Hromadí Čína zdroje, aby se připravila na válku?

31. 5. 2024

čas čtení 5 minut

Rychlá akumulace komodit v Číně přitáhla celosvětovou pozornost a vedla některé analytiky ke spekulacím, že země prezidenta Si Ťin-pchinga se připravuje na válku kvůli Tchaj-wanu, píše Micah McCartney. Rychlá akumulace komodit v Číně přitáhla celosvětovou pozornost a vedla některé analytiky ke spekulacím, že země prezidenta Si Ťin-pchinga se připravuje na válku kvůli Tchaj-wanu,

"Zdá se, že Si Ťin-pching prostudoval scénář sankcí, který Západ použil proti Rusku kvůli Ukrajině, a následně zahájil dlouhodobá ochranná opatření, aby zatloukl poklopy čínské ekonomiky a odolal podobnému tlaku," napsal nedávno bývalý šéf Úřadu námořní rozvědky Michael Studeman na webu pro analýzu zahraniční politiky War on the Rocks.

Čína si nárokuje demokratický Tchaj-wan jako své území, ačkoli Komunistická strana Číny v Pekingu tam nikdy nevládla. Američtí představitelé se domnívají, že Si Ťin-pching nařídil čínským silám, aby byly připraveny na invazi na ostrov do roku 2027, ačkoli názory na reálnost této hrozby se ve Washingtonu rozcházejí.

Mezi hromaděnými zdroji je i zlato. Ceny drahého kovu dosáhly v posledních měsících rekordních výšin, protože čínská centrální banka diverzifikovala své podíly a spotřebitelé se obrátili k bezpečnému přístavu uprostřed ochabujícího akciového trhu a přísných kapitálových kontrol v zemi.

Čínská lidová banka v dubnu zvýšila své zlaté rezervy již 18. měsíc v řadě, když je v dolarovém vyjádření zvýšila o 5 % po březnovém růstu o 8 %.

"Zlaté rezervy byly vždy důležitou součástí diverzifikovaných mezinárodních rezerv Číny," řekl Newsweeku Liou Pcheng-jü, mluvčí čínského velvyslanectví v USA, když byl dotázán, zda je hromadění zásob známkou příprav na válku. "Z dlouhodobého a strategického hlediska Čína dynamicky upravuje alokaci svého portfolia mezinárodních rezerv podle potřeby, aby zajistila bezpečnost, likviditu, zachování a zhodnocení mezinárodních rezerv," dodal.

Tchaj-wan se k čínskému hromadění zásob veřejně nevyjádřil.

Čínská nákupní série se vztahuje i na ropu. Čína, která je již největším světovým dovozcem, loni nakoupila rekordních 11,3 milionu barelů denně. Tento 10 % nárůst však přišel uprostřed zvýšené poptávky po pohonných hmotách po ukončení přísných čínských omezení z doby pandemie.

"Čína také pracuje na zmírnění své expozice vůči potenciálním potravinovým a energetickým embargům, buduje své strategické zásoby ropy a staví uhelné elektrárny s obnoveným zápalem," řekl Studeman. Dodal, že Si očekává silný mezinárodní odpor kvůli potenciální invazi na Tchaj-wan a připravuje Čínu na to, aby jej přečkala.

Napětí roste

Napětí v Tchajwanském průlivu minulý týden dále vzrostlo. Čínské síly zahájily dvoudenní cvičení kolem Tchaj-wanu, aby potrestaly ostrov za inauguraci vůči Pekingu skeptického prezidenta Lai Ching-teho. Čína uvedla, že cvičení sloužilo k otestování schopnosti Čínské lidové osvobozenecké armády "okupovat a kontrolovat klíčové oblasti".

Dalším potenciálním ohniskem je Jihočínské moře, kde je Čína uvězněna v eskalujícím územním sporu s Filipínami, které mají s USA smlouvu o vzájemné obraně.

Jiní analytici tvrdí, že Čína se možná chystá využít to, co ekonomové nazývají ekonomickou "jadernou možností" neboli záměrnou devalvaci své měny, aby podpořila svůj export.

Jiní se domnívají, že čínské hromadění zdrojů nemusí nutně signalizovat bezprostřední válku o Tchaj-wan, a říkají, že zvýšení autonomie a snížení schopnosti Západu použít tyto zdroje jako zbraň proti Číně je samo o sobě strategickým krokem.

"To, co pravděpodobně pohání urychlení úsilí Pekingu o zlepšení soběstačnosti Číny a potenciální odolnosti vůči sankcím, není ani tak příprava na vojenský avanturismus, ale spíše reakce na to, jak rychle a jak jednotně Západ jednal, aby ekonomicky potrestal Rusko za jeho invazi na Ukrajinu," řekl Nathan Attrill, analytik Australského institutu pro strategickou politiku. řekl Newsweeku.

"Čína je mnohem více vystavena globální ekonomice než Rusko, a to dává Západu na Čínu páku, kterou jeho vůdci absolutně nechtějí," dodal.

Pod vedením Si Ťin-pchinga se čínská vláda snaží získat větší kontrolu nad zdroji, které přispívají k její národní bezpečnosti a prosperitě, řekl Attril. "Nejen kvůli jakémukoliv budoucímu konfliktu, ale proto, aby Čína byla silná podle svých vlastních podmínek a byla schopna dosáhnout svých zahraničněpolitických cílů bez nutnosti bojovat."

Teorie, že hromadění zásob by mohlo být známkou příprav na válku, nejsou nové, řekl Vincent Deluard, ředitel globální makrostrategie ve společnosti StoneX Group Inc., která poskytuje finanční služby.

Situaci přirovnal k vytvoření strategických ropných rezerv Spojenými státy, "kdy se USA stanou závislými na ropě ze Středního východu a uvědomí si, že ji mohou kdykoli ztratit".

Autonomie je "prvořadým strategickým cílem" Číny, dodal.

Zdroj v angličtině: ZDE

