Západní média dál systematicky zaznamenávají brutální izraelské vraždění civilistů, které česká média ignorují

29. 5. 2024

Reportér, Channel 4 News, úterý 29. května 2024, 19 hodin: Dnes severozápadně od Rafáhu další rozbitá těla, další krev v písku navždy vysídlených lidí. Podle místních záchranných služeb bylo zabito nejméně 21 lidí, 64 jich bylo zraněno. Na konci tohoto záznamu dítě na kolenou, které se kolébá sem a tam nad tělem ženy. Shluk stanů byl zasažen poblíž polní nemocnice, ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že sedmnáct mrtvých jsou ženy a děti.

IDF uvedly, že za tento úder nejsou odpovědné. Ahmed Nasir, původem z města Gazy, musel sbírat těla své rozvětvené rodiny:





Ahmed Nasir: Zásah byl právě tam. Běželi jsme k němu, abychom se podívali, co se stalo, a druhý úder se stal tady vedle nás. Přišli jsme a našli jsme asi šest nebo sedm mých příbuzných mrtvých. Několik mých bratranců a sestřenic, jejich manžele a děti. Lidé se tu usadili a hledali tu bezpečí. Nemají s ničím nic společného. Jsou to vysídlení lidé, moji příbuzní, i moji bratranci.









Reportér: Tohle je Al Mawaasi. Je to jen několik kilometrů západně od Tal al Sultanu, kde bylo v noci na neděli zabito nejméně 45 lidí. Rada bezpečnosti OSN se dnes odpoledne sešla na mimořádném zasedání za zavřenými dveřmi, aby o incidentu jednala. Ofenzíva v Rafáhu trvá již třetí týden. To, co se zde stalo poblíž vyhlášené humanitární zóny, změnilo mezinárodní znepokojení v rozhořčení. Podoba ofenzívy v Rafáhu byla velmi blízko červené linii, jakou mezinárodní společenství mělo.





Izraelský armádní mluvčí: „V neděli večer jsme cíleným úderem zlikvidovali vysoce postavené teroristy Hamásu.“





Reportér: IDF dnes uvedly, že zabily dva vysoce postavené operativce Hamásu, dále naznačily, že počáteční úder zřejmě zapálil zbraně skladované v okolí.





Izraelský armádní mluvčí: „Po tomto úderu se z důvodů, které se stále vyšetřují, rozhořel rozsáhlý požár. Naše munice sama o sobě nemohla zapálit požár takového rozsahu. Opakuji: naše munice sama o sobě nemohla zapálit požár takového rozsahu."





Reportér: IDF dnes v rámci své operace v Rafáhu zveřejnily toto video. Očití svědci viděli tanky v centru města. Vysoce postavený humanitární pracovník, s nímž jsme hovořili, popsal intenzivní vojenskou operaci spojenou s panikou ohledně toho, kde je nyní bezpečné místo k útěku.





„Lidé nevědí, kam se mají přesně pohybovat. Dochází k určitému postupu pozemních jednotek směrem k některým novým místům v oblasti al Sultan, lidé nevědí, kam mají jít. Nevědí, co mají dělat. Nevědí, jestli je bezpečné se pohybovat v rámci humanitární oblasti, nebo ne.“





Reportér: Mezinárodní soudní dvůr minulý týden vyzval k zastavení ofenzívy v Rafáhu. Tři země dnes oficiálně uznaly palestinský stát. Mezinárodní trestní soud čeká na jeho žádost o vydání zatykačů. A tento mladý muž se naposledy podívá a pak zapne další pytel na mrtvoly.





Moderátor: No, před chvílí jsem mluvil s Williamem Schomburgem, vedoucím delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v Gaze, a ten právě jedná s lidmi v polní nemocnici MVČK v Rafáhu, a kvůli komunikačním potížím jsme se mu mohli dovolat pouze telefonicky. Měl bych vás upozornit, že na snímcích, které jsme nad ním použili, je používáno blesku.









William Schomburg: Opravdu neexistují slova, která by popsala, jak zničující je dnešní situace. Při vojenské akci v Rafáhu jsme dnes opět zaznamenali vážný incident, který vedl k přílivu pacientů do polní nemocnice Červeného kříže zde v Rafáhu. Mluvíme o popáleninách, strašlivých střepinových zraněních, víte, děti, ženy, ti všichni byli postiženi pokračujícími nepřátelskými akcemi. Ale zároveň je tu obrovský pocit strachu a paniky, protože operace v Rafáhu se zintenzivňují, došlo k dalšímu vysídlení. Vidím, jak lidé dávají dohromady všechno, co mají, a pak se snaží odtud dostat, ať už pěšky, na oslu nebo autem.





Moderátor: Budete tam vy moci zůstat?





William Schomburg: Jsme odhodláni uspokojovat humanitární potřeby civilistů v Gaze, které dosáhly bezprecedentní úrovně. Máme tu nemocnici, jak už jsem zmínil, máme tu kancelář a děláme vše, co je v našich silách, abychom podpořili potřeby civilistů. A my zde zůstaneme a budeme pokračovat v naší práci.





Moderátor: Můžete mi přiblížit rozsah nemocnice a počet pacientů, o které se staráte?





William Schomburg: Minulou noc po leteckém útoku na kuvajtský mírový tábor vnitřních uprchlíků jsme přijali tuším 32 pacientů, těžce zraněných osob. Prováděli jsme amputace, řešili jsme velmi těžké případy popálenin. Máme také ambulantní oddělení, kam k nám neustále přicházejí civilisté, ti, kteří byli zraněni zbraní, také jen rodiny, které hledají nějakou zdravotní péči v situaci, kdy zde není téměř žádná fungující nemocnice.





Moderátor: A co se děje s pacienty, kteří mají za sebou tak drastické operace, jako jsou amputace, poté, co jste se s nimi vypořádali, a kam mohou jít?





William Schomburg: Snažíme se je sledovat, ale samozřejmě máme i jiné pacienty, kterým se musíme zatím věnovat. Zůstanou v rámci nemocnice a poté uvidíme, co rodiny, jaké mají možnosti, a s největší pravděpodobností se vrátí zpět do různých táborů nebo domů, ve kterých žili po vysídlení většiny obyvatel již několik měsíců.





Moderátor: A jak silné je v tuto chvíli izraelské bombardování, nálety? Můžete mi přiblížit jejich pravidelnost?





William Schomburg:Docela neustále. Řekl bych, že často jsou poměrně daleko od místa, kde se nacházíme. Ale řekněme, že minimálně denně, několikrát jsme slyšeli mnoho hlasitých výbuchů. Samozřejmě těžko plně pochopit, co přesně je jejich příčinou nebo odkud pocházejí.





Moderátor: Williame Schombergu, opravdu vám moc děkuji.









