Největší východoevropský výrobce granátů varuje před zpožděním dodávek na Ukrajinu

31. 5. 2024

Polovinu granátů pořízených mimo Evropu nelze poslat na Ukrajinu tak rychle, jak se plánovalo, uvedl šéf české společnosti Czechoslovak Group (CSG), jednoho z největších výrobců a dodavatelů zbraní ve střední Evropě, Michal Strnad. Důvodem je růst cen granátů, který vznikl v důsledku války na Ukrajině, a jejich nízká kvalita. Polovinu granátů pořízených mimo Evropu nelze poslat na Ukrajinu tak rychle, jak se plánovalo, uvedl šéf české společnosti Czechoslovak Group (CSG), jednoho z největších výrobců a dodavatelů zbraní ve střední Evropě, Michal Strnad. Důvodem je růst cen granátů, který vznikl v důsledku války na Ukrajině, a jejich nízká kvalita.

Zhruba 50 % munice, kterou CSG nakoupila jménem české vlády v Africe a Asii, nebylo dostatečně kvalitních, aby mohla být odeslána na Ukrajinu bez dalšího repasování. V tomto ohledu je zbrojovka u některých granátů nucena doplňovat chybějící komponenty vlastní výroby, uvedl Strnad: "Každý týden rostou ceny a s komponenty jsou velké problémy. Není to snadná práce."

Šéf společnosti zároveň uvedl, že iniciativa Prahy na nákup munice pro Kyjev zůstává v platnosti a že CSG je odhodlána plnit své závazky za svou část dodávek zbraní. Objednávky od evropských výrobců munice jsou vyřizovány až na osm let v závislosti na typu dílů, a to i přesto, že firmy navyšují výrobní kapacity, uvedl Michal Strnad. Dodávky granátů pro Ukrajinu podle něj v rámci české iniciativy začnou v červnu.

O tom už dříve hovořil český premiér Petr Fiala: První "desetitisíce" kusů munice začnou do Kyjeva přicházet v červnu. Šéf vlády dodal, že v rámci české iniciativy na dodávky granátů na Ukrajinu se vybralo 1,6 miliardy eur od 15 členských států EU a NATO. "Ukrajina může očekávat první dodávky v nadcházejících dnech," zdůraznil 28. května.

Později ve společném prohlášení po Fialově setkání s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem a lídry některých zemí EU zaznělo, že do konce letošního roku by mohlo být do Kyjeva převezeno půl milionu kusů dělostřelecké munice. Účastníci setkání také přislíbili, že budou v rámci iniciativy pokračovat v získávání granátů.

Český prezident Petr Pavel v únoru uvedl, že Praha našla 800 tisíc granátů mimo EU, kterými by mohla zásobovat Ukrajinu. Šéf české vlády Fiala v dubnu uvedl, že Kyjev již obdržel 500 tisíc granátů, a slíbil, že v příštích 12 měsících dostane ukrajinská strana další 1 milion kusů munice. Probíhají jednání o dodávkách munice pro Ukrajinu, a to i se zeměmi, které udržují vztahy s Ruskem, uvedl již dříve Pavel.

