na teplotu bude výrazně nižší díky zpětným vazbám v klimatickém systému, které jsou zahrnuty v nejpropracovanějších klimatických modelech. Výsledky tohoto typu analýzy se očekávají později v roce 2024.



„[Částice znečištění] jsou jednou z největších nejistot v klimatickém systému a je docela těžké je změřit,“ řekl Dr. Zeke Hausfather z analytické společnosti Carbon Brief. Podle něj nová analýza odvedla dobrou práci, když pomocí satelitních dat odhadla změnu zachyceného tepla po snížení znečištění, ale nesouhlasil s tím, jak se to promítlo do zvýšení teploty. Hausfatherův odhad nárůstu teploty v důsledku snížení znečištění byl 0,05 °C za 30 let.



„Snížení [znečištění] je jistě faktorem, který přispívá k nedávnému oteplení, ale jen malým dílem vysvětluje rozpětí 0,3C, 0,4C a 0,5C měsíčních rekordů stanovených v druhé polovině roku 2023,“ řekl.



Dr. Gavin Schmidt z Goddardova institutu pro vesmírná studia při Nasa uvedl, že nový výzkum je „rozhodně pozitivním příspěvkem, ale nepoužívá plně propojený klimatický model, takže je třeba ještě udělat další práci. Uvidíme, jak se to všechno v příštích měsících sladí.“



V březnu Schmidt varoval: „Potřebujeme odpovědi na to, proč se rok 2023 ukázal být nejteplejším rokem za posledních možná 100 000 let. A potřebujeme je rychle.“ Nedávný jev El Niño a nárůst sluneční aktivity podle něj nejsou dostatečným vysvětlením.



Jako způsob ochlazování Země bylo navrženo záměrné pumpování aerosolů do ovzduší nad oceány s cílem stimulovat větší oblačnost. Yuan uvedl, že léta znečištění lodní dopravou, po nichž následovalo prudké snížení, byla náhodným rozsáhlým experimentem: „Po dobu 50 nebo 100 let jsme nad oceánem prováděli neúmyslné geoinženýrství.“



Nová analýza naznačuje, že tento typ geoinženýrství by snížil teploty, ale přinesl by také vážná rizika. Patří k nim prudký nárůst teploty po zastavení čerpání aerosolů - ukončovací šok - a také potenciální změny globálního srážkového režimu, které by mohly narušit monzunové deště, na nichž jsou závislé miliardy lidí.



„Určitě bychom měli provést výzkum v této oblasti, protože je to nástroj pro situace, kdy chceme Zemi opravdu dočasně ochladit,“ jako nouzová brzda, řekl. „Ale nebude to dlouhodobé řešení, protože to neřeší hlavní příčinu globálního oteplování,“ kterou jsou emise ze spalování fosilních paliv.

