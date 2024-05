Trump, odsouzený kriminálník

31. 5. 2024

Trump bude těžko útočit na 12 Američanů, kteří splnili svou povinnost podle ústavy, míní Robert Reich







Přátelé,



Odsouzený zločinec Donald J. Trump napadl soudce a státní zástupce, ale mnohem obtížněji bude útočit na dvanáct porotců, kteří ho dnes po necelých dvou dnech jednání shledali vinným ve všech 34 bodech obžaloby, míní Robert Reich.





Tito porotci nebyli Demokraté. Nebyli to politici. Nebyli to lidé, kteří by byli zaujatí proti Trumpovi. Byli to Američané.



Trumpovi právníci jim umožnili stát se porotci, protože neprokázali žádnou zaujatost.



Právě tato skutečnost bude nejvíce poškozovat Trumpův narativ o tom, že je pronásledován Bidenovou administrativou a Demokraty.



Biden by k rozsudku neměl nic říkat. Demokratičtí zákonodárci by měli zachovat důstojné mlčení.



Nechť verdikt poroty mluví sám za sebe.



Ústava Spojených států v článku III, oddílu 2, stanoví, že „soudní proces o všech zločinech .... bude probíhat před porotou“. Zakladatelé chtěli zajistit, aby o vině či nevině ostatních Američanů podle zákonů země rozhodovaly poroty - nikoli politici.



Zde se právní stát setkává s každodenním životem všech Američanů: Každý americký občan byl někdy předvolán do poroty.



K Trumpově zločinnému bezpráví se nyní vyjádřilo dvanáct Američanů. Vyjádřili se jasně, bez zaujatosti a zášti.



Donald Trump je podle obvinění vinen. Nyní je usvědčeným zločincem.

