Americká pomoc Gaze se zastavila poté, co se dočasné molo rozpadlo na rozbouřeném moři

29. 5. 2024

čas čtení 2 minuty





Podle Pentagonu se přerušila klíčová zásobovací linka pro dodávky pomoci hladovějícím Palestincům a její oprava potrvá nejméně týden



Americké úsilí o pomoc pro Gazu utrpělo nepříjemnou komplikaci poté, co se dočasné molo postavené armádou rozpadlo v rozbouřeném moři, uvedl v úterý Pentagon.



Molo za 320 milionů dolarů mělo zajistit klíčovou zásobovací linku pro dodávky pomoci po moři, aby se dostala k hladovějícím Palestincům a zmírnila humanitární katastrofu, protože Izraelci blokují vstupy do Gazy. Nyní je toto úsilí nejméně na týden pozastaveno.

Sabrina Singhová, zástupkyně tiskového tajemníka ministerstva obrany, řekla novinářům, že vysoké moře a severoafrický povětrnostní systém způsobily, že se část mola v úterý ráno utrhla.



Molo bude vytaženo a odesláno do jihoizraelského města Ašdod, kde ho opraví americké Centrální velitelství (Centcom).



„Přestavba a oprava mola potrvá nejméně přes týden a po dokončení bude muset být znovu ukotveno na pobřeží Gazy,“ uvedl Singh.



„Po dokončení opravy a opětovném sestavení mola je tedy záměrem dočasné molo znovu ukotvit u pobřeží Gazy a obnovit humanitární pomoc lidem, kteří ji nejvíce potřebují.“



Toto poškození je nejnovější překážkou pro molo, které bylo otevřeno před dvěma týdny, a kritici Joe Bidena se ho pravděpodobně chytí jako plýtvání penězi daňových poplatníků.



Centcom v sobotu uvedl, že čtyři lodě americké armády, které molo podporují, se uvolnily z kotviště a v rozbouřeném moři najely na mělčinu. Dvě z nich vyplavala na břeh v Gaze, zatímco další dvě na pobřeží Izraele, 30 mil jižně od Tel Avivu. Jedno z nich bylo vyzvednuto a zbylá tři budou přivezena zpět do 48 hodin, uvedl Singh.



Biden v březnu uvedl, že molo bude postaveno, aby se zmírnila omezení, která Izrael uvalil na dodávky pomoci do Gazy po souši. Izrael uvalil na Gazu obléhání, které připravilo 2,4 milionu obyvatel tohoto území o většinu čisté vody, potravin, léků a pohonných hmot.



Centcom uvedl, že od pátku bylo z moře do překladiště na pláži dopraveno 1005 tun pomoci a 903 tun bylo rozvezeno z překladiště do skladu OSN.





Gaza trpí nejkrvavější válkou, která vypukla poté, co 7. října při útoku Hamásu na Izrael zahynulo více než 1 170 lidí, většinou civilistů. Izraelská odvetná ofenzíva zabila podle ministerstva zdravotnictví v Gaze nejméně 35 800 lidí, převážně žen a dětí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

