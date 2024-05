„Všude jsou mrtvoly“: hrůzy izraelského útoku na tábor v Rafáhu

30. 5. 2024

Prvním sanitkám a hasičům trvalo téměř půl hodiny, než v neděli večer dorazili k pásmu hořících stanů v kuvajtském uprchlickém táboře v Rafáhu. Tlačenice a trosky, které zpomalovaly průjezd záchranných vozidel, podporovaly šíření plamenů v dočasných domovech vysídlenců.



Šestatřicetiletý právník Zuhair seděl na silnici poblíž svého stanu a sledoval s přáteli zprávy, zatímco z oblohy mizely poslední záblesky soumraku, když oblastí kolem 20:45 otřásl výbuch.



Běžel ke zvuku, vyděšený o svou ženu, děti a přátele. Před sebou měl vidinu pekla, tak hrůznou, že se začal třást šokem. „Všude jsem viděl mrtvoly. Hořící děti. Viděl jsem hlavy bez těl, zraněné, kteří pobíhali v bolestech, některé živé, ale uvězněné v hořících stanech.“

Nebylo žádné varování a dlouhé minuty se nedočkali žádné pomoci.



Podle něj se lidé nejprve snažili vytahovat zraněné ze stanů holýma rukama, nakládali je na oslí povozy nebo je cpali do obyčejných aut, aby vyhledali pomoc.



Mezi davy lidí, kteří se snažili pomoci, byl i řidič Sharif Warsh Agha. I on se třásl, když obcházel těla popálená a zohavená prvním výbuchem a následnými požáry a snažil se pomoci lidem, kterým mohl.



„Slyšel jsem ženu, jak křičí o pomoc pro svou sestru. Když jsem vešel do stanu, našel jsem ji vážně zraněnou na noze a vedle ní ležela mrtvá její matka,“ řekl. Poskytl jí základní první pomoc, dostal ji do auta a pak mu někdo zavolal, že jeho malý synovec - který má speciální potřeby - přišel o nohu.



Do malého auta, které by normálně odvezlo do nemocnice dva lidi, nakonec naložili devět lidí a některé do kufru.



Byl se svou rodinou ve stanu a odpočíval po soumračné modlitbě Maghrib, když noc rozčísl červený záblesk a výbuch. Následoval černý dým a smrtící krupobití střepin, pak se ozval křik.



Vyběhl ven, aby pomohl zraněným, aniž by si uvědomil, že jeho švagrová byla zabita a synovec zraněn v jejich stanu, který se nacházel pouhých 70 metrů od místa zásahu raketami. Střepina jí prorazila plíce a srdce a na místě ji zabila. „Ona nikdy nikomu neublížila,“ řekl.



Zaneprázdněn svým synovcem mrtvé nepočítal, ale domnívá se, že viděl téměř 20 mrtvol, z nichž mnohé byly ženy a děti. „Izraelská armáda tvrdí, že mířila na bojovníky, ale to není záminka k úderu na oblast plnou stanů a vysídlených osob.“



Cíl se nacházel na okraji řady stanů, které Kuvajt zřídil na začátku tohoto roku jako přístřeší pro vysídlené osoby. Tábor se nacházel mimo „humanitární zónu“ podél pobřeží, kterou Izrael vyhlásil na začátku května, když zahájil operaci do Rafáhu.



Nebyl však v oblasti Rafáhu, na kterou se vztahovaly konkrétní příkazy k evakuaci, které izraelská armáda vydávala prostřednictvím sociálních médií, telefonátů a letáků při přesunu vojsk, takže lidé, kteří tam žili, si mysleli, že je to bezpečné.



Agha řekl: „Střela dopadla poblíž zdravotnického střediska obklopeného množstvím stanů, v oblasti, kde žije více než 4 000 lidí.“ Zdálo se to neobvyklé, protože na zemi nebyly žádné velké krátery po dopadu a vyvolalo to velký požár, dodal.



Útoky byly pravděpodobně způsobeny raketami GBU-39 americké výroby, které nesou výbušnou nálož o hmotnosti 17 kg, zjistily CNN a New York Times při vyšetřování, které se zabývalo zbytky raket vyfotografovanými na místě. To odpovídalo tvrzení izraelské armády o množství použité výbušniny. Celkově bomby GBU váží 110 kg, včetně kovového pláště, který se může zčásti proměnit ve střepiny. Mohou proniknout až 3 metry betonu.



Velký počet nedělních obětí pocházel z Bejt Lahie, protože mnoho komunit zůstalo pohromadě, když prchaly přes Gazu. Patřil mezi ně i Zuhairův blízký přítel Ahmed Zayed, který po sobě zanechal jedno milované malé dítě, narozené po desetiletém boji s neplodností.



Chce, aby se na jeho veselého, ambiciózního přítele nezapomnělo. „Rád zmiňuji jeho jméno, abychom mohli svět ujistit, že naši mrtví nebyli jen čísla. Měli své životy a cíle.“



Intenzivní bombardování pokračovalo celou noc, i když plameny utichly, a tak se druhý den ráno sbalili a znovu vyrazili. „Vzpomněl jsem si na první exodus z mého města [na severu],“ řekl.



Z Rafáhu již odešlo na milion lidí a je pravděpodobné, že v příštích týdnech, kdy budou izraelské jednotky postupovat vpřed, se jich na cestu vydá znovu mnohem více.



Izraelský poradce pro národní bezpečnost Cachi Hanegbi ve středu prohlásil, že boje potrvají nejméně do konce roku 2024, čímž dal najevo, že země se vzepře ostré mezinárodní kritice a bude v operaci pokračovat.



Palestinci, kteří tento víkend přežili útoky na Rafáh po měsících útěku a hladu, s tím nesouhlasí. „Připravili nás o všechno. Co od nás ještě chtějí?“ řekl Fida al-Din Abu Jarad, čtyřicetiletý holič, který se se svou ženou a dětmi ukrýval jen několik set metrů od místa nedělního požáru.



V pondělí večer jim nedal spát hlad, takže kolem třetí hodiny ranní uslyšel výbuch rakety dopadající nedaleko a pak sledoval, jak střepiny z výbuchu trhají jeho rodinu. Během několika vteřin viděl, jak se jeho osmnáctiletá dcera Nouira zhroutila mrtvá do matčina klína, a slyšel, jak jeho syn křičí bolestí poté, co mu střepina utrhla nohu.



„Měl jsem pocit, že se zastavil čas,“ řekl, ale kniha bolesti rodiny nebyla úplná. Bomba dopadla ještě blíž k nedalekému stanu, kde bydlel jeho otec a sourozenci s rodinami.



„Strach, bolest a ztráta - tato slova nemohou popsat mé pocity,“ řekl. „Snažil jsem se ovládnout své nervy a kontrolovat své pocity a vyšel jsem ven, abych se podíval, co se stalo.“



U otcova stanu uviděl jednoho z bratrů, Abú Ismaila, zhrouceného na podlaze vedle své ženy, která při příchodu Abú Džaráda vykřikla: „Tvůj bratr je mrtvý.“ Další bratr, Emad, byl zabit spolu se svou ženou, Anwarem. Jejich těla byla výbuchem natolik poškozena, že nedokázal rozeznat jednoho od druhého.



Jedno úterý převezl zbytky rodiny do Chán Júnisu, ale stále je v šoku. Abu Jarad řekl: „Dosud jsem nebyl schopen pochopit, co se mi stalo. Když jsem sundával stan, vzpomněl jsem si na začátek operace v Rafáhu. Tehdy jsem svým bratrům navrhl, abychom se přestěhovali, ale oni tento nápad odmítli a zeptali se mě, čeho se bojím.





„Řekl jsem jim, že se nebojím o sebe, ale bojím se, že ztratím někoho z rodiny. A teď se to stalo, ztratil jsem je.“







