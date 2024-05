Trump shledán vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování obchodních záznamů

31. 5. 2024

čas čtení 8 minut



Donald Trump byl shledán vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování obchodních záznamů v rámci trestného činu placení prostituce za mlčení s cílem ovlivnit výsledek voleb v roce 2016.



Rozsudek padl poté, co se porota necelých 12 hodin radila v bezprecedentním prvním trestním procesu proti současnému či bývalému prezidentovi USA. Znamená to nebezpečný politický moment pro Trumpa, předpokládaného kandidáta na republikánskou nominaci, jehož volební podpora se po celou dobu procesu neměnila, ale kdykoli se může propadnout.

Jeden britský odborník na Spojené státy konstatoval ve čtvrtek večer v britském rozhlase, že tento rozsudek může posílit podporu Trumpových stoupenců, nezvýší však počet jeho voličů. O amerických volbách rozhodují nerozhodní voliči a je velmi nepravděpodobné, že pokud pohlédnou na kandidáta, který byl odsouzen za 34 trestných činů nezávislou porotou, řeknou "To je můj člověk".

Trump byl porotou složenou z 12 newyorských občanů odsouzen za trestný čin falšování obchodních záznamů. Je trestné, pokud osoba provede nebo způsobí nepravdivé záznamy v záznamech s úmyslem spáchat druhý trestný čin. Rozsudek bude vynesen 11. července v 10 hodin dopoledne,



„Byl to zmanipulovaný proces vedený zkorumpovaným soudcem, který byl ve střetu zájmů,“ prohlásil Trump u soudu po přečtení rozsudku. „Byl to zmanipulovaný proces, ostuda.“



Kampaň Joea Bidena oplatila úder v e-mailu zaslaném krátce po vynesení rozsudku.



„V New Yorku jsme dnes viděli, že nikdo není nad zákonem. Donald Trump se vždy mylně domníval, že nikdy nebude čelit následkům za porušování zákona pro svůj osobní prospěch,“ napsal ředitel komunikace Bílého domu Michael Tyler.



„Dnešní rozsudek však nic nemění na tom, že americký lid čelí jednoduché realitě. Stále existuje jen jeden způsob, jak Donalda Trumpa udržet mimo Oválnou pracovnu: u volebních uren. Ať už bude Trump odsouzený zločinec, nebo ne, bude republikánským kandidátem na prezidenta."



V Trumpově případě manhattanská prokuratura konstatovala, že Trump falešně zaznamenal jako „právní výdaje“ úhrady, které poskytl svému bývalému právníkovi Michaelu Cohenovi, jenž zaplatil pornoherečce Stormy Daniels 130 000 dolarů za její mlčení o poměru s Trumpem.



Obžaloba konstatovala, že falšování bylo provedeno s cílem zakrýt Trumpovo porušení volebního zákona státu New York, podle něhož je podpora zvolení jakékoli osoby do úřadu nezákonnými prostředky trestným činem.



Prokuratura částečně tvrdila, že těmito nezákonnými prostředky byla platba 130 000 dolarů Danielsové, která byla ve skutečnosti nezákonným příspěvkem na kampaň, protože byla provedena výhradně ve prospěch jeho kampaně v roce 2016 a překročila limit 2 700 dolarů pro individuální příspěvky.



Manhattanská prokuratura předvolala 20 svědků, kteří v průběhu čtyř týdnů podali svědectví o tom, jak se Trump domluvil s bulvárním magnátem Davidem Peckerem a Cohenem, aby potlačili zprávy o sexu s Danielsovou a modelkou Playboye Karen McDougalovou.



Svědci - někteří Trumpovi přátelští, jiní otevřeně nepřátelští - uvedli, že Trumpovy obavy ze svědectví Danielsové zesílily po zveřejnění nechvalně proslulé nahrávky Access Hollywood z října 2016, na níž byl Trump zachycen, jak se na mikrofon chlubí, že je tak slavný, že může sahat jakýmkoliv ženám kamkoliv.





Svědci u soudu vypověděli, že Trumpova volební kampaň se obávala, že jeho snaha bagatelizovat nahrávku je jako nezávazné řeči selže, pokud vyjde najevo další jeho hulvátské chování.

„To, co jsem dělal, bylo na pokyn a ve prospěch pana Trumpa,“ řekl Cohen na jednom místě, mezi mnoha případy, kdy Trumpa přímo obvinil. „Vše vyžadovalo podpis pana Trumpa.“











Podrobnosti v angličtině ZDE

Když hrozilo, že se příběh Danielsové stane všeobecně známým několik týdnů před volbami v roce 2016, Cohen přikročil k akci a zaplatil Danielsové 130 000 dolarů za odkoupení exkluzivních práv na její příběh - s cílem potlačit jeho zveřejnění.Po volbách v roce 2016 Cohen podle žalobců vypracoval nezákonný splátkový plán, podle kterého mu mělo být vyplaceno 420 000 dolarů, což byla nadsazená částka, která z daňových důvodů „navýšila“ 130 000 dolarů a další položky, které Cohen vyúčtoval.V průběhu soudního procesu žalobci požadovali svědectví Cohena, Danielsové a přehlídky Trumpových důvěrníků a zaměstnanců, neboť se snažili prokázat, že Trump plán úplatků zatajil, aby neztratil podporu voliček.Cohen se ukázal být pro obžalobu zřejmě právně nejvýznamnějším svědkem, když vyprávěl, jak využil půjčku na bydlení, aby získal 130 000 dolarů, které pak prostřednictvím fiktivní společnosti převedl Danielsině právníkovi. Cohen tak učinil v domnění, že mu Trump peníze vrátí, jak vypověděl.V lednu 2017 Cohen uvedl, že jednal s Trumpem a bývalým finančním ředitelem Trump Organization Allenem Weisselbergem o tom, aby mu bylo vráceno 130 000 dolarů, dlužná prémie a další výdaje, které mu vznikly při práci, jež prospěla Trumpově kampani v roce 2016.Cohen předložil 11 faktur požadujících zaplacení na základě právního „honoráře“, který podle Cohena neexistoval, což vedlo k tomu, že Cohenovi bylo vystaveno 11 šeků a Trump Organization zaznamenala ve své hlavní knize 12 záznamů o „právních výdajích“ - celkem 34 případů, které zosobňují falšování dokumentace.Cohen, který byl posledním svědkem obžaloby, uvedl, že Trump zuřil, když se dozvěděl, že Danielsová je na pokraji zveřejnění svého příběhu - v neposlední řadě proto, že Cohen předtím v roce 2011 spolupracoval s Danielsiným právníkem Keithem Davidsonem na odstranění příběhu o aféře z pomlouvačného webu.„Prostě se o to postarejte,“ vzpomínal Cohen, jak mu Trump řekl. „Byla to katastrofa, zatracená katastrofa. Ženy mě budou nenávidět.“„Provedl byste tu platbu pro Stormy Daniels, aniž byste dostal podpis od pana Trumpa?“ zeptala se Cohena prokurátorka Susan Hoffingerová.„Ne, protože všechno vyžadovalo podpis pana Trumpa. A navíc jsem chtěl ty peníze zpátky,“ řekl Cohen.Cohen uvedl, že vyplňoval falešné faktury za právní služby, aby proplacení zakryl, a opakovaně svědčil, že za spiknutím ohledně Danielsové stál Trump. Úplatek provedl, „aby zajistil, že se příběh nedostane na veřejnost, neovlivní šance pana Trumpa stát se prezidentem Spojených států“.V přelomovém okamžiku Cohen porotcům řekl, že tyto splátky začaly nedlouho po schůzce s Trumpem 8. února 2017 v Oválné pracovně, kde hovořili o penězích.„Takže jsem seděl s prezidentem Trumpem a on se mě zeptal, jestli jsem v pořádku, zeptal se mě, jestli potřebuji peníze, a já jsem řekl: ‚Ne, všechno v pořádku‘,“ řekl Cohen porotcům. „Řekl: ‚Dobře, jen se ujistěte, že to vyřídíte s Allenem‘.“„Allen“ odkazoval na Allena Weisselberga, tehdejšího finančního ředitele Trump Organization, který byl nedávno uvězněn za lhaní při nedávném Trumpově civilním procesu o podvodech. Weisselberg se již dříve přiznal k daňovým trestným činům, za které byl rovněž uvězněn.Cohen předkládal faktury za každý měsíc ve výši 35 000 dolarů, na nichž byl uveden účet za právní služby. Uvedl, že ve skutečnosti šlo o „proplacení, pro mě, poplatku za mlčení Danielsové spolu s [dalším výdajem] a bonusem“.Hoffinger procházel každou fakturu a výplatní doklad a ptal se Cohena, zda se jedná o právní služby - nebo o nepravdivé údaje. Cohen opakovaně řekl, že popisy faktur a plateb v e-mailech a obchodních dokumentech byly falešné.